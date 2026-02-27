Apple ৰ পৰা Nothing লৈ - মাৰ্চ মাহত বজাৰলৈ আহি আছে এইকেইটা স্মাৰ্টফোন
অহা মাহত ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰা হ’ব বহুকেইটা আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্মাৰ্টফোন ৷ এই সন্দৰ্ভত জানো আহক বিতংকৈ আমাৰ বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ---
Published : February 27, 2026 at 1:27 PM IST
হায়দৰাবাদ: 2026 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুকলি কৰা হৈছিল Galaxy S26 series, Pixel 10a আৰু Xiaomi 17 series । সমাগত মাৰ্চ মাহত বজাৰলৈ আহিব বহু নতুন স্মাৰ্টফোন । Apple, Motorola, Honor, Nothing, POCO আৰু AI+ৰ দৰে ব্ৰেণ্ডে মিড ৰেঞ্জৰ পৰা দামী ফোন মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে । এই নতুন ফোনসমূহত থাকিব AI ফিচাৰ, বৃহৎ বেটাৰী, ডাঙৰ ডাঙৰ কেমেৰা আৰু উদ্ভাৱনীমূলক ডিজাইন । ভাৰতীয় বজাৰতো বহু স্মাৰ্টফোন মুকলি হ’ব আৰু বাজেটৰ পৰা প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টলৈকে বিকল্প উপলব্ধ হ’ব ।
Magic v6 আৰু Honour Robot ফোন
You’re invited. ✨— HONOR (@Honorglobal) February 23, 2026
Join us for the HONOR MWC 2026 Global Launch Event on March 1st. Expect the global premiere of the HONOR Robot Phone and HONOR Magic V6, alongside other new devices and industry-leading updates. Beyond hardware, we stand as Believers in AI's future, committed… pic.twitter.com/lyP0JVkyxP
2026 চনৰ 1 মাৰ্চত Honor এম ডব্লিউ চি ইভেণ্টত দুটা ডাঙৰ স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিব । Honor Magic v6 হৈছে কোম্পানীটোৰ নতুন ফোল্ডেবল ফোন, যিয়ে উন্নত স্থায়িত্ব, ডাঙৰ বেটাৰী আৰু চিকন ডিজাইনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । ইয়াত থাকিব 200MP প্ৰাইমেৰী কেমেৰা, 120W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে 7,150mAh বেটাৰী, সম্পূৰ্ণ ৱাটাৰপ্ৰুফিং আৰু বেইডৌ চেটেলাইট যোগাযোগ সমৰ্থন । Honor ৰ স্ব-বিকশিত C1+ RF বৃদ্ধি চিপ আৰু E2 শক্তি দক্ষতা চিপে উৎকৃষ্ট পৰিৱেশন নিশ্চিত কৰে ।
Honor Robot Phone
Imagine a phone that's not just smart, but a captivating work of art.— HONOR (@Honorglobal) February 25, 2026
Meet the HONOR Magic V6 in Red – where groundbreaking technology dances with exquisite design.
Does this vibrant fusion of beauty and power resonate with your unique style?😉 pic.twitter.com/RdyQCJ1aMQ
এইটো উদ্যোগটোৰ প্ৰথমটো ‘ৰবট ফোন' হিচাপে জনা যাব । ইয়াক CES 2026 ত ইংগিত দিয়া হৈছিল । ইয়াত এটা লুকাই থকা ৰবটিক-আৰ্ম জিম্বল আছে, যিটো এটা টেপৰ সৈতে ডিপ্লয় হয় । ই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে কম্পোজিচন, চাবজেক্ট ট্ৰেকিং আৰু ষ্টেবিলাইজেচনৰ বাবে ফোনটোক শাৰীৰিকভাৱে লৰচৰ কৰে । AI ব্যৱস্থাই বাস্তৱ সময়ত সঁহাৰি দিয়ে, বিষয়বস্তুৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ডিভাইচসমূহৰ সৈতে সমন্বয় কৰে। এই ডিজিটেল সহায়কজনে অতি ব্যক্তিগত আৰু প্ৰসংগ-সচেতন অনুভৱ কৰিব । অৱশ্যে এই দুয়োটা ফোন ভাৰতত মুকলি নহয় ।
AI+ Pulse 2
Not merely an upgrade, but a true evolution.#Pulse2 launching on March 2, 2026 at 12PM. pic.twitter.com/cdyUjjmweW— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) February 26, 2026
