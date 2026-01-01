GST 2.0 ৰ প্ৰভাৱ: 2025 বৰ্ষত দুচকীয়া বাহনৰ বিক্ৰীয়ে পাৰ কৰিলে 2 কোটিৰ ঘৰ

GST 2.0 ৰ প্ৰভাৱ: 2025 বৰ্ষত দুচকীয়া বাহনৰ বিক্ৰীয়ে পাৰ কৰিলে 2 কোটিৰ ঘৰ
2025 বৰ্ষত দুচকীয়া বাহনৰ বিক্ৰী যথেষ্ট উন্নত হৈছিল ৷ 2025 চনত দুচকীয়া বাহনৰ পঞ্জীয়ন 20.2 মিলিয়ন ইউনিটত উপনীত হৈছিল বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ ।
হায়দৰাবাদ: 2026 বৰ্ষৰ আজি প্ৰথমটো দিন ৷ বিগত বছৰটোত অৰ্থাৎ 2025 বৰ্ষত দুচকীয়া বাহনৰ বিক্ৰী যথেষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । জানিব পৰা মতে, ভাৰতত 2025 চনত দুচকীয়া বাহনৰ পঞ্জীয়ন 20.2 মিলিয়ন ইউনিটত উপনীত হয়, যিয়ে বাৰ্ষিক প্ৰায় 7 শতাংশ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
GST 2.0 ৰ চাহিদা বৃদ্ধি
ভাহান পৰ্টেলৰ তথ্য অনুসৰি জানুৱাৰীৰ পৰা নৱেম্বৰৰ ভিতৰত 18.97 মিলিয়ন ইউনিট পঞ্জীয়ন হোৱাৰ বিপৰীতে একে সময়ছোৱাত ফেক্টৰী ডিচপেচ 18.08 মিলিয়ন ইউনিট । তাৰ পিছত 30 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এই সংখ্যা 20.2 মিলিয়ন ইউনিটত উপনীত হয় আৰু বছৰটোৰ চূড়ান্ত পঞ্জীয়নৰ পৰিসংখ্যা অলপ বেছি হ’ব পাৰে, কিয়নো পঞ্জীয়নৰ তথ্য সাধাৰণতে খুচুৰা বিক্ৰীৰ পৰা দুদিনৰ পৰা তিনিদিন পিছ পৰি থাকে ।
ভাৰত চৰকাৰে চলিত বৰ্ষত জি এছ টি 2.0 পুনৰ্গঠন কাৰ্যকৰী কৰি মটৰ চাইকেল আৰু স্কুটাৰ 350 CC পৰ্যন্ত কৰ 28 শতাংশৰ পৰা 18 শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰে । 2025 চনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত ই চাহিদা বৃদ্ধিৰ এক মূল চালক হিচাপে প্ৰমাণিত হয় ।
একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, স্বাভাৱিক সময়তকৈ বাৰিষা আৰু গ্ৰাম্য অঞ্চলত প্ৰবল চাহিদাই এই বৃদ্ধিত অধিক প্ৰভাৱ পেলাইছিল, যাৰ ফলত উৎসৱৰ বতৰত এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক বিক্ৰী হৈছিল ।
স্কুটাৰ ছেগমেণ্টে ছেগমেণ্টটোৰ বৃদ্ধিত মূল ভূমিকা পালন কৰিছিল ৷ টিভিএছ মটৰ আৰু ছুজুকিয়ে স্কুটাৰ গধুৰ পৰ্টফলিঅ’ৰ পিছফালে দুটা সংখ্যাৰ শক্তিশালী বৃদ্ধি লাভ কৰিছিল । বাইক নিৰ্মাতা ৰয়েল এনফিল্ডৰ সৈতে এই দুই নিৰ্মাতাই জানুৱাৰীৰ পৰা নৱেম্বৰৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন কৰা একমাত্ৰ OEM আছিল । ৰয়েল এনফিল্ডৰ বাৰ্ষিক পৰিমাণেও 10 লাখ ইউনিট অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
