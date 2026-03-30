OnePlus ৰ পৰা OPPO লৈ - অহা মাহত বজাৰলৈ এইকেইটা স্মাৰ্টফোন
এপ্ৰিল মাহত বজাৰলৈ আহি আছে কেইবাটাও নতুন স্মাৰ্টফোন ৷ আগন্তুক মাহটোত ভাৰতত মুকলি হ’বলগীয়া ফোনসমূহৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : March 30, 2026 at 12:07 PM IST
হায়দৰাবাদ: এপ্ৰিল মাহ আৰম্ভ হ’বলৈ ওলাইছে আৰু ভাৰতীয় স্মাৰ্টফোন উদ্যোগৰ বাবে ই এক উল্লেখযোগ্য মাহ বুলি প্ৰমাণিত হ’ব । এই মাহত ভাৰতৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিব কেইবাটাও উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত মোবাইল ফোন । ভাৰতত মুকলি হ’ব Vivo, OPPO, OnePlus, Realme আৰু Redmi ৰ নতুন ফোন । নতুন স্মাৰ্টফোন ক্ৰয় কৰিব বিচৰা গ্ৰাহকে 15,000 ৰ তলত সুলভ মূল্যৰ 5G ফোন বিচাৰি পাব, লগতে শক্তিশালী ফ্লেগশ্বিপ ফোনও পাব । 2026 চনৰ এপ্ৰিল মাহত ভাৰতত মুকলি হ’বলগীয়া ফোনসমূহৰ তালিকা আৰু সবিশেষ ---
realme 16
মুকলিৰ তাৰিখ – 2 এপ্ৰিল
Realme 16 Pro আৰু Realme 16 Pro+ ৰ পিছত আহি আছে Realme 16 5G ৷ 2 এপ্ৰিলত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব এই স্মাৰ্টফোনটো । বেক পেনেলত 50MP Sony IMX852 ডুৱেল কেমেৰা থকাৰ বিপৰীতে ফ্ৰন্টত 50MP কেমেৰাও আছে । এই ফোনটো মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6400 টাৰ্বোৰ দ্বাৰা চালিত হ’ব । শক্তিৰ বাবে ইয়াত 60W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে 7000mAh বেটাৰী থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই আগন্তুক Realme ফোনত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু IP69 Pro ৰেটিংৰ সৈতে 6.57 ইঞ্চি FullHD+ AMOLED স্ক্ৰীণ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Redmi Note 15 SE
মুকলিৰ তাৰিখ – 2 এপ্ৰিল
2 এপ্ৰিলত Redmi য়ে মুকলি কৰিব নোট 15 স্মাৰ্টফোনৰ বিশেষ সংস্কৰণ । Redmi Note 15 SE ৰ ৰঙা ৰঙৰ বিকল্পত ইংগিত দিয়া হৈছে যাৰ ভেগান লেদাৰ ফিনিচিং থাকিব পাৰে । ইয়াত কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন 6 জেন 3 প্ৰচেছৰ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে ইয়াত 108 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা আৰু সন্মুখত 20 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি চেন্সৰ থাকিব পাৰে । 45W ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু 18W ৰিভাৰ্ছ চাৰ্জিঙৰ সৈতে 5520mAh বেটাৰীয়ে শক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । Redmi Note 15 SE ত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.77 ইঞ্চি AMOLED ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Vivo V70 FE
মুকলিৰ তাৰিখ – 2 এপ্ৰিল
অহা 2 এপ্ৰিলত ভাৰতত মুকলি হ’ব Vivo V70 FE । Vivo V70 আৰু Vivo V70 Elite ৰ পিছত কোম্পানীটোৰ ‘V70’ ছিৰিজৰ তৃতীয়টো মডেল হ’ব । এই ফোনটোৰ মূল আকৰ্ষণ হ’ব 200 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা । ইয়াৰ উপৰিও ছেলফিৰ বাবে 50 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা থাকিব । Vivo V70 FE 5G ফোনত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7360 টাৰ্বো প্ৰচেছৰ থাকিব । শক্তিৰ বাবে ইয়াত 90W ফাষ্ট চাৰ্জিং প্ৰযুক্তিৰ সৈতে 7000mAh বেটাৰী থাকিব । এই আগন্তুক Vivo ফোনত থাকিব 6.83 ইঞ্চি 1.5K Q10+ AMOLED স্ক্ৰীণ ।
OnePlus Nord 6 5G
মুকলিৰ তাৰিখ – 7 এপ্ৰিল
অহা 7 এপ্ৰিলত ভাৰতত মুকলি হ’ব OnePlus Nord 6 5G ফোন । কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে ইয়াত LPDDR5X RAM আৰু UFS 4.1 ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 চিপছেট থাকিব । এই ফোনত BGMI 165FPS ত খেলিব পাৰিব । এই OnePlus ফোনটো 9,000mAh বেটাৰীৰে মুকলি কৰা হ’ব আৰু ইয়াত 80W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু 32 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা থাকিব পাৰে । এই OnePlus 5G ফোনত 6.78 ইঞ্চি 1.5K AMOLED ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Ai+ Nova 2 ছিৰিজ
