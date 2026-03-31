বায়ুৰ আর্দ্ৰতাক পানীলৈ ৰূপান্তৰ: নতুন প্ৰযুক্তিৰ অভূতপূৰ্ব উত্থান

বায়ুৰ আর্দ্ৰতাক পানীলৈ ৰূপান্তৰ: নতুন প্ৰযুক্তিৰ অভূতপূৰ্ব উত্থান
বায়ুমণ্ডলীয় পানী উৎপাদকসমূহে বায়ুৰ পৰা আৰ্দ্ৰতা উলিয়াই খোৱাপানী উৎপাদন কৰে, ভাৰতৰ ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ অভাৱ আৰু দূষণৰ সংকটৰ সময়ত বিকেন্দ্ৰীকৃত সমাধান হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।
Published : March 31, 2026 at 8:55 PM IST
হায়দৰাবাদ: গ্ৰীষ্মকালত যেতিয়া আৰ্দ্ৰতা অতিশয় বেছি হয় আৰু কুলাৰ বিকল হয়, তেতিয়া এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ এটাই সহায়ক হৈ পৰে গৰমৰ পৰা সকাহ পাবলৈ । শীতল চক্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি ই বতাহৰ পৰা তাপ আৰু আৰ্দ্ৰতা আঁতৰাই কোঠাটো ঠাণ্ডা কৰে । ই জমা-ঠাণ্ডা কইলৰ ওপৰেৰে উষ্ণ, আৰ্দ্ৰ বতাহ পাৰ কৰে, যাৰ ফলত আৰ্দ্ৰতা ঘনীভূত হৈ তৰল হৈ পৰে—ঠাণ্ডা চ’ডাৰ কেনত গঠন হোৱা টোপালবোৰৰ দৰেই ।
এই ‘আৱৰ্জনা উপজাত’ ৰ পৰিমাণ সীমিত হোৱাই নহয়, ই পান কৰাটোও অসুৰক্ষিত হৈ পৰে—যদিও ই ডিষ্টিলড বাষ্প হিচাপে আৰম্ভ হয়—কাৰণ ই লেতেৰা কইলৰ ওপৰেৰে আৰু প্লাষ্টিক বা ধাতুৰ নিষ্কাশন পাইপৰ মাজেৰে বৈ যোৱাৰ সময়ত দূষক পদাৰ্থ গ্ৰহণ কৰে ।
কিন্তু যদি আমি এয়াৰ কণ্ডিচনাৰ প্ৰযুক্তিটোক পুনৰ অভিযান্ত্ৰিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো য’ত ইয়াৰ প্ৰধান কাম শীতল কৰাৰ পৰা নিৰাপদ, খোৱাপানী উৎপাদনলৈ স্থানান্তৰিত হয় ? উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন ইতিমধ্যে এয়া বাস্তৱ হৈ পৰিছে আৰু আধুনিক, উচ্চ উৎপাদনক্ষম যন্ত্ৰ, যাক এটম’স্ফেৰিক ৱাটাৰ জেনেৰেটৰ বুলি কোৱা হয়, এদশকৰো অধিক সময় ধৰি চলি আহিছে । পৰিৱেশৰ আৰ্দ্ৰতা আৰু উচ্চ উষ্ণতা থকা অঞ্চলত ইহঁতে খোৱাপানীৰ বিকল্প উৎস হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে য'ত গতানুগতিক আন্তঃগাঁথনি অনুপস্থিত, প্ৰদূষিত বা ধ্বংস হৈছে ।
এনে উদ্ভাৱনসমূহ ভাৰতৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰাসংগিক, যিখন দেশ বিশ্বৰ অন্যতম জলচাপত ভোগা দেশ হৈয়ে আছে । কেন্দ্ৰীয় ভূগৰ্ভস্থ পানী ব’ৰ্ডৰ (CGWB) তথ্য অনুসৰি 62 শতাংশতকৈ অধিক জলসিঞ্চন আৰু প্ৰায় 85 শতাংশ গ্ৰাম্য খোৱাপানী যোগান কেৱল ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, যিটো পুনৰ ভৰোৱাতকৈ দ্ৰুতগতিত নিষ্কাশন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত উপকূলীয় অঞ্চলত পানীৰ স্তৰ হ্ৰাস পাইছে আৰু লৱণীয়তাৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে । নগৰায়ন আৰু পাৰ্যমানে ভূমি হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ৰিচাৰ্জৰ হাৰ সীমিত । নগৰ কেন্দ্ৰত এই সংকটে টিপিং পইণ্টত উপনীত হৈছে । বেংগালুৰু আৰু চেন্নাইকে ধৰি কেইবাখনো বৃহৎ চহৰে 'Day G ৰ’ৰ ওচৰত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে, য’ত পাইপ যোগান আৰু ব’ৰৱেল বিকল হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত জৰুৰীকালীন টেংকাৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ।
