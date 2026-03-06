নতুন BaaS প্লেনৰ অধীনত Ultraviolette x-47 ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব 1.49 লাখ টকাত

নতুন BaaS প্লেনৰ অধীনত Ultraviolette x-47 ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব 1.49 লাখ টকাত
নতুন BaaS প্লেনৰ অধীনত 1.49 লাখ টকাত উপলব্ধ Ultraviolette x-47 ৷ কি এই BaaS প্লেন জানো আহক বিতংকৈ ---
Published : March 6, 2026 at 7:35 PM IST
হায়দৰাবাদ: Ultraviolette Automotive এ দেশত বিক্ৰী হোৱা ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেলৰ বাবে ‘বেটাৰী ফ্লেক্স’ নামৰ নতুন মালিকীস্বত্ব কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে । এই পদক্ষেপটো মূলতঃ battery-as-a-service (BaaS) মডেল, যাৰ ফলত গ্ৰাহকে মাহেকীয়া প্লেনৰ জৰিয়তে পৃথকে পৃথকে বেটাৰী চাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কম আপফ্ৰন্ট মূল্যত মটৰ চাইকেলখন ক্ৰয় কৰিব পাৰে ।
এই নতুন আঁচনিৰ লগে লগে এতিয়া X-47 1.49 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব, আনহাতে বেটাৰীৰ ছাবস্ক্ৰিপচন প্ৰতিমাহে 2499 টকাৰ পৰা আৰম্ভ । ইয়াৰ ফলত সম্পূৰ্ণ ক্ৰয় মূল্য 2.49 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ তুলনাত প্ৰাৰম্ভিক ক্ৰয় ব্যয় 1 লাখ টকা হ্ৰাস পাইছে ।
|মডেল
|আপ ফ্ৰণ্ট ভেহিকেল ব্যয়
|বেটাৰী ই এম আই (মাহেকীয়া)
|প্ৰতি কি.মি. ত ব্যয় (দাবী কৰা অনুসৰি)
|F77 Original
|1.99 লাখ টকা
|2,678 টকা
|2.6 টকা প্ৰতি কি.মি.
|F77 Recon
|2.49 লাখ টকা
|4,016 টকা
|4 টকা প্ৰতি কি.মি.
|X-47 Original
|1.49 লাখ টকা
|2.499 টকা
|2.5 টকা প্ৰতি কি.মি.
|X-47 Original +
|1.99 লাখ টকা
|2,499 টকা
|2.5 টকা প্ৰতি কি.মি.
|X-47 Recon
|1.99 লাখ টকা
|4,016 টকা
|4 টকা প্ৰতি কি.মি.
|X-47 Recon +
|2.49 লাখ টকা
|4,016 টকা
|4 টকা প্ৰতি কি.মি.
|X-47 Desert Wing
|2.69 লাখ টকা
|4,820 টকা
|4.8 টকা প্ৰতি কি.মি.
বেটাৰী ফ্লেক্স প্ৰগ্ৰেমটো Ultraviolette F77 ইলেক্ট্ৰিক মটৰ চাইকেললৈও সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে । BaaS মডেলৰ অধীনত F77 এতিয়া আৰম্ভণিৰ মূল্য 1.99 লাখ টকাত ক্ৰয় কৰিব পৰা যাব, আনহাতে বেটাৰীৰ ছাবস্ক্ৰিপচন প্ৰতিমাহে 2678 টকাৰ পৰা আৰম্ভ । ইয়াৰ তুলনাত মটৰ চাইকেলখনৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্ৰয় মূল্য 2.99 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)।
Ultraviolette ৰ মতে, নতুন মালিকীস্বত্ব মডেলে X-47 ৰ মালিক হ’বলৈ প্ৰয়োজনীয় আপফ্ৰন্ট বিনিয়োগ 40 শতাংশ হ্ৰাস কৰে । ছাবস্ক্ৰিপচনৰ সময়সীমাৰ শেষত কোনো অতিৰিক্ত খৰচ নোহোৱাকৈ বেটাৰীৰ মালিকীস্বত্ব গ্ৰাহকলৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় ।
বেটাৰী ফ্লেক্স কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ কোম্পানীটোৱে সেউজ কেন্দ্ৰিক নন-বেংকিং বিত্তীয় কোম্পানী ইকোফাইৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে । বেটাৰী ফ্লেক্স আঁচনিৰ বাবে ইতিমধ্যে অৰ্থাৎ 5 মাৰ্চ 2026 ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক