1.99 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল TVS Apache RTX 300 ADV

টি ভি এছ মটৰ্ছে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন এডভেঞ্চাৰ বাইক TVS Apache RTX 300 ADV । ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য 1.99 লাখ টকা ।

tvs-apache-rtx-300-adv-launched-in-india-price-design-features-and-more
1.99 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল TVS Apache RTX 300 ADV (TVS Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 1:52 PM IST

4 Min Read
হায়দৰাবাদ: বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানী টিভিএছ মটৰ্ছে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন এডভেঞ্চাৰ মটৰ চাইকেল TVS Apache RTX 300 ADV । কোম্পানীয়ে এই মটৰ চাইকেলখনৰ আৰম্ভণি মূল্য 1.99 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)ত মুকলি কৰিছে । গ্ৰাহকে এই মটৰ চাইকেলখন তিনিটা ভিন্নতাত ক্ৰয় কৰিব পাৰে – বেছ, টপ আৰু বিটিঅ’। টপ-স্পেক ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 2.29 লাখ টকা ।

TVS Apache RTX 300 ADV হাৰ্ডৱেৰ

কোম্পানীটোৱে নতুন টিভিএছ আপাচি আৰটিএক্স 300 ক এডভেঞ্চাৰ ট্যুৰাৰ মটৰ চাইকেল হিচাপে মুকলি কৰিছে, সেয়েহে ই পূৰ্ণাংগ অফ-ৰোডাৰ নহয় । মুকলি অনুষ্ঠানৰ সময়ত টিভিএছে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে মটৰ চাইকেলখন মূলতঃ আলকাতৰাযুক্ত পথৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে যদিও ইয়াত লঘু অফ-ৰোড ৰাইডিঙৰ বাবে যথেষ্ট বহুমুখীতা আছে ।

tvs-apache-rtx-300-adv-launched-in-india-price-design-features-and-more
1.99 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল TVS Apache RTX 300 ADV (TVS Motors)

এই বাইকখন সম্পূৰ্ণ নতুন ষ্টীলৰ ট্ৰেলিছ ফ্ৰেমত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ সন্মুখত 41mm ইউএছডি ফৰ্ক আৰু পিছফালে মনোশ্বক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । দুয়োফালে ছাচপেনচন ট্ৰেভেল 180mm, আনহাতে গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 200mm । 19 ইঞ্চি সন্মুখ আৰু 17 ইঞ্চি পিছৰ চকাত চলা এই বাইকখন ।

এই বাইকত ব্যৱহৃত টায়াৰৰ সন্দৰ্ভত টিভিএছ মটৰে কয় যে এই বাইকৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে । ব্ৰেকিং ডিউটি ​​দুয়োটা মূৰত ডিস্ক ব্ৰেকৰ দ্বাৰা চম্ভালিব পাৰি, যিবোৰ ডুৱেল-চেনেল এবিএছৰ সৈতে আহে । টিভিএছ আৰটিএক্সৰ আসনৰ উচ্চতা 835mm, আনহাতে ইয়াৰ কাৰ্ব ওজন 180 কিলোগ্ৰাম ।

TVS Apache RTX 300 ADV বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত বাইকখনে বৈশিষ্ট্যৰ এক আকৰ্ষণীয় তালিকা আগবঢ়াইছে । ইয়াত চাৰিটা ৰাইডিং মোড আছে – আৰ্বান, ৰেইন, ট্যুৰ, আৰু ৰেলী। এই ৰাইডিং মোডসমূহে এবিএছ আৰু ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰল এডজাষ্ট কৰে । ক্ৰুজ কণ্ট্ৰলও সকলো ভেৰিয়েণ্টতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড।

ইয়াৰ উচ্চ-স্পেক ভেৰিয়েন্টত, ইফালে, সকলো মূল বৈশিষ্ট্য প্ৰৱেশৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট চুইচগিয়াৰৰ সৈতে 5 ইঞ্চিৰ টিএফটি ডিছপ্লেৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াক টিভিএছ স্মাৰ্টএক্সনেক্ট এপৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰিব পাৰি, যাৰ ফলত গুগল মেপছ মিৰ’ৰিং আৰু অন্যান্য সংযুক্ত বৈশিষ্ট্যৰ সুবিধা আছে ।

tvs-apache-rtx-300-adv-launched-in-india-price-design-features-and-more
1.99 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল TVS Apache RTX 300 ADV (TVS Motors)