ভৌতিক অভাৱৰ বাহিৰেও ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ দূষণো বৃদ্ধি পাইছে আৰু ই এক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে । বাৰ্ষিক ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ গুণাগুণ প্ৰতিবেদন (2025)ত নিৰীক্ষণ কৰা মূল্যায়ন ইউনিটৰ প্ৰায় 28 শতাংশই ভূ-জেনিক দূষণৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত—বিশেষকৈ গংগা অৱবাহিকাত আৰ্ছেনিক, কেন্দ্ৰীয় মালভূমিত ফ্ল’ৰাইড, আৰু উপকূলীয় জলধাৰাত লৱণীয়তা বৃদ্ধি ।
এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহে নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু নগৰ পৰিকল্পনাকাৰীসকলক বহল জল সুৰক্ষা কৌশলৰ অংশ হিচাপে বায়ুমণ্ডলীয় পানী উৎপাদন (AWG) ব্যৱস্থাকে ধৰি খোৱাপানীৰ বাবে বিকেন্দ্ৰীকৃত সমাধানৰ সন্ধান কৰিবলৈও ঠেলি দিছে । কলকাতা ভিত্তিক এ কে ভি অ’ এটম’স্ফেৰিক ৱাটাৰ ছিষ্টেমে একেটা স্থানতে কাম কৰি আছে আৰু ইয়াক নিৰ্দিষ্ট খণ্ডসমূহত, বিশেষকৈ নগৰীয়া, প্ৰতিষ্ঠানিক আৰু অফ-গ্ৰিড প্ৰয়োগসমূহত নিচৰ পৰা মূলসুঁতিলৈ যোৱা দেখিবলৈ আশা কৰিছে ।
2017 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা কোম্পানীটোৱে 15 খন দেশত 2000 ৰো অধিক AWG ইউনিট স্থাপন কৰিছে । ভাৰতত তেওঁলোকৰ কামে বেংগালুৰু, চেন্নাই, মুম্বাই, কলকাতা, আহমেদাবাদ, গোৱা আৰু বহুতো চহৰক সামৰি লৈছে । শেহতীয়াকৈ ফাষ্ট কোম্পানীয়ে 2026 চনৰ তালিকাত এছিয়া-পেচিফিক অঞ্চলৰ দশম স্থান দখল কৰি বিশ্বৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা তৃতীয়টো ভাৰতীয় কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
AKVO ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক নৱকৰণ সিং বাগ্গাই ETV Bharat ৰ সৈতে কথা পাতি এ ডব্লিউ জি ব্যৱস্থাৰ আঁৰৰ প্ৰযুক্তি, ই জিলিকি থকা ক্ষেত্ৰসমূহ, ইয়াৰ সীমাবদ্ধতা, খৰচ, স্কেলেবিলিটি, বহনক্ষমতা আৰু ভৱিষ্যতৰ আশাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।
AWG ব্যৱস্থা: উপযুক্ত পৰিস্থিতি আৰু পানী উৎপাদন
বায়ুমণ্ডলীয় পানী উৎপাদকে ঘনীভূতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে পৰিৱেশৰ বায়ুৰ পৰা আৰ্দ্ৰতা নিষ্কাশন কৰে । ব্যৱস্থাটোৰ ভিতৰলৈ বায়ু টানি অনা হয়, ইয়াৰ শিশিৰ বিন্দুৰ তলত ঠাণ্ডা কৰা হয় আৰু জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হৈ তৰল ৰূপত পৰিণত হয় । তাৰ পিছত এই পানীক UV আৰু খনিজ লৱণকে ধৰি বহু পৰ্যায়ৰ পৰিশোধনৰ মাজেৰে পাৰ কৰি ইয়াক খোৱাব পৰা কৰি তোলা হয় । মূলতঃ AWG য়ে শিশিৰ গঠনৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অনুকৰণ কৰে কিন্তু নিয়ন্ত্ৰিত, স্কেলেবল ব্যৱস্থাত ।
নৱকৰণ সিং বাগ্গাই দাবী কৰে যে IoT সংহতিৰ ফলত ছিষ্টেমসমূহক পৰিৱেশৰ অৱস্থা নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আৰু বাস্তৱ সময়ত পৰিৱেশন অনুকূল কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব পাৰি । AWG ব্যৱস্থাসমূহে দক্ষতাৰে কাম কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় জলবায়ুৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত তেওঁ কয় যে 60 শতাংশৰ ওপৰত আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰতা আৰু 20 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ পৰা 35 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভিতৰত উষ্ণতা থকা পৰিৱেশত জেনেৰেটৰসমূহে সৰ্বোত্তম প্ৰদৰ্শন কৰে ।
