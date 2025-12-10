15 ডিচেম্বৰত উন্মোচন কৰা হ’ব 2026 MG Hector; বিক্ৰীৰ বাবে কেতিয়া মুকলি হ’ব ?

15 ডিচেম্বৰত উন্মোচন কৰা হ’ব 2026 MG Hector; বিক্ৰীৰ বাবে কেতিয়া মুকলি হ’ব ?
MG Motor India ই নিজৰ জনপ্ৰিয় MG Hector আপডেট কৰিবলৈ ওলাইছে । 15 ডিচেম্বৰত ইয়াক বিশ্বজুৰি উন্মোচন কৰা হ’ব ।
হায়দৰাবাদ: জে এছ ডব্লিউ এম জি মটৰ ইণ্ডিয়াই নিজৰ জনপ্ৰিয় 2026 MG Hector আপডেট কৰিবলৈ সাজু হৈছে । কোম্পানীটোৱে 2019 চনত ভাৰতীয় বজাৰত প্ৰথম প্ৰজন্মৰ মুকলি কৰিছিল, যিয়ে 2023 মডেল বৰ্ষৰ বাবে এটা বৃহৎ আপডেট লাভ কৰিছিল ।
অৱশ্যে 2025 চনৰ 16 ডিচেম্বৰত এম জি ইণ্ডিয়াই 2026 MG Hector উন্মোচন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । যদিও কোম্পানীয়ে এতিয়াও সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা নাই, তথাপিও এয়া এম জি হেক্টৰৰ দ্বিতীয়টো ফেচলিফ্ট হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
2026 MG Hector বাহ্যিক অংশ
আগন্তুক 2026 MG Hector ৰ ফেচলিফ্টৰ সামগ্ৰিক চিলোৱাট আৰু ডিজাইন বহুলাংশে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । অৱশ্যে 2026 চনৰ MG Hector ত নতুন ক্ৰ’ম-গাৰ্নিচড ফ্ৰন্ট গ্ৰীল আছে যিটো আউটগোয়িং গাড়ীতকৈ অধিক প্ৰিমিয়াম আৰু আৰ্বান দেখা যায়, লগতে উন্নত ইন্টিগ্ৰেটেড এম জি ল’গ’ও আছে । সন্মুখৰ তলৰ এপ্ৰ’নত এতিয়া পুনৰ ডিজাইন কৰা স্কিড প্লেট আছে, যাৰ দুয়োফালে উলম্বভাৱে ষ্টেক কৰা এল ই ডি হেডলাইট আছে ।
এই বাম্পাৰ-ইণ্টিগ্ৰেটেড হেডলাইট আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰস্থৰ এল ই ডি টেইললাইটৰ ডিজাইন 2025 চনৰ মডেলৰ দৰেই থাকিব পাৰে, আনহাতে এই ফেচলিফ্টৰ সৈতে ডুৱেল টোন এলয় হুইলৰ নতুন ছেট প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান নতুন বাহিৰৰ ৰংও উপলব্ধ হ’ব পাৰে ।
2026 MG Hector আভ্যন্তৰীণ অংশ
2026 চনৰ এম জি হেক্টৰৰ ভিতৰৰ অংশ বৰ্তমানৰ মডেলৰ সাধাৰণ বিন্যাস আৰু ডিজাইনৰ পৰা বিশেষ পৃথক হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই । অৱশ্যে গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেমটো কিছুমান নতুন বৈশিষ্ট্যৰে আপডেট কৰিব পাৰে, যাৰ সবিশেষ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।
2026 MG Hector ৰ বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুন 2026 MG Hector এ প’ৰ্ট্ৰেইট-অৰিয়েণ্টেড, 14 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ প্ৰদান কৰা হৈছে যিয়ে বেতাঁৰ এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰইড অটো সমৰ্থন কৰে । ফেচলিফ্ট কৰা 2026 MG Hector ত থাকিব পাৱাৰ আৰু ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, পেনোৰামিক ছানৰুফ, বেতাঁৰ চাৰ্জিং, ভইচ এচিষ্টেণ্ট আৰু এম্বিয়েণ্ট এল ই ডি লাইটিং । 5 আসন (হেক্টৰ) আৰু 7 আসন (হেক্টৰ প্লাছ) ভেৰিয়েণ্টত সামগ্ৰিকভাৱে স্থান একেই থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
2026 MG Hector পাৱাৰট্ৰেইন
পাৱাৰট্ৰেইনৰ ক্ষেত্ৰত 2026 চনৰ MG Hector ত বৰ্তমানৰ মডেলৰ দৰেই টাৰ্বো-পেট্ৰল আৰু টাৰ্বো-ডিজেল ইঞ্জিনৰ বিকল্প প্ৰদান কৰা হ’ব । প্ৰথমটো 1.5 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন যিয়ে 143 এচপি আৰু 250 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে, দ্বিতীয়টো 2.0 লিটাৰ ডিজেল ইঞ্জিন যিয়ে 170 এচপি আৰু 350 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে । দুয়োটা ইঞ্জিন 6 স্পীড মেনুৱেল ট্ৰেন্সমিছনৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে, আনহাতে পেট্ৰ’ল ভেৰিয়েণ্টত চিভিটি বিকল্পও আছে ।
2026 MG Hector ৰ উন্মোচনৰ আশা কৰা হৈছে
2025 চনৰ 15 ডিচেম্বৰত 2026 MG Hector বিশ্বজুৰি উন্মোচন কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে যদিও আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । এই সতেজ মিডছাইজ এছ ইউ ভিখন 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ কোনোবা এটা সময়ত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এয়া আশা কৰা হৈছে যে কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ গ্ল’বেল প্ৰিমিয়াৰৰ সমান্তৰালভাৱে গাড়ীখনৰ বুকিং মুকলি কৰিব ।
