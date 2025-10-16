1.99 লাখ টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল TVS Apache RTX 300 ADV
টি ভি এছ মটৰ্ছে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন এডভেঞ্চাৰ বাইক TVS Apache RTX 300 ADV । ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য 1.99 লাখ টকা ।
Published : October 16, 2025 at 1:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানী টিভিএছ মটৰ্ছে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন এডভেঞ্চাৰ মটৰ চাইকেল TVS Apache RTX 300 ADV । কোম্পানীয়ে এই মটৰ চাইকেলখনৰ আৰম্ভণি মূল্য 1.99 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)ত মুকলি কৰিছে । গ্ৰাহকে এই মটৰ চাইকেলখন তিনিটা ভিন্নতাত ক্ৰয় কৰিব পাৰে – বেছ, টপ আৰু বিটিঅ’। টপ-স্পেক ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 2.29 লাখ টকা ।
TVS Apache RTX 300 ADV হাৰ্ডৱেৰ
কোম্পানীটোৱে নতুন টিভিএছ আপাচি আৰটিএক্স 300 ক এডভেঞ্চাৰ ট্যুৰাৰ মটৰ চাইকেল হিচাপে মুকলি কৰিছে, সেয়েহে ই পূৰ্ণাংগ অফ-ৰোডাৰ নহয় । মুকলি অনুষ্ঠানৰ সময়ত টিভিএছে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে মটৰ চাইকেলখন মূলতঃ আলকাতৰাযুক্ত পথৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে যদিও ইয়াত লঘু অফ-ৰোড ৰাইডিঙৰ বাবে যথেষ্ট বহুমুখীতা আছে ।
এই বাইকখন সম্পূৰ্ণ নতুন ষ্টীলৰ ট্ৰেলিছ ফ্ৰেমত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ সন্মুখত 41mm ইউএছডি ফৰ্ক আৰু পিছফালে মনোশ্বক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । দুয়োফালে ছাচপেনচন ট্ৰেভেল 180mm, আনহাতে গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 200mm । 19 ইঞ্চি সন্মুখ আৰু 17 ইঞ্চি পিছৰ চকাত চলা এই বাইকখন ।
এই বাইকত ব্যৱহৃত টায়াৰৰ সন্দৰ্ভত টিভিএছ মটৰে কয় যে এই বাইকৰ বাবে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা হৈছে । ব্ৰেকিং ডিউটি দুয়োটা মূৰত ডিস্ক ব্ৰেকৰ দ্বাৰা চম্ভালিব পাৰি, যিবোৰ ডুৱেল-চেনেল এবিএছৰ সৈতে আহে । টিভিএছ আৰটিএক্সৰ আসনৰ উচ্চতা 835mm, আনহাতে ইয়াৰ কাৰ্ব ওজন 180 কিলোগ্ৰাম ।
TVS Apache RTX 300 ADV বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত বাইকখনে বৈশিষ্ট্যৰ এক আকৰ্ষণীয় তালিকা আগবঢ়াইছে । ইয়াত চাৰিটা ৰাইডিং মোড আছে – আৰ্বান, ৰেইন, ট্যুৰ, আৰু ৰেলী। এই ৰাইডিং মোডসমূহে এবিএছ আৰু ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰল এডজাষ্ট কৰে । ক্ৰুজ কণ্ট্ৰলও সকলো ভেৰিয়েণ্টতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড।
ইয়াৰ উচ্চ-স্পেক ভেৰিয়েন্টত, ইফালে, সকলো মূল বৈশিষ্ট্য প্ৰৱেশৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট চুইচগিয়াৰৰ সৈতে 5 ইঞ্চিৰ টিএফটি ডিছপ্লেৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াক টিভিএছ স্মাৰ্টএক্সনেক্ট এপৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰিব পাৰি, যাৰ ফলত গুগল মেপছ মিৰ’ৰিং আৰু অন্যান্য সংযুক্ত বৈশিষ্ট্যৰ সুবিধা আছে ।
টিভিএছে পেনিয়াৰ, টপ বক্স আৰু টেংক বেগকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্যুৰিং এক্সেচৰিজৰ বাবেও গিভিৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও আলপাইনষ্টাৰছৰ সৈতে বৰ্তমানৰ সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে টিভিএছ মটৰে ডুৱেল-স্প’ৰ্ট হেলমেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাইডিং বুটলৈকে এক নতুন ৰেঞ্জৰ এডভেঞ্চাৰ ৰাইডিং গিয়াৰ মুকলি কৰিব ।
TVS Apache RTX 300 ADV ইঞ্জিন
ইয়াৰ ইঞ্জিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে টিভিএছ মটৰে নতুন আপাচি আৰটিএক্স 300 ত সম্পূৰ্ণ নতুন 299CC আৰটি-XD4 ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰিছে । এই ইঞ্জিনটো প্ৰথমে মট’ছ’ল 2024 ত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল । এই ইঞ্জিনটোৱে 9000 আৰপিএমত 35.5 বিএইচপি শক্তি আৰু 7000 আৰপিএমত 28.5 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে, যাৰ ফলত ই কোম্পানীটোৰ দ্বিতীয় শক্তিশালী আপাচি আৰ আৰ 310 ৰ পিছত বাইক ।
ইঞ্জিনটো 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ সৈতে বাই-ডাইৰেকচনেল কুইকশ্বিফ্টাৰ আছে । টিভিএছ মটৰে লগতে কয় যে ইয়াক ৰেভ বেণ্ডত ৰৈখিক প্ৰদৰ্শন প্ৰদান কৰিবলৈ টিউন কৰা হৈছে, য’ত লো-এণ্ড টৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
TVS Apache RTX 300 ADV ভেৰিয়েন্ট আৰু মূল্য
উল্লেখ কৰা অনুসৰি টিভিএছ আপাচি আৰটিএক্স 300 তিনিটা ভিন্নতাত আগবঢ়োৱা হৈছে – বেছ, টপ আৰু বিটিঅ’ (বিল্ড টু অৰ্ডাৰ)। বেচ ভেৰিয়েন্ট ৰাইড মোড আৰু ক্ৰুজ কন্ট্ৰ'লকে ধৰি বেছিভাগ বৈশিষ্ট্যৰে সজ্জিত আৰু ইয়াৰ মূল্য 1.99 লাখ টকা (এক্স-শ্ব'ৰুম)। শীৰ্ষ ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 2.14 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।
ইয়াৰ শীৰ্ষ ভিন্নতাত DRLs, এটা 5-ইঞ্চি TFT ক্লাষ্টাৰ, আৰু এটা বাই-ডাইৰেকচনেল কুইকশ্বিফ্টাৰৰ সৈতে ক্লাছ-ডি হেডলেম্প আছে । কোম্পানীটোৱে মুকলি কৰিছে টপ-স্পেক বিটিঅ’ ভেৰিয়েন্ট, যাৰ মূল্য 2.29 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম), যিয়ে এডজাষ্টেবল ছাচপেনচন আৰু টিপিএমএছৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।
TVS Apache RTX 300 ADV প্ৰতিদ্বন্দ্বী
এই আৰম্ভণিৰ মূল্যত বেচ টিভিএছ আপাচি আৰটিএক্সৰ মূল্য চুজুকি ভি-ষ্টৰ্ম এছএক্স আৰু য়েজডি এডভেঞ্চাৰৰ সৈতে প্ৰায় একে, যাৰ মূল্য 1.98 লাখ টকা, আনহাতে ইয়াৰ মূল্য 2.40 লাখ টকাৰ কেটিএম 250 এডভেঞ্চাৰৰ তুলনাত যথেষ্ট কম ।