তেওঁ কয় যে সাধাৰণতে প্ৰায় 80–85 শতাংশ আৰ্দ্ৰতা আৰু 28–32 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত অনুকূল প্ৰদৰ্শন লাভ কৰা হয় । "কিন্তু আধুনিক ব্যৱস্থাসমূহক ডেচিকেণ্ট ভিত্তিক শোষণৰ দৰে হাইব্ৰিড প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে কম আৰ্দ্ৰতাৰ পৰিস্থিতিত কাম কৰিবলৈ ক্ৰমান্বয়ে অভিযন্তা কৰা হৈছে ।"
তেওঁ আৰু কয় যে AWG ব্যৱস্থাসমূহ মডিউলাৰ আৰু স্কেলেবল আৰু ভাৰতৰ উপকূলীয়, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আৰু অৰ্ধ-আর্দ্ৰ অঞ্চলসমূহ ইয়াৰ নিয়োগৰ বাবে বিশেষভাৱে উপযুক্ত ৷
বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ তথ্য অনুসৰি বাণিজ্যিক পৰ্যায়ৰ বায়ুমণ্ডলীয় পানী উৎপাদক ইউনিটে আদৰ্শ পৰিস্থিতিত প্ৰতিদিনে 10 হাজাৰ লিটাৰলৈকে পানী উৎপাদন কৰিব পাৰে । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এনে পানী উৎপাদনৰ মাত্ৰাই পৌৰসভাৰ পানী ব্যৱস্থাৰ ঠাই ল’ব নোৱাৰে যদিও কেইবাটাও বাণিজ্যিক এডব্লিউজি মেচিনক ‘ফাৰ্ম’ হিচাপে গোট খোৱাৰ সময়ত ই বেকআপ বিশুদ্ধ পানী যোগান ধৰিব পাৰে । এৰিজোনাৰ নাভাজো নেচনৰ হাৰ্ড ৰক কমিউনিটিত স্থাপন কৰা এডব্লিউজি প্ৰযুক্তিৰ উদাহৰণ দি কয় যে এই মেচিনসমূহে প্ৰতিদিনে সম্প্ৰদায়টোৰ বাবে প্ৰায় 750 লিটাৰ বিশুদ্ধ খোৱাপানী উৎপাদন কৰি আছে ।
AVKO ৰ AWG ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত বাগ্গাই কয় যে তেওঁলোকৰ সৰু ইউনিটসমূহে প্ৰতিদিনে 50–150 লিটাৰ উৎপাদন কৰিব পাৰে, আনহাতে বাণিজ্যিক ব্যৱস্থাসমূহে প্ৰতিটো মডিউলত প্ৰতিদিনে 300ৰ পৰা 500 লিটাৰ উৎপাদন কৰিব পাৰে । "সমান্তৰালভাৱে একাধিক ইউনিট নিয়োগ কৰি উৎপাদন দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰলৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে । এই মডিউলাৰিটিয়ে চাহিদাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কাষ্টমাইজেচনৰ অনুমতি দিয়ে, সেয়া বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় বা ঔদ্যোগিক সুবিধাৰ বাবেই হওক, বৃহৎ কেন্দ্ৰীভূত আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ," তেওঁ লগতে কয় ।
AWG ব্যৱস্থা: খৰচ, দক্ষতা, স্কেলেবিলিটি
আৰ্দ্ৰতা আৰু উষ্ণতাৰ দৰে পৰিৱেশৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এডব্লিউজি ব্যৱস্থাই সাধাৰণতে এক লিটাৰ পানী উৎপাদন কৰিবলৈ 0.25 ৰ পৰা 0.5 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ ভিতৰত শক্তি খৰচ কৰে বুলি বাগ্গাই লগতে কয় । উল্লেখযোগ্য যে 1 কিলোৱাট ঘণ্টা শক্তিক আমি 1 ইউনিট বিদ্যুৎ বুলি জানো ।
তেওঁ কয়, "অনুকূল পৰিস্থিতিত উন্নত ব্যৱস্থাই প্ৰতি লিটাৰত 0.26 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ ওচৰৰ দক্ষতা লাভ কৰিব পাৰে । কম আৰ্দ্ৰতা থকা পৰিৱেশত শক্তিৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পায়, যাৰ বাবে সৌৰ শক্তিৰ দৰে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ বহনক্ষমতাৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।"
