মুকলি হ’ল 2026 বৰ্ষৰ Bajaj Pulsar 150; উপলব্ধ হ’ব LED লাইট
Bajaj Auto ই মুকলি কৰিছে আপডেট কৰা Bajaj Pulsar 150 । মটৰ চাইকেলখনৰ মূল্য আৰম্ভ হৈছে 1.09 লাখৰ পৰা ।
Published : December 25, 2025 at 12:43 PM IST
হায়দৰাবাদ: ঘৰুৱা দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী বাজাজ অটো ভাৰতত মুকলি কৰিছে আপডেট কৰা 2026 Bajaj Pulsar 150 । মটৰ চাইকেলখনৰ আৰম্ভণিৰ মূল্য 1.09 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)। কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন তিনিটা ভেৰিয়েণ্টত মুকলি কৰিছে - পালছাৰ 150 SD, যাৰ মূল্য 1.09 লাখ টকা ৷ পালছাৰ 150 SDUG, যাৰ মূল্য 1.12 লাখ আৰু পালছাৰ 150 TD UG, যাৰ মূল্য 1.15 লাখ । পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ তুলনাত বেচ মডেলৰ মূল্য 3600 টকা বৃদ্ধি পাইছে । পূৰ্বৰ মডেলৰ তুলনাত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ বিভাজন ইয়াত দিয়া হ’ল ।
2026 Bajaj Pulsar 150 ডিজাইন
ক্লাছিক পালছাৰৰ শেহতীয়া আপডেটত প্ৰসাধন আৰু পোহৰৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । বাজাজ পালছাৰ 150 ত এতিয়া নতুন গ্রাফিক্স, এল ই ডি হেডলাইট আৰু এল ই ডি টাৰ্ণ ইনডিকেটৰ আছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ই নতুন পেইণ্ট স্কিমৰ লগতে নতুন গ্রাফিক্সো পায়, য’ত কমলা ৰঙৰ হাইলাইটৰ সৈতে সেউজীয়া ৰং অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । আপডেট কৰা বাজাজ পালছাৰ 220 F ত একে ৰঙৰ বিকল্প দেখা গৈছিল আৰু নীলা, গ্ৰে আৰু ৰঙা বিকল্পও আছে, যাৰ প্ৰতিটোতে ক’লা ফিনিচিং দিয়া হৈছে ।
2026 Bajaj Pulsar 150 ইঞ্জিন
বিশেষত্ব: Bajaj Pulsar 150 য়ে ইয়াৰ পূৰ্বৰ ইঞ্জিন, 149CC, একক চিলিণ্ডাৰ, এয়াৰ কুলড ইঞ্জিন ধৰি ৰাখিছে । এই ইঞ্জিনে 8500 RPM ত 13.8 বি এইচ পি সৰ্বোচ্চ শক্তি আৰু 6500 RPM ত 13.4 এন NM শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই ইঞ্জিনটো 5 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাহিৰেও মটৰ চাইকেলখন অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ।
বাজাজ পালছাৰ 150 দীৰ্ঘদিন ধৰি পালছাৰ ব্ৰেণ্ডৰ অন্যতম মূল স্তম্ভ হৈ আহিছে আৰু যাতায়ত আৰু স্প’ৰ্টী যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত বাজাজ অটোৰ উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । পৰিৱৰ্তিত ট্ৰেণ্ড আৰু লাইনআপত নতুন মডেল মুকলি হোৱাৰ পিছতো পালছাৰ 150 যথেষ্ট সময় ধৰি বহুলাংশে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ।