মাৰ্চ মাহত ভাৰতত মুকলি হ’বলগীয়া প্ৰথমটো ফোন হ’ব AI+ Pulse 2 । এই ফোনটো ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব 2026 চনৰ 2 মাৰ্চত । কোম্পানীয়ে ইয়াক 50MP AI dual rear camera আৰু 4MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা দিছে । আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটো হ’ল ইয়াৰ 6000mAh বেটাৰী এটা পাতল ডিজাইনত আছে, যিটো গোটেই দিনটো ব্যৱহাৰৰ বাবে যথেষ্ট । এই ফোনটো এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক NxtQuantum OS ত চলিব । এই ফোনটোৰ দাম 10 হাজাৰতকৈও কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Apple iPhone 17e (অনিশ্চিত)
A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r— Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026
অহা 4 মাৰ্চত এপলৰ এক অনুষ্ঠানত আইফোন 17e মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ সৈতে আহিব A19 চিপ । উন্নীতকৃত ডিছপ্লে ইঞ্জিন, আইএছপি আৰু নিউৰেল ইঞ্জিনে অন-ডিভাইচ এআইৰ পৰিৱেশন উন্নত কৰিব । MagSafe চাৰ্জিং 15W লৈ বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়াত এটা উন্নীতকৃত C1X মডেম থাকিব । ডিছপ্লে, কেমেৰা আৰু ডিজাইন আইফোন 16e ৰ দৰেই থাকিব । বাজেট আইফোন অনুৰাগীৰ বাবে এইটো এটা বৃহৎ উন্নীতকৰণ হ’ব ।
Nothing Phone (4a)
2026 চনৰ 5 মাৰ্চত মুকলি কৰা হ’ব Nothing Phone (4a) । ইয়াত নতুনকৈ ডিজাইন কৰা গ্লিফ বাৰ লাইটিং ছিষ্টেম আছে, য’ত সংকেত ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ বাবে ৰঙা এল ই ডি আছে । ই এণ্ড্ৰইড 16 লাইভ আপডেটৰ সৈতে কাম কৰে । ফোনটোত থাকিব 6.78 ইঞ্চি 120Hz AMOLED ডিছপ্লে, Snapdragon 7s Gen 4 প্ৰচেছৰ, 50MP প্ৰাইমাৰী ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু 32MP ছেলফি কেমেৰা । 8GB/12GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ অপচন উপলব্ধ হ’ব । ডিজাইন আৰু গ্লিফৰ বৈশিষ্ট্যৰ বাবে ইয়াক যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
It’s pink now.— Nothing (@nothing) February 25, 2026
Phone (4a). 5 March, 10:30 GMT. pic.twitter.com/BXZWUnoUhg
Motorola Edge 70 Fusion
2026 চনৰ 6 মাৰ্চত মুকলি কৰা হ’ব Motorola Edge 70 Fusion । ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, HDR10+ আৰু 5200 নিট পিক ব্রাইটনেছৰ সৈতে বক্ৰ 1.5 K Curved ডিছপ্লে আছে । ফোনটোত থাকিব Snapdragon 7s Gen 4 চিপছেট, 68W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী। ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰাত থাকিব 50MP চ’নী LYT-710 প্ৰাইমাৰী (OIS), 13MP আল্ট্ৰাৱাইড আৰু মেক্ৰ’ আৰু 32MP ছেলফি কেমেৰা ।
The motorola edge 70 fusion introduces the world’s first 50MP Sony LYTIA™ 710 camera powered by motoAI.— Motorola India (@motorolaindia) February 26, 2026
Come experience the fusion life.
Launching 6th March on Flipkart, https://t.co/YA8qpSXba4 and leading retail stores#Edge70Fusion #CaptureBeyondTheOrdinary pic.twitter.com/g12lXLQ1EM
POCO X8 Pro Series (অনিশ্চিত)
মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত ভাৰতত মুকলি হ’ব POCO X8 Pro আৰু X8 Pro Max । POCO X8 Pro ত 120Hz আৰু 2000 nits ব্ৰাইটনেছৰ সৈতে 6.59 ইঞ্চি 1.5K OLED ডিছপ্লে, Dimensity 8350 Ultra প্ৰচেছৰ, LPDDR5x RAM, UFS 4.1 ষ্ট’ৰেজ থাকিব । কেমেৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত থাকিব 50MP চ’নী IMX882 প্ৰাইমাৰী (OIS), 8MP আল্ট্ৰাৱাইড, 20MP ফ্ৰন্ট । ফোনটোত 100W চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 6,500mAh বেটাৰী থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68/IP69/IP69K ৰেটিং লাভ কৰিব ।
POCO X8 Pro Max
POCO X8 Pro Max ত আছে 6.86 ইঞ্চি OLED, Dimensity 9500s প্ৰচেছৰ, 50MP Light Hunter 600 প্ৰাইমাৰী, 8MP আল্ট্ৰাৱাইড, 20MP ছেলফি । ইয়াত 100W চাৰ্জিং + 27W ৰিভাৰ্ছ, ডুৱেল স্পীকাৰ, LHDC 5.0, 3D আল্ট্ৰাছ’নিক ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আৰু IP68/IP69/IP69K ৰেটিংৰ সৈতে 8,500mAh বেটাৰী থাকিব ।