প্ৰতি লিটাৰৰ AWG ব্যৱস্থাৰ খৰচ আৰ অ’ বিশুদ্ধকৰণ, টেংকাৰৰ পানী বা ডিচেলাইনেচনৰ সৈতে কেনেদৰে তুলনা কৰা হয় সেই বিষয়ে সোধাত প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীয়ে কয় যে আৰ্দ্ৰতা, উষ্ণতা, আৰু স্থানীয় বিদ্যুতৰ শুল্কৰ দৰে জলবায়ুৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এডব্লিউজি পানীৰ মূল্য সাধাৰণতে প্ৰতি লিটাৰত 2 ৰ পৰা 4 টকাৰ ভিতৰত হয় । ইয়াৰ ফলত ই বটলত ভৰোৱা পানীতকৈ যথেষ্ট বেছি অৰ্থনৈতিক, যিটো খুচুৰা আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱহাৰৰ ভিতৰত প্ৰতি লিটাৰত 20 টকাৰ পৰা 50 টকালৈকে হ’ব পাৰে ।
"যদিও গতানুগতিক আৰ অ' ব্যৱস্থাসমূহ প্ৰথম দৃষ্টিত সস্তা যেন লাগিব পাৰে, যেতিয়া জীৱনচক্ৰৰ খৰচ বিবেচনা কৰা হয়—ইনপুট পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা, অপচয়, ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি—আৰ অ' আৰু এ ডব্লিউ জি প্ৰায়ে তুলনামূলক খৰচৰ স্তৰত আহে । AWS য়ে অতিৰিক্তভাৱে উৎস পানীৰ পৰা স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে আৰু প্ৰত্যাখ্যান কৰা পানীৰ ক্ষতি দূৰ কৰে, যাৰ ফলত ই অধিক বহনক্ষম বিকল্প হৈ পৰে," তেওঁ লগতে কয় ।
বিশেষকৈ দুৰ্গম অঞ্চলত পানীৰ অভাৱৰ বাবে AWG ব্যৱস্থা এটা বহনক্ষম সমাধান যদিও ইয়াৰ আগধন খৰচেই ইয়াক ব্যাপকভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ বাধা হ’ব পাৰে, কিয়নো যিবোৰ সম্প্ৰদায়ৰ এই প্ৰযুক্তিৰ আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন, সেইবোৰ সম্প্ৰদায়েও প্ৰয়োজনীয় পৰিমাণত ইয়াক ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে । বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ তথ্য অনুসৰি এটা মধ্যমীয়া আকাৰৰ বাণিজ্যিক ইউনিটৰ মূল্য 30 হাজাৰৰ পৰা 50 হাজাৰ ডলাৰৰ ভিতৰত হ’ব পাৰে, যাৰ অৰ্থ হ’ল 28 লাখ - 47 লাখ টকা ।
ক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি AWG ব্যৱস্থাৰ খৰচ অৱশ্যেই ভিন্ন হয় । এ কে ভি অ’ৰ 300-500 এল পি ডি ছিষ্টেম সাধাৰণতে ইনষ্টলেচনৰ বাবে 10 লাখৰ পৰা 15 লাখ টকাৰ ভিতৰত হয় । ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্যকৰী খৰচ বিদ্যুতৰ শুল্ক আৰু ব্যৱহাৰৰ ধৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । বাগ্গাই ইয়াৰ বিদ্যুৎ নিৰ্ভৰশীলতা আৰু সীমিত সজাগতাৰ সমান্তৰালভাৱে এই প্ৰযুক্তি গ্ৰহণৰ অন্যতম মূল বাধা হিচাপে উচ্চ আগধন খৰচকো স্বীকাৰ কৰে । তেওঁ অৱশ্যে লগতে কয় যে পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাতকৈ আগধন খৰচ বেছি হ’লেও বাহ্যিক পানীৰ উৎস আৰু লজিষ্টিকছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে জীৱনচক্ৰৰ খৰচ প্ৰতিযোগিতামূলক হৈ পৰে ।
বাগ্গাই এইটোও বিশ্বাস কৰে যে নীতিগত সমৰ্থন আৰু বিত্তীয় আৰ্হি, যেনে পানী-সেৱা হিচাপে, এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অতিক্ৰম কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । তেওঁ কম আৰ্দ্ৰতা থকা অঞ্চলত কৰ্মক্ষমতাৰ পৰিৱৰ্তনশীলতাক মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱনৰ নিৰন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
