স্পেচএক্সৰ ফেলকন-৯ ৰকেটে মহাকাশলৈ নিব ভাৰতৰ দুটা ষ্টাৰ্টআপৰ উপগ্ৰহ
আহমেদাবাদৰ ছেটলিঅ' লেবছৰ তাপস-১ আৰু হায়দৰাবাদৰ টেকমিটুস্পেচৰ এমঅ'আই-১এ উপগ্ৰহ মহাকাশলৈ যাব । এই উপগ্ৰহ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ?
Published : October 1, 2026 at 5:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ দুটা স্পেচটেক ষ্টাৰ্টআপে মহাকাশ খণ্ডত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে । আহমেদাবাদৰ ছেটলিঅ' লেবছ (SatLeo Labs) আৰু হায়দৰাবাদৰ টেকমিটুস্পেচে (TakeMe2Space) স্পেচএক্সৰ ফেলকন-৯ ৰকেটৰ ট্ৰেন্সপ'ৰ্টাৰ-১৮ ৰাইডশ্বেয়াৰ অভিযানৰ জৰিয়তে নিজা নিজা উপগ্ৰহ মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
স্পেচএক্স ট্ৰেন্সপ'ৰ্টাৰ-১৮ অভিযানৰ উৎক্ষেপণৰ বাবে ৫৮ মিনিট সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় সময় অনুসৰি ১ অক্টোবৰৰ নিশা ১১:৪৮ বজাৰ পৰা ২ অক্টোবৰৰ ১২:৪৬ বজালৈকে এই সময় থাকিব ।
টেকমিটুস্পেচ : এমঅ'আই-১এ (MOI-1A)
টেকমিটুস্পেচৰ এমঅ'আই-১এ হৈছে ১৪ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ এটা উপগ্ৰহ । ইয়াত প্ৰতি ছেকেণ্ডত ১১৭ ট্ৰিলিয়ন অপাৰেচন (TOPS) অনবৰ্ড কম্পিউটিং ক্ষমতা, ২ টিবি সংৰক্ষণ আৰু এটা ন-বেণ্ড মাল্টিস্পেকট্ৰল ইমেজাৰ আছে ।
হায়দৰাবাদৰ ষ্টাৰ্টআপটোৰ মতে ইয়াৰ মহাকাশতে তথ্য বিশ্লেষণ কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে । সাধাৰণতে উপগ্ৰহই সংগ্ৰহ কৰা ছবি আৰু তথ্য পৃথিৱীলৈ পঠিওৱাৰ পিছতে বিশ্লেষণ কৰা হয় । কিন্তু MOI-1Aয়ে মহাকাশতে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে তথ্য বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিব ।
টেকমিটুস্পেচৰ মতে ইয়াৰ ফলত কৃষি, খনন আৰু যোগান শৃংখল চোৰাংচোৱাৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় তথ্য অধিক দ্ৰুতভাৱে লাভ কৰা সম্ভাৱনা আছে ।
টেকমিটুস্পেচৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰোণক কুমাৰ সমান্তৰায়ে কয়, "উপগ্ৰহসমূহে যথেষ্ট পৰিমাণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰে কিন্তু ইয়াৰ বহুখিনি তথ্য উপযোগী তথ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ বাবে পৃথিৱীলৈ আহি নাপায় । এমঅ'আই-১এৰ সহায়ত গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ এআই মডেলসমূহ পোনপটীয়াকৈ মহাকাশতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু সেই তথ্য ডাউনলোড নকৰাকৈয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্য লাভ কৰিব পাৰিব । এই অভিযান মহাকাশত কম্পিউটিংক ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা সেৱা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।"
২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত এই ষ্টাৰ্টআপটোৱে এমঅ'আই-টিডি নামৰ প্ৰথমটো প্ৰযুক্তি পৰীক্ষামূলক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল । ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এমঅ'আই-১ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও ইছৰোৰ পিএছএলভি-চি ৬২ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ উৎক্ষেপণত হোৱা বিজুতিৰ বাবে এই অভিযান সফল নহ'ল ।
অক্টোবৰত উপগ্ৰহটো (এমঅ'আই-১এ) পুনৰ উৎক্ষেপণ কৰাৰ পিছত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ২০২৭ চনৰ চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকৰ ভিতৰত ৬ টা উপগ্ৰহযুক্ত নক্ষত্ৰমণ্ডল গঠন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে নিজৰ ইন-অৰ্বিট ইনফেৰেন্স সেৱাৰ বাবে ২৩ গৰাকী গ্ৰাহকক চুক্তিবদ্ধ কৰিছে ।
ছেটলিঅ' লেবছ : তাপস-১ (SatLeo Labs: TAPAS-1)
আনটো ষ্টাৰ্টআপ ছেটলিঅ' লেবছৰ তাপস-১ উপগ্ৰহই মহাকাশৰ পৰা পৃথিৱীৰ তাপমাত্ৰা আৰু উষ্ণতাৰ ধৰণ অধ্যয়ন কৰিব । এই উপগ্ৰহত থাৰ্মেল ইনফ্ৰাৰেড (TIR/LWIR) ছেন্সিং ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
যাৰ জৰিয়তে অপটিকেল ছেটেলাইট ইমেজেৰিত (optical satellite imagery) ধৰা পেলাব নোৱৰা উষ্ণতা বা তাপৰ পৰিৱৰ্তনো চিনাক্ত কৰিব পাৰিব । তাপস-১ হ'ব ছেটলিঅ' লেবছৰ প্ৰথমটো অভিযান । ই ছেটলিঅ'ৰ তাপ সংবেদন প্ৰযুক্তি, পেলোড পৰিৱেশন আৰু ডাটা-প্ৰচেছিং ক্ষমতা প্ৰদৰ্শনক বৈধ কৰিব ।
লগতে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ পৰিকল্পিত 'PYRO' তাপ নক্ষত্ৰমণ্ডলৰ বাবে ভেটিও স্থাপন কৰিব । এই উপগ্ৰহই জলবায়ু পৰিৱৰ্তন নিৰীক্ষণ, কৃষি, নগৰ অঞ্চলৰ হিট মেপিং, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি নিৰীক্ষণত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে মাটিত এই প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে । যিয়ে টুমাকুৰুত উপগ্ৰহ আৰু ড্ৰোণৰ সহায়ত ৪০ একৰ লেণ্ডফিলত মিথেন জমা হোৱাৰ তথ্য অনুসৰণ কৰাৰ লগতে নগৰীয়া তাপ কেন্দ্ৰসমূহৰ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছে ।
আহমেদাবাদত ছেটলিঅ'ৰ প্ৰযুক্তিয়ে ২-৩ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াছৰ ভিতৰত সঠিক গ্ৰীষ্মৰ পূৰ্বাভাস প্ৰদান কৰিছে বুলি প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দাবী কৰিছে । বাহিৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে QR-ক'ডৰ জৰিয়তে তাপৰ পৰামৰ্শ লাভ কৰাৰ লগতে আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি চলাব পাৰে । তাপস-১ৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে মাটিত পৰীক্ষা কৰা থাৰ্মেল ছেন্সিং প্ৰযুক্তি এতিয়া মহাকাশলৈ যাব ।
লগতে পঢ়ক :
প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত স্পেচএক্স ষ্টাৰশ্বিপ, মাস্কৰ সপোন পূৰণ