Apple ৰ পৰা Nothing লৈ - মাৰ্চ মাহত বজাৰলৈ আহি আছে এইকেইটা স্মাৰ্টফোন

অহা মাহত ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব বহুকেইটা আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্মাৰ্টফোন ৷ এই সন্দৰ্ভত জানো আহক বিতংকৈ আমাৰ বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ---

Motorola Edge 70 Fusion আৰু POCO X8 Pro Series (X/Motorola, Abhishek Yadav)
Published : February 27, 2026 at 1:27 PM IST

হায়দৰাবাদ: 2026 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুকলি কৰা হৈছিল Galaxy S26 series, Pixel 10a আৰু Xiaomi 17 series । সমাগত মাৰ্চ মাহত বজাৰলৈ আহিব বহু নতুন স্মাৰ্টফোন । Apple, Motorola, Honor, Nothing, POCO আৰু AI+ৰ দৰে ব্ৰেণ্ডে মিড ৰেঞ্জৰ পৰা দামী ফোন মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে । এই নতুন ফোনসমূহত থাকিব AI ফিচাৰ, বৃহৎ বেটাৰী, ডাঙৰ ডাঙৰ কেমেৰা আৰু উদ্ভাৱনীমূলক ডিজাইন । ভাৰতীয় বজাৰতো বহু স্মাৰ্টফোন মুকলি হ’ব আৰু বাজেটৰ পৰা প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টলৈকে বিকল্প উপলব্ধ হ’ব ।

Magic v6 আৰু Honour Robot ফোন

2026 চনৰ 1 মাৰ্চত Honor এম ডব্লিউ চি ইভেণ্টত দুটা ডাঙৰ স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিব । Honor Magic v6 হৈছে কোম্পানীটোৰ নতুন ফোল্ডেবল ফোন, যিয়ে উন্নত স্থায়িত্ব, ডাঙৰ বেটাৰী আৰু চিকন ডিজাইনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ইয়াত থাকিব 200MP প্ৰাইমেৰী কেমেৰা, 120W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে 7,150mAh বেটাৰী, সম্পূৰ্ণ ৱাটাৰপ্ৰুফিং আৰু বেইডৌ চেটেলাইট যোগাযোগ সমৰ্থন । Honor ৰ স্ব-বিকশিত C1+ RF বৃদ্ধি চিপ আৰু E2 শক্তি দক্ষতা চিপে উৎকৃষ্ট পৰিৱেশন নিশ্চিত কৰে ।

Honor Robot Phone

এইটো উদ্যোগটোৰ প্ৰথমটো ‘ৰবট ফোন' হিচাপে জনা যাব । ইয়াক CES 2026 ত ইংগিত দিয়া হৈছিল । ইয়াত এটা লুকাই থকা ৰবটিক-আৰ্ম জিম্বল আছে, যিটো এটা টেপৰ সৈতে ডিপ্লয় হয় । ই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কম্পোজিচন, চাবজেক্ট ট্ৰেকিং আৰু ষ্টেবিলাইজেচনৰ বাবে ফোনটোক শাৰীৰিকভাৱে লৰচৰ কৰে । AI ব্যৱস্থাই বাস্তৱ সময়ত সঁহাৰি দিয়ে, বিষয়বস্তুৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ডিভাইচসমূহৰ সৈতে সমন্বয় কৰে। এই ডিজিটেল সহায়কজনে অতি ব্যক্তিগত আৰু প্ৰসংগ-সচেতন অনুভৱ কৰিব । অৱশ্যে এই দুয়োটা ফোন ভাৰতত মুকলি নহয় ।

AI+ Pulse 2

মাৰ্চ মাহত ভাৰতত মুকলি হ’বলগীয়া প্ৰথমটো ফোন হ’ব AI+ Pulse 2 । এই ফোনটো ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব 2026 চনৰ 2 মাৰ্চত । কোম্পানীয়ে ইয়াক 50MP AI dual rear camera আৰু 4MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা দিছে । আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটো হ’ল ইয়াৰ 6000mAh বেটাৰী এটা পাতল ডিজাইনত আছে, যিটো গোটেই দিনটো ব্যৱহাৰৰ বাবে যথেষ্ট । এই ফোনটো এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক NxtQuantum OS ত চলিব । এই ফোনটোৰ দাম 10 হাজাৰতকৈও কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Apple iPhone 17e (অনিশ্চিত)