AWG ব্যৱস্থাপ্ৰণালী: মোতায়েন আৰু ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰসমূহ
তেওঁৰ কোম্পানীটোৰ AWS ব্যৱস্থাৰ নিয়োগৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত বাগ্গাই কয় যে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু পশ্চিম বংগকে ধৰি ভাৰতৰ একাধিক ৰাজ্যত বিদ্যমান । "ইনষ্টলেচনসমূহে নগৰীয়া ছাদ, ঔদ্যোগিক চৌহদ, বিদ্যালয় আৰু আতিথ্য খণ্ডসমূহক সামৰি লৈছে । কেন্দ্ৰীভূত যোগান শৃংখলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি ব্যৱস্থাসমূহক উপভোগৰ বিন্দুত স্থাপন কৰি বিকেন্দ্ৰীকৃত নিয়োগৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে," তেওঁ কয় ।
বাগ্গাৰ মতে সৰ্বাধিক গ্ৰহণ হোটেল, কৰ্পৰেট কাৰ্যালয়, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়ৰ দৰে বাণিজ্যিক আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক খণ্ডত দেখা যায়, কাৰণ এই খণ্ডসমূহে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ পানীৰ গুণাগুণ, বটলত ভৰোৱা পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস আৰু বহনক্ষমতাৰ প্ৰমাণপত্ৰক মূল্য দিয়ে । লগতে তেওঁ কয় যে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ গুণাগুণ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা গ্ৰাম্য আৰু অৰ্ধনগৰীয়া সম্প্ৰদায়তো AWG প্ৰযুক্তিৰ সন্ধান কৰা হৈছে ।
"কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠানিক নিয়োগত AWG ব্যৱস্থাই বটলত ভৰোৱা পানীৰ ব্যৱহাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰি প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা নিৰ্মূল কৰি সময়ৰ লগে লগে কাৰ্যকৰী খৰচ হ্ৰাস কৰিছে । বিদ্যালয়ত ই টেংকাৰ যোগানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰাকৈ বিশুদ্ধ খোৱাপানী নিশ্চিত কৰে । ঔদ্যোগিক পৰিৱেশত এডব্লিউজিয়ে এক নিৰ্ভৰযোগ্য পৰিপূৰক পানীৰ উৎস প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত যোগানৰ ব্যাঘাতৰ বিৰুদ্ধে স্থিতিস্থাপকতা উন্নত হয় । এই নিয়োগসমূহে প্ৰদৰ্শন কৰে যে বিকেন্দ্ৰীকৃত পানী উৎপাদনে কেনেদৰে উল্লেখযোগ্যভাৱে ল'ব পাৰে । জল সুৰক্ষা বৃদ্ধি কৰা ।" বাগ্গাই কয় ।
AWG ব্যৱস্থা: জলবায়ুৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু বহনক্ষমতা
পৰম্পৰাগত পানীৰ উৎসৰ তুলনাত বায়ুমণ্ডলীয় পানী ব্যৱস্থাৰ জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতাৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত বাগ্গাই কয়, "AWG ব্যৱস্থাসমূহ অতি জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক কাৰণ ই বৰষুণ, ভূগৰ্ভস্থ পানী বা পৃষ্ঠীয় পানীৰ উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় । ইহঁতে বায়ুৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পানী উৎপন্ন কৰে, যাৰ ফলত খৰাং বা যোগানৰ বিঘিনিৰ সময়ত ই বিশেষভাৱে মূল্যৱান । ইয়াৰ বিকেন্দ্ৰীকৃত প্ৰকৃতিয়ে আন্তঃগাঁথনিৰ বিফলতাৰ প্ৰতিও দুৰ্বলতা হ্ৰাস কৰে ।"
