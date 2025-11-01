OnePlus 15 ৰ পৰা Realme GT 8 Pro লৈকে - চলিত মাহত বজাৰলৈ আহি আছে এইকেইটা ফোন
OnePlus 15 ৰ পৰা Realme GT 8 Pro লৈকে চলিত নৱেম্বৰ মাহত ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি হ’বলগীয়া স্মাৰ্টফোনৰ বিষয়ে জানক আমাৰ বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ---
Published : November 1, 2025 at 11:49 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ ফোন অনুৰাগীসকলৰ বাবে নৱেম্বৰ মাহটো হ’ব এক ৰোমাঞ্চকৰ মাহ । ছেপ্টেম্বৰ মাহটো আছিল সাধাৰণ ‘টেকটেম্বাৰ’ মাহ, অভাৱনীয় হাৰত মুকলি হৈছিল স্মাৰ্টফোন আৰু অক্টোবৰ মাহটোত OnePlus 15, Oppo Find X9 ছিৰিজৰ দৰে ফ্লেগশ্বিপ ফোন মুকলি কৰা হৈছিল । অৱশ্যে ইয়াৰে বহুতেই এতিয়ালৈকে ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি হোৱা নাই যদিও এই মাহতে হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ নৱেম্বৰ মাহত ভাৰতত কেবাটাও ফ্লেগশ্বিপ গ্ৰেড আৰু মিড টিয়াৰ হেণ্ডছেট মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
গতিকে, যদি আপুনি নতুন স্মাৰ্টফোন ক্ৰয় কৰাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে অলপ সময় অপেক্ষা কৰাটো বিবেচনাপূৰ্ণ হ’ব পাৰে । 2025 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মুকলি হ’বলগীয়া স্মাৰ্টফোনসমূহৰ তালিকাখন ইয়াত উল্লেখ কৰিলো যাতে আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত স্পষ্ট হ’ব পাৰে ।
OnePlus 15
মুকলিৰ তাৰিখ - 13 নৱেম্বৰ
ৱানপ্লাছ 15 ভাৰত আৰু বিশ্ব বজাৰত ৱানপ্লাছ 13 ৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে আহিব । ইতিমধ্যে চীনত মুকলি কৰা হৈছে এই হেণ্ডছেটটো । ইয়াত কোৱালকমৰ ফ্লেগশ্বিপ স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট চালিত হ’ব, যিটো দেশৰ ভিতৰতে এই প্ৰচেছৰ লাভ কৰা প্ৰথমটো হেণ্ডছেট হ’ব ।
ইয়াৰ উপৰিও 165Hz ডিছপ্লেৰ সৈতে আত্মপ্ৰকাশ কৰা প্ৰথমটো OnePlus ফোন হ’ব ৷ পূৰ্বৰ মডেলসমূহৰ 120Hz পেনেলৰ তুলনাত যথেষ্ট আগবঢ়া হ’ব ।
Oppo Find X9 ছিৰিজ
মুকলিৰ সময় - নৱেম্বৰ
বিগত মাহত চীনত মুকলি কৰা আন এক স্মাৰ্টফোন হৈছে Oppo Find X9 ছিৰিজ আৰু ই নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ চলিত মাহত ভাৰতৰ বজাৰত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব । ইয়াত দুটা মডেল থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে — Find X9 আৰু Find X9 Pro, দুয়োটা মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 9500 এছ’চিৰ দ্বাৰা চালিত । দুয়োটা হেণ্ডছেট এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক ColorOS 16 ফাৰ্মৱেৰত চলিব । Oppo ই নিশ্চিত কৰিছে যে Find X9 ছিৰিজত হেচেলব্লেডৰ সৈতে সহযোগিতামূলকভাৱে বিকশিত কৰা এআই সমৰ্থিত কেমেৰা ছিষ্টেম থাকিব ।