মুকলিৰ তাৰিখ – 9 এপ্ৰিল
অহা 9 এপ্ৰিলত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব Ai+ ব্ৰেণ্ডৰ Nova 2 5G আৰু Nova 2 Ultra 5G ফোন । দুয়োটা ফোন nxtQ প্লেটফৰ্মত চলিব । কোম্পানীয়ে কম বাজেটৰ ছেগমেণ্টত এইবোৰ মুকলি কৰিব, যাৰ মূল্য 10 হাজাৰৰ তলত । ব্ৰেণ্ডটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে 50 মেগাপিক্সেলৰ ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব । নোভা 2 ত 8 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি চেন্সৰ থাকিব, আনহাতে নোভা 2 আল্ট্ৰাত 13 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা থাকিব । দুয়োটা স্মাৰ্টফোনতে ৱাটাৰড্ৰপ-নটচ স্ক্ৰীণ থাকিব আৰু Ai+ Nova 2 Ultra ৰ পিছফালে ৰঙীন লাইট থাকিব পাৰে ।
Vivo T5 Pro 5G
মুকলিৰ তাৰিখ – অনিশ্চিত
মাৰ্চ মাহত ভাৰতত Vivo T5x মুকলি কৰা Vivo T5x ৰ একে ছিৰিজতে Vivo T5 Pro 5G ফোন এপ্ৰিল মাহত মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সূত্ৰ অনুসৰি এই ফোনটো 9,020mAh ডাঙৰ বেটাৰীৰে চালিত হ’ব আৰু 90W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই আগন্তুক Vivo 5G ফোনত 144Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 1.5K AMOLED ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ফটোগ্ৰাফীৰ বাবেও 50 মেগাপিক্সেলৰ ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপৰ সম্ভাৱনা আছে । চৰ্চা চলিছে যে Vivo T5 Pro 5G ফোনটোত MediaTek Dimensity প্ৰচেছৰ থাকিব ।
OPPO Find X9s
মুকলিৰ তাৰিখ – অনিশ্চিত
Oppo Find X9s 🚨
6.59" 1.5k 120hz flat oled📱
dimensity 9500s
50mp lyt700 (ois) + 50mp uw + 50mp jn5 (3x) periscope 🔭
32mp 🤳
hasselblad & lumo collab
7050mah🔋+ 100w⚡
metal frame
ultrasonic sensor
ip69
oppo findx9s will launch -- april/may in 🇮🇳
OPPO Find X9 আৰু Find X9 Pro ৰ পিছত এই ছিৰিজত OPPO Find X9s 5G ফোন সংযোজন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কোম্পানীয়ে এই স্মাৰ্টফোনটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই যদিও জল্পনা-কল্পনাৰ মতে চলিত মাহত ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি হ’ব পাৰে OPPO Find X9s । ইয়াত 7,025mAh বেটাৰী আৰু 100W ফাষ্ট চাৰ্জিং থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ফটোগ্ৰাফীৰ বাবে ইয়াত 50MP+50MP+50MP ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু 32MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা থাকিব পাৰে । ইয়াত MediaTek Dimensity 9500s প্ৰচেছৰ থাকিব আৰু ইয়াত 6.59 ইঞ্চি 1.5K AMOLED ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
OPPO K15 Pro ছিৰিজ
মুকলিৰ তাৰিখ – 1 এপ্ৰিল (চীন)
1 এপ্ৰিলত চীনত মুকলি হ’ব OPPO K15 Turbo Pro আৰু K15 Turbo Pro+। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত বিল্ট-ইন কুলিং ফেন থাকিব যিয়ে গধুৰ প্ৰচেছিং আৰু দীঘলীয়া গেমিং চেচনৰ সময়ত অতি উত্তাপ ৰোধ কৰিব আৰু গৰম বতাহ বাহিৰ কৰিব । জানিব পৰা মতে, OPPO K15 Turbo Pro ত MediaTek Dimensity 8500 প্ৰচেছৰৰ দ্বাৰা চালিত হ’ব পাৰে, আনহাতে Pro+ ত Dimensity 9500s প্ৰচেছৰৰ দ্বাৰা চালিত হ’ব পাৰে । ইয়াত 165Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 1.5K OLED ডিছপ্লে থাকিব পাৰে । প্ৰ’ মডেলৰ স্ক্ৰীণ আকাৰ 6.59 ইঞ্চি বুলি কোৱা হৈছে, আনহাতে প্ৰ’+ৰ স্ক্ৰীণ 6.78 ইঞ্চি বুলি কোৱা হৈছে । OPPO K15 Pro ত 7500mAh বেটাৰী থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, আনহাতে K15 Pro ত 8000mAh বেটাৰী থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
