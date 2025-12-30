ETV Bharat / technology

Samsung ৰ পৰা APPLE লৈ - 2026 বৰ্ষত বজাৰলৈ আহি আছে এইসমূহ স্মাৰ্টফোন

বহুকেইটা নতুন স্মাৰ্টফোন মুকলি হ’ব 2026 বৰ্ষত ৷ এই তালিকাত কোন কোন কোম্পানীৰ স্মাৰ্টফোন আছে জানো আহক ---

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 30, 2025 at 12:41 PM IST

হায়দৰাবাদ: 2026 চনৰ স্মাৰ্টফোন কেলেণ্ডাৰখনে ইতিমধ্যে শেহতীয়া বছৰবোৰৰ তুলনাত অধিক নহ’লেও সম পৰিমাণত ব্যস্ত হোৱাৰ দেখা গৈছে । এই বছৰ উৎসাহজনক চাহিদা লাভ কৰা কোম্পানীসমূহে বৃহৎ মুক্তিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ফলস্বৰূপে 2026 চনত নতুন ফ্লেগশ্বিপ, প্ৰতিযোগী মিড ৰেঞ্জ ডিভাইচ আৰু সুলভ মূল্যৰ মডেলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে । এপলে পুনৰবাৰ আইফোন 18 ছিৰিজৰ জৰিয়তে শিৰোনাম দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আনহাতে অহা বছৰৰ আৰম্ভণিতে ছেমছাঙেও গেলাক্সি এছ 26 লাইনআপৰ আত্মপ্ৰকাশ কৰিব । অন্যান্য মূল সঁজুলি নিৰ্মাতা (OEM)সকলেও নিজৰ প্ৰত্যাহ্বানকাৰী প্ৰস্তুত কৰি আছে ।

গতিকে, যদি নতুন বছৰত নতুন স্মাৰ্টফোন কিনাৰ আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে, তেন্তে অলপ সময় অপেক্ষা কৰাটো হয়তো বিবেচনাপূৰ্ণ হ’ব । আইফোন 18 ছিৰিজৰ পৰা ছেমছাং গেলেক্সি এছ 26 লাইনআপলৈকে 2026 চনৰ শীৰ্ষ আগন্তুক স্মাৰ্টফোনসমূহৰ ওপৰত চকু ফুৰাওঁক ---

Realme 16 Pro Series 5G

মুকলিৰ তাৰিখ - 6 জানুৱাৰী

2026 চনত মুকলি হ’বলগীয়া প্ৰথম স্মাৰ্টফোনৰ ভিতৰত হ’ব Realme 16 Pro Series 5G । ভাৰততো ইয়াৰ আত্মপ্ৰকাশ হ’ব । আগন্তুক লাইনআপত থাকিব Realme 16 Pro 5G আৰু Realme 16 Pro+ 5G। দুয়োটা মডেল জাপানী ডিজাইনাৰ নাওটো ফুকছাৱাৰ সহযোগত ডিজাইন কৰা হৈছে ।

200 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী ৰিয়াৰ কেমেৰা থকাটো নিশ্চিত কৰা হৈছে । Realme 16 Pro+ 5G ত থাকিব 50 মেগাপিক্সেলৰ পেৰিস্কোপ টেলিফটো কেমেৰাও । প্ৰাৰম্ভিক টিজাৰসমূহেও চিপছেটলৈ সতেজ ডিজাইন ইথ'ছ উন্নীতকৰণৰ দিশত ইংগিত দিয়ে ।

Redmi Note 15 5G

মুকলিৰ তাৰিখ - 6 জানুৱাৰী

অহা মাহত ভাৰত আৰু বিশ্বৰ বজাৰত মুক্তি পাব Redmi Note 15 5G । কোম্পানীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকে এই হেণ্ডছেটটোৰ বিশেষ সংস্কৰণৰ ভেৰিয়েণ্টো প্ৰৱৰ্তন কৰিব, যাক Redmi Note 15 5G 108 মাষ্টাৰ পিক্সেল এডিচন বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । আগন্তুক ফোনটোৱে পূৰ্বৰ ফোনটোতকৈ কেইবাটাও উন্নীতকৰণ আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

Redmi Note 15 5G ৰ দ্বাৰা চালিত হ’ব Qualcomm ৰ Snapdragon 6 Gen 3 চিপছেট । ই 10 শতাংশ GPU “বুষ্ট”, 30 শতাংশ উন্নত CPU পৰিৱেশন আৰু 48 মাহৰ লেগ-ফ্ৰী পৰিৱেশন প্ৰদান কৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে ।

Oppo Reno 15 Series

মুকলিৰ তাৰিখ - 8 জানুৱাৰী (চৰ্চিত খবৰ)

Redmi Note 15 মুকলিৰ পিছত অতি সোনকালে Oppo Reno 15 Series এ আত্মপ্ৰকাশ কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । প্ৰত্যাশিত মডেলসমূহৰ ভিতৰত আছে ৰেনো 15, ৰেনো 15 প্ৰ' আৰু নতুন ৰেনো 15 প্ৰ' মিনি, এই সকলোবোৰে ডিজাইন আৰু এআই-বৰ্ধিত ফটোগ্ৰাফীৰ ওপৰত প্ৰবল গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