অহা 4 মাৰ্চত এপলৰ এক অনুষ্ঠানত আইফোন 17e মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ সৈতে আহিব A19 চিপ । উন্নীতকৃত ডিছপ্লে ইঞ্জিন, আইএছপি আৰু নিউৰেল ইঞ্জিনে অন-ডিভাইচ এআইৰ পৰিৱেশন উন্নত কৰিব । MagSafe চাৰ্জিং 15W লৈ বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়াত এটা উন্নীতকৃত C1X মডেম থাকিব । ডিছপ্লে, কেমেৰা আৰু ডিজাইন আইফোন 16e ৰ দৰেই থাকিব । বাজেট আইফোন অনুৰাগীৰ বাবে এইটো এটা বৃহৎ উন্নীতকৰণ হ’ব ।

Nothing Phone (4a)

2026 চনৰ 5 মাৰ্চত মুকলি কৰা হ’ব Nothing Phone (4a) । ইয়াত নতুনকৈ ডিজাইন কৰা গ্লিফ বাৰ লাইটিং ছিষ্টেম আছে, য’ত সংকেত ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ বাবে ৰঙা এল ই ডি আছে । ই এণ্ড্ৰইড 16 লাইভ আপডেটৰ সৈতে কাম কৰে । ফোনটোত থাকিব 6.78 ইঞ্চি 120Hz AMOLED ডিছপ্লে, Snapdragon 7s Gen 4 প্ৰচেছৰ, 50MP প্ৰাইমাৰী ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু 32MP ছেলফি কেমেৰা । 8GB/12GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ অপচন উপলব্ধ হ’ব । ডিজাইন আৰু গ্লিফৰ বৈশিষ্ট্যৰ বাবে ইয়াক যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

Motorola Edge 70 Fusion

2026 চনৰ 6 মাৰ্চত মুকলি কৰা হ’ব Motorola Edge 70 Fusion । ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, HDR10+ আৰু 5200 নিট পিক ব্রাইটনেছৰ সৈতে বক্ৰ 1.5 K Curved ডিছপ্লে আছে । ফোনটোত থাকিব Snapdragon 7s Gen 4 চিপছেট, 68W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী। ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰাত থাকিব 50MP চ’নী LYT-710 প্ৰাইমাৰী (OIS), 13MP আল্ট্ৰাৱাইড আৰু মেক্ৰ’ আৰু 32MP ছেলফি কেমেৰা ।

POCO X8 Pro Series (অনিশ্চিত)

মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ভাৰতত মুকলি হ’ব POCO X8 Pro আৰু X8 Pro Max । POCO X8 Pro ত 120Hz আৰু 2000 nits ব্ৰাইটনেছৰ সৈতে 6.59 ইঞ্চি 1.5K OLED ডিছপ্লে, Dimensity 8350 Ultra প্ৰচেছৰ, LPDDR5x RAM, UFS 4.1 ষ্ট’ৰেজ থাকিব । কেমেৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত থাকিব 50MP চ’নী IMX882 প্ৰাইমাৰী (OIS), 8MP আল্ট্ৰাৱাইড, 20MP ফ্ৰন্ট । ফোনটোত 100W চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 6,500mAh বেটাৰী থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68/IP69/IP69K ৰেটিং লাভ কৰিব ।

POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro Max ত আছে 6.86 ইঞ্চি OLED, Dimensity 9500s প্ৰচেছৰ, 50MP Light Hunter 600 প্ৰাইমাৰী, 8MP আল্ট্ৰাৱাইড, 20MP ছেলফি । ইয়াত 100W চাৰ্জিং + 27W ৰিভাৰ্ছ, ডুৱেল স্পীকাৰ, LHDC 5.0, 3D আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আৰু IP68/IP69/IP69K ৰেটিংৰ সৈতে 8,500mAh বেটাৰী থাকিব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

