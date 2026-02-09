শিশুৰ বাবে আধাৰ বায়’মেট্ৰিক আপডেট বিনামূলীয়া কৰিলে UIDAI য়ে

শিশুৰ বাবে আধাৰ বায়’মেট্ৰিক আপডেট বিনামূলীয়া কৰিলে UIDAI য়ে
UIDAI য়ে এক কোটিৰো অধিক স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আধাৰ বায়’মেট্ৰিক আপডেট কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ জানক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ..
Published : February 9, 2026 at 10:53 AM IST
হায়দৰাবাদ: স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আধাৰ সন্দৰ্ভত এক উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে Unique Identification Authority of India (UIDAI) এ । দেশৰ 83 হাজাৰ বিদ্যালয়ৰ এক কোটিৰো অধিক শিশুৰ বাবে বাধ্যতামূলক বায়’মেট্ৰিক আপডেট সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । এই মিছন-ম’ড অভিযানৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি তথ্য-প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে ।
UIDAI য়ে 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল । এই অভিযানটো শিক্ষাৰ বাবে ইউনিফাইড ডিষ্ট্ৰিক্ট ইনফৰ্মেশ্যন চিষ্টেম প্লাছ (UDSE+) এপ্লিকেচনৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হৈছিল । ইয়াৰ ফলত বিদ্যালয়সমূহে এনে শিশুক চিনাক্ত কৰিব পৰা গৈছিল যাৰ বায়’মেট্ৰিক আপডেট বাকী আছিল । ইয়াৰ পিছতে শিশুসকলৰ বাবে আপডেট সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ বিদ্যালয়সমূহত বিশেষ শিবিৰ স্থাপন কৰা হয় ।
5 আৰু 15 বছৰ বয়সত আপডেট কিয় প্ৰয়োজনীয়
UIDAI ৰ নিয়ম অনুসৰি 5 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰাৰ সময়ত কেৱল ফটো, নাম, জন্ম তাৰিখ, লিংগ, ঠিকনা আৰু জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন । এই বয়সত শিশুৰ আঙুলিৰ ছাপ আৰু আইৰিছ সম্পূৰ্ণৰূপে বিকশিত নহয় । সেয়েহে সেইবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিব নোৱাৰি । শিশুৰ বয়স 15 বছৰ হ’লে আধাৰত তেওঁলোকৰ আঙুলিৰ ছাপ আৰু আইৰিছ আপডেট কৰাটো বাধ্যতামূলক । তেনে নকৰিলে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰা আৰু NEET, JEE, CUET আদি পৰীক্ষাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
শিশুৰ বাবে বিনামূলীয়া আপডেট
UIDAI য়ে 2025 চনৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা 7 ৰ পৰা 15 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে বায়’মেট্ৰিক্স আপডেট কৰাৰ বাবে মাচুল এবছৰৰ বাবে ৰেহাই দিছে । ইয়াৰ উপৰিও 5 ৰ পৰা 7 বছৰ আৰু 15 ৰ পৰা 17 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে ইতিমধ্যে বায়’মেট্ৰিক আপডেট বিনামূলীয়া । বিদ্যালয়ৰ উপৰিও সমগ্ৰ দেশৰ আধাৰ নামভৰ্তি কেন্দ্ৰ আৰু আধাৰ সেৱা কেন্দ্ৰলৈ গৈ শিশুসকলেও আধাৰৰ সবিশেষ আপডেট কৰিব পাৰিব । এই সময়ছোৱাত এই কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰায় 1.3 কোটি বায়’মেট্ৰিক আপডেট সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ।
চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যসমূহে এই অভিযানত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে
UIDAI ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ভুৱনেশ কুমাৰে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি অভিযানত সহযোগিতা বিচাৰিছে । সমগ্ৰ দেশৰ UIDAI ৰ আঠটা আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ে শিক্ষা বিভাগ, জিলা প্ৰশাসন আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰি এই অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰিছে । UIDAI য়ে কয় যে দেশৰ সকলো বিদ্যালয় এই অভিযানৰ অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱালৈকে এই মিছন-ম’ড অভিযান চলি থাকিব ।