অ’প’ৰ হ’ল’ফিউজন প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই লাইনআপটো ডিজাইন কৰা হৈছে আৰু সকলো মডেলতে থাকিব এৰোস্পেচ-গ্ৰেড এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম । বিশেষকৈ চীনত নৱেম্বৰ মাহত মুকলি কৰা হৈছিল ভেনিলাৰেনো 15 আৰু ৰেনো 15 প্ৰ’।

Samsung Galaxy S26 Series

মুকলিৰ তাৰিখ - ফেব্ৰুৱাৰী (চৰ্চিত খবৰ)

ফ্লেগশ্বিপ লঞ্চ ছিজন আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি হ’ব Samsung Galaxy S26 Series । পূৰ্বে কোম্পানীটোৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু প্লাছ ভেৰিয়েণ্টৰ ঠাইত গেলাক্সি S26 প্ৰ’ আৰু গেলাক্সি S26 এজ মডেল মুকলি কৰিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল যদিও গেলাক্সি S25 এজৰ কম বিক্ৰীৰ বাবে এই পৰিকল্পনা বাতিল কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । আমি এতিয়া লাইনআপত তিনিটা মডেলৰ বাবে আগ্ৰহী হ’ব পাৰো — Samsung S26 Series, Galaxy S26+ আৰু Galaxy S26 Ultra ।

ছেমছাঙৰ আগন্তুক লাইনআপত কেমেৰাৰ পৰিশোধন আৰু এআই কেন্দ্ৰিক উন্নতি সাধন কৰা হ’ব বুলি চৰ্চা চলিছে, আল্ট্ৰা মডেলত পুনৰবাৰ 200 মেগাপিক্সেলৰ মূল চেন্সৰৰ বাবে টিপ দিয়া হৈছে । পাৰফৰমেন্স সম্ভৱতঃ নিৰ্বাচিত অঞ্চলত ফ্লেগশ্বিপ স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 আৰু ছেমছাঙৰ এক্সিন’ছ 2600 ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ’ব ।

Google Pixel 11 Series

মুকলিৰ তাৰিখ - আগষ্ট (চৰ্চিত খবৰ)

Google Pixel 11 ছিৰিজৰ 2026 চনৰ শেষৰ ফালে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বহুলভাৱে আশা কৰা হৈছে, সম্ভৱতঃ আগষ্ট মাহত । বিগত বছৰবোৰৰ দৰেই পিক্সেল 11, পিক্সেল 11 প্ৰ’ আৰু পিক্সেল 11 প্ৰ’ XL মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, য’ত সম্ভাৱ্যভাৱে নতুন পিক্সেল ফল্ড মডেল এটাও আছে । গুগলৰ গুৰুত্ব উন্নত এআই সংহতি আৰু কম্পিউটেচনেল ফটোগ্ৰাফীৰ ওপৰত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিটো পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ টেনছৰ চিপ আৰু অধিক কাৰ্যক্ষম ব্যৱহাৰকাৰী অভিজ্ঞতাৰ বাবে নতুন মিডিয়াটেক মডেমৰ দ্বাৰা চালিত ৷

ইয়াৰ সাম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে তথ্য ফাদিল কম হৈছে যদিও পিক্সেল 11 লাইনআপে স্মাৰ্ট কেমেৰা প্ৰচেছিং, ​​কঠোৰ এণ্ড্ৰইড সংহতি আৰু অধিক পৰিশোধিত ছফ্টৱেৰ বৈশিষ্ট্যৰ মুকলি কৰিব পাৰে ।

আইফোন 18 ছিৰিজ

মুকলিৰ তাৰিখ - ছেপ্টেম্বৰ (চৰ্চিত খবৰ)

iPhone 18 ছিৰিজ 2026 চনৰ অন্যতম বৃহৎ মুকলি হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে যদিও সেয়া অতি সোনকালে নহ’ব । পূৰ্বৰ পুনৰাবৃত্তিত সাধাৰণতে লাইনআপত চাৰিটা মডেল দেখা গৈছে যদিও এপলে এই বছৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ মুকলি এৰি দি কথাবোৰৰ ইংগিত দি যাব বুলি উৰাবাতৰি ওলাইছে । ফলস্বৰূপে আমি হয়তো আইফোন 18 প্ৰ’, আইফোন 18 প্ৰ’ মেক্স আৰু আইফোন এয়াৰৰ উত্তৰাধিকাৰী, ছেপ্টেম্বৰ মাহতহে দেখা পাম ।

এপলৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ আইফোন 18 লাইনআপত অধিক শক্তিশালী চিপছেট আৰু পৰিশোধিত কেমেৰাৰ সৈতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে । ফাদিলসমূহে উন্নত পৰিৱেশন আৰু অন-ডিভাইচ AI ক্ষমতাৰ বাবে এটা A20 বায়নিক চিপৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