Oppo Find X9 চাইনিজ ভেৰিয়েন্টত 7,025mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে, আনহাতে Find X9 Pro ত 7,500mAh বেটাৰী আছে । অফিচিয়েল অপ্প’ ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে Find x9 ছিৰিজ ক্ৰয় কৰা ভাৰতীয় গ্ৰাহকৰ বাবেও অপ্প’ই বিশেষ লঞ্চ অফাৰ প্ৰকাশ কৰিছে 99 ‘প্ৰিভিলেজ পেক ।’
iQOO 15
মুকলিৰ তাৰিখ - 26 নৱেম্বৰ
iQOO এ চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী OnePlus আৰু Oppo ৰ সৈতে যোগ দি ভাৰতত নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিব । iQOO 15ক OnePlus 13 ৰ দৰে একেটা Snapdragon 8 Elite Gen 5 প্ৰচেছৰৰ দ্বাৰা চালিত বুলি ইংগিত দিয়া হৈছে । ইয়াক এটা ডেডিকেটেড Q3 গেমিং চিপৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব । iQOO 15 দেশৰ Funtauch OS 15 ৰ ঠাইত Android 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা OriginOS 6 ত চলিব ।
হেণ্ডছেটটো ক’লা আৰু ৰূপালী ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব বুলি ইংগিত দিছে । কোম্পানীটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে ইয়াত 8K ভিচি হিট প্লেট আৰু গেমিংৰ সময়ত ৰে-ট্ৰেছিঙৰ বাবে সমৰ্থন থাকিব ।
Realme GT 8 Pro
মুকলিৰ তাৰিখ - নৱেম্বৰ
ৰিকো জি আৰ অপটিক্সৰ সহযোগত বিকশিত কেমেৰা চিষ্টেম থকা ব্ৰেণ্ডটোৰ প্ৰথমটো স্মাৰ্টফোন হৈছে Realme GT 8 Pro । চীনৰ সমকক্ষৰ দৰেই Realme GT 8 Pro তো কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব, হাইপাৰভিজন এআই চিপৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব । Realme GT 8 Pro ৰ চীনা ভেৰিয়েন্টত 144Hz ডিছপ্লে আৰু 7,000mAh বেটাৰীৰ সৈতে 6.79 ইঞ্চি QHD+ স্ক্ৰীণ আছে ।
Performance that looks as good as it feels.— realme (@realmeIndia) October 31, 2025
With Snapdragon 8 Elite Gen 5 power, Hyper Vision+ AI chip, and a 2K 7000nit display, the #realmeGT8Pro defines performance built to lead.
Know More: https://t.co/8V5VLzDHfN https://t.co/uvEpSlAKND#SnapWithoutRules #realmexRICOHGR… pic.twitter.com/9heHsfGTJG
ফ্লিপকাৰ্ট আৰু কোম্পানীটোৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে দেশত উপলব্ধ হ’ব Realme GT 8 Pro।
Lava Agni 4
মুকলিৰ তাৰিখ - নৱেম্বৰ
ফ্লেগশ্বিপৰ পৰা আগবাঢ়ি আহি Lava Agni 4 মিড ৰেঞ্জ অফাৰ হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । টিজাৰে নিশ্চিত কৰিছে যে ইয়াত মেটালিক ফিনিচিঙৰ সৈতে মেটাল বডি আৰু বুটাম থাকিব — পূৰ্বৰ মডেলতকৈ ডিজাইন উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোৰ পিছফালে অনুভূমিক বড়িৰ আকৃতিৰ কেমেৰা দ্বীপ থকাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে, য’ত মেটালিক ফিনিচিংও থাকিব পাৰে। আগন্তুক Lava Agni 4 ৰ মূল্য ভাৰতত প্ৰায় 25 হাজাৰ টকা হ’ব বুলি ইংগিত পোৱা গৈছে ।
স্মাৰ্টফোনটোত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চি Full-HD+ ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ই ডাইমেনচিটি 8350 চিপছেটত চলিব পাৰে আৰু 7000mAh ক্ষমতাতকৈ অধিক বেটাৰী পেক কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক