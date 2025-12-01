Vivo ৰ পৰা OnePlus লৈ - ডিচেম্বৰ মাহত বজাৰলৈ আহি আছে এইকেইটা স্মাৰ্টফোন
এই প্ৰতিবেদনত 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতত আহিবলগীয়া স্মাৰ্টফোনৰ তালিকা দিয়া হৈছে ।
Published : December 1, 2025 at 5:58 PM IST
হায়দৰাবাদ: অৱশেষত আমি উপনীত হ’লো 2025 বৰ্ষৰ অন্তিমটো মাহত আৰু ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন ক্ৰেতাসকলে চীনৰ ব্ৰেণ্ড যেনে Vivo, Xiaomi, Realme আৰু OnePlus ৰ কেইবাটাও নতুন স্মাৰ্টফোনৰ সাক্ষী হ’ব বছৰৰ এই মাহটোতেই ।
আগন্তুক হেণ্ডছেট যেনে Vivo X300 Series, Redmi 15C, Realme P4x 5G, OnePlus 15R আৰু অধিকসমূহে নতুন প্ৰচেছৰ, উন্নীতকৃত ডিছপ্লে, উন্নত কেমেৰা আৰু মিড-ৰেঞ্জ আৰু প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টত উন্নত বেটাৰীৰ কাৰ্যক্ষমতা প্ৰদান কৰিব । গতিকে এই মাহত মুকলি নিশ্চিত হোৱা স্মাৰ্টফোনৰ তালিকাখন চাওঁ আহক ---
Vivo X300 Series
Share with the convenience of a single tap on the OriginOS 6. #vivoX300Series launching on 2nd December - 12 PM— vivo India (@Vivo_India) November 30, 2025
#vivoIndia #GoIntoTheWild #OriginOS6 pic.twitter.com/IoKa4MFT5g
মুকলিৰ তাৰিখ: 2 ডিচেম্বৰ, 2025
Vivo X300 Series ত X300 আৰু X300 Pro হেণ্ডছেট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । দুয়োটা ডিভাইচ ভিভ’ৰ অনলাইন ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব । X300 ছিৰিজত প্ৰ’ ইমেজিং VS1 চিপ আৰু V3 প্লাছ ইমেজিং চিপৰ সৈতে সংযুক্ত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 9500 চিপছেট থাকিব । এইবোৰ OriginOS 6 ত চলিব ।
ভাৰতীয় স্পেক Vivo X300 প্ৰ’ত জেইছ টিউন কৰা ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপৰ সৈতে 50MP চ’নী এলৱাইটি 828 প্ৰাইমেৰী লেন্সৰ সৈতে f/1.57 এপাৰচাৰ, 50MP আল্ট্ৰা-ৱাইড কেমেৰা আৰু 200MP টেলিফ’টো কেমেৰা থাকিব ।
Redmi 15C
No lag. No limits. Just pure performance.— Redmi India (@RedmiIndia) December 1, 2025
The #REDMI15C 5G is built to keep up with your pace.#2026KaBigBoss | Launching 3rd Dec.
Witness the Power Early -> https://t.co/knAiuBwT3Z pic.twitter.com/XVCHAEhx4r
মুকলিৰ তাৰিখ: 3 ডিচেম্বৰ, 2025
Redmi 15C ত চকুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে TUV Rheinland প্ৰমাণপত্ৰৰ সৈতে 120Hz 6.9 ইঞ্চি ডিছপ্লে থাকিব । ইয়াত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6300 চিপছেট থাকিব আৰু ই Xiaomi HyperOS 2 ত চলিব । ডিভাইচটোৱে গুগলৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) কাৰ্যক্ষমতাও সমৰ্থন কৰিব, যেনে Circle to Search আৰু Gemini ।
Realme P4x 5G
মুকলিৰ তাৰিখ: 4 ডিচেম্বৰ, 2025
Experience speed built to dominate The Mediatek Dimensity 7400 Ultra on #realmeP4x delivers segment-leading speed for instant launches, smooth gaming, and seamless multitasking.— realme (@realmeIndia) November 27, 2025
Launching on 04th Dec, 12 PM.
Know more: https://t.co/NrxeAm4sIf https://t.co/jvTc8UXlWr pic.twitter.com/Zc7qmJF1jh
Realme এ ভাৰতত মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে P4x 5G, যিটো ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব। ইয়াত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7400 আল্ট্ৰা চিপছেট, 7000mAh বেটাৰী, 5300মিমি2 ভিচি চেম্বাৰ, 1000 নিট পিক ব্ৰাইটনেছৰ সৈতে 144 হাৰ্টজ ডিছপ্লে আৰু 18GB ভাৰ্চুৱেল ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ থাকিব ।
OnePlus 15R
মুকলিৰ তাৰিখ: 17 ডিচেম্বৰ, 2025
OnePlus 15R ত থাকিব Snapdragon 8 Gen 5 চিপছেট, ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP66/68/69/69K ৰেটিং আৰু OxygenOS 16 ত চলিব ।
This phone is born bold. What’s the wildest place you’d dare to use it?#OnePlus15R https://t.co/HcGEnKtZAj— OnePlus India (@OnePlus_IN) November 28, 2025
|মডেল
|মুকলিৰ দিন
|Vivo X300 Series
|2 ডিচেম্বৰ, 2025
|Redmi 15C
|3 ডিচেম্বৰ, 2025
|Realme P4x 5G
|4 ডিচেম্বৰ, 2025
|OnePlus 15R
|17 ডিচেম্বৰ, 2025
ইয়াৰ উপৰিও OnePlus আৰু Oppo ই এই মাহত চীনত ক্ৰমে ৱানপ্লাছ এছ 6T আৰু অ’প’ ৰেনো 15C হেণ্ডছেট মুকলি কৰাৰ কথা আছে । এই স্মাৰ্টফোনসমূহ 2025 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব নে নহয় সেয়া দুয়োটা ব্ৰেণ্ডৰ পৰা কোনো নিশ্চিতকৰণ নাই । যদি এই বছৰ মুকলি কৰা নহয় তেন্তে 2026 চনত ভাৰতত মুকলি হ’বলগীয়া প্ৰথম স্মাৰ্টফোনসমূহৰ ভিতৰত এই স্মাৰ্টফোনসমূহ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