যিহেতু এ ডব্লিউ জি ব্যৱস্থাসমূহ মূলতঃ বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, গতিকে প্ৰযুক্তিটোক সৌৰ শক্তিৰ দৰে নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎসৰ সৈতে যোৰ কৰিলে ইয়াৰ পৰিৱেশগত স্থান পৰিচালনা কৰাটো সহজ, বাগ্গাই কয়। "গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে, তেওঁলোকে বটলত ভৰোৱা পানীৰ সৈতে জড়িত প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা আঁতৰাই পেলায় আৰু ভূগৰ্ভস্থ পানী নিষ্কাশন হ্ৰাস কৰে, যাৰ ফলত ইহঁতক এক বহনক্ষম বিকল্প হিচাপে পৰিগণিত হয় ।"
এডব্লিউজি ব্যৱস্থাই ভূগৰ্ভস্থ পানী নিষ্কাশনৰ চাপ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে হ্ৰাস কৰিব পাৰে নেকি বুলি সোধাত বাগ্গাই দৃঢ়তাৰে কয়। তেওঁ কয়, "হয়, এডব্লিউজি ব্যৱস্থাই বিশেষকৈ চহৰ আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক পৰিৱেশত ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা অৰ্থপূৰ্ণভাৱে হ্ৰাস কৰিব পাৰে। ব্যৱহাৰৰ স্থানত পানী উৎপাদন কৰি ই এক্ভিফাৰত নিষ্কাশনৰ চাপ হ্ৰাস কৰে আৰু কৃষিৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় ব্যৱহাৰৰ বাবে ভূগৰ্ভস্থ পানী সংৰক্ষণ কৰাত সহায় কৰে।"
নীতি, পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু ভৱিষ্যতৰ দৃষ্টিভংগী
বাগ্গাৰ মতে, নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু নগৰ পৰিকল্পনাকাৰীসকলে বহল জল সুৰক্ষা কৌশলৰ অংশ হিচাপে এডব্লিউজিকে ধৰি বিকেন্দ্ৰীকৃত সমাধানৰ সন্ধান ক্ৰমান্বয়ে কৰিছে । এতিয়াও উত্থান ঘটি থকাৰ সময়তে এডব্লিউজিয়ে বহনক্ষমতাৰ আলোচনাত বিশেষকৈ স্মাৰ্ট চিটি আৰু সেউজ নিৰ্মাণৰ কাঠামোত মনোযোগ লাভ কৰিছে বুলি তেওঁ কয় ।
বিকেন্দ্ৰীকৃত পানী প্ৰযুক্তি গ্ৰহণ ত্বৰান্বিত কৰাত সহায় কৰিব পৰা নিয়ন্ত্ৰণমূলক পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত তেওঁ পৰামৰ্শ দিছিল:
- বিকেন্দ্ৰীকৃত পানী ব্যৱস্থাৰ বাবে প্ৰৰোচনা
- সেউজ বিল্ডিং প্ৰমাণপত্ৰত অন্তৰ্ভুক্তি
- মূলধনী ৰাজসাহায্য
- নগৰ পৰিকল্পনাৰ নীতি-নিয়মৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ
- নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোত এডব্লিউজিক বৈধ পানীৰ উৎস হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া
বৰ্তমান এডব্লিউজি স্থানত বিকশিত হৈ থকা প্ৰযুক্তিগত উন্নতিৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰি বাগ্গাই প্ৰকাশ কৰে যে মূল উদ্ভাৱনসমূহৰ ভিতৰত আছে ডেচিকেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰা হাইব্ৰিড ব্যৱস্থা, উন্নত শক্তিৰ কাৰ্যক্ষমতা, সৌৰশক্তিৰ সৈতে সংহতি আৰু এআই-চালিত অনুকূলন—যিটোৱে ফলপ্ৰসূভাৱে এডব্লিউজিৰ জীৱন ধাৰণ ক্ষমতা কম আৰ্দ্ৰতা অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰণ আৰু কাৰ্যকৰী খৰচ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।
বায়ুমণ্ডলীয় পানী উৎপাদনৰ ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে কোৱাৰ সময়ত বাগ্গাই লক্ষ্য কৰে যে অহা দশকত এডব্লিউজিয়ে নিৰ্দিষ্ট খণ্ডসমূহত—বিশেষকৈ নগৰীয়া, প্ৰতিষ্ঠানিক আৰু অফ-গ্ৰিড প্ৰয়োগসমূহত—নিচৰ পৰা মূলসুঁতিলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেওঁ শেষত কয় যে ই সকলো পৰম্পৰাগত উৎসৰ ঠাই ল’ব নোৱাৰে যদিও ই বৈচিত্ৰময়, স্থিতিস্থাপক জল পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ এক জটিল উপাদান হৈ পৰিব।