টিভিএছে পেনিয়াৰ, টপ বক্স আৰু টেংক বেগকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্যুৰিং এক্সেচৰিজৰ বাবেও গিভিৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও আলপাইনষ্টাৰছৰ সৈতে বৰ্তমানৰ সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে টিভিএছ মটৰে ডুৱেল-স্প’ৰ্ট হেলমেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাইডিং বুটলৈকে এক নতুন ৰেঞ্জৰ এডভেঞ্চাৰ ৰাইডিং গিয়াৰ মুকলি কৰিব ।

TVS Apache RTX 300 ADV ইঞ্জিন

ইয়াৰ ইঞ্জিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে টিভিএছ মটৰে নতুন আপাচি আৰটিএক্স 300 ত সম্পূৰ্ণ নতুন 299CC আৰটি-XD4 ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰিছে । এই ইঞ্জিনটো প্ৰথমে মট’ছ’ল 2024 ত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল । এই ইঞ্জিনটোৱে 9000 আৰপিএমত 35.5 বিএইচপি শক্তি আৰু 7000 আৰপিএমত 28.5 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে, যাৰ ফলত ই কোম্পানীটোৰ দ্বিতীয় শক্তিশালী আপাচি আৰ আৰ 310 ৰ পিছত বাইক ।

ইঞ্জিনটো 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ সৈতে বাই-ডাইৰেকচনেল কুইকশ্বিফ্টাৰ আছে । টিভিএছ মটৰে লগতে কয় যে ইয়াক ৰেভ বেণ্ডত ৰৈখিক প্ৰদৰ্শন প্ৰদান কৰিবলৈ টিউন কৰা হৈছে, য’ত লো-এণ্ড টৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

tvs-apache-rtx-300-adv-launched-in-india-price-design-features-and-more
1.99 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল TVS Apache RTX 300 ADV (TVS Motors)

TVS Apache RTX 300 ADV ভেৰিয়েন্ট আৰু মূল্য

উল্লেখ কৰা অনুসৰি টিভিএছ আপাচি আৰটিএক্স 300 তিনিটা ভিন্নতাত আগবঢ়োৱা হৈছে – বেছ, টপ আৰু বিটিঅ’ (বিল্ড টু অৰ্ডাৰ)। বেচ ভেৰিয়েন্ট ৰাইড মোড আৰু ক্ৰুজ কন্ট্ৰ'লকে ধৰি বেছিভাগ বৈশিষ্ট্যৰে সজ্জিত আৰু ইয়াৰ মূল্য 1.99 লাখ টকা (এক্স-শ্ব'ৰুম)। শীৰ্ষ ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 2.14 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।

ইয়াৰ শীৰ্ষ ভিন্নতাত DRLs, এটা 5-ইঞ্চি TFT ক্লাষ্টাৰ, আৰু এটা বাই-ডাইৰেকচনেল কুইকশ্বিফ্টাৰৰ সৈতে ক্লাছ-ডি হেডলেম্প আছে । কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰিছে টপ-স্পেক বিটিঅ’ ভেৰিয়েন্ট, যাৰ মূল্য 2.29 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম), যিয়ে এডজাষ্টেবল ছাচপেনচন আৰু টিপিএমএছৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।

TVS Apache RTX 300 ADV প্ৰতিদ্বন্দ্বী

tvs-apache-rtx-300-adv-launched-in-india-price-design-features-and-more
1.99 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল TVS Apache RTX 300 ADV (TVS Motors)

এই আৰম্ভণিৰ মূল্যত বেচ টিভিএছ আপাচি আৰটিএক্সৰ মূল্য চুজুকি ভি-ষ্টৰ্ম এছএক্স আৰু য়েজডি এডভেঞ্চাৰৰ সৈতে প্ৰায় একে, যাৰ মূল্য 1.98 লাখ টকা, আনহাতে ইয়াৰ মূল্য 2.40 লাখ টকাৰ কেটিএম 250 এডভেঞ্চাৰৰ তুলনাত যথেষ্ট কম ।

