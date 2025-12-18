আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ দৰেই এতিয়াৰে পৰা ভইচমেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও

আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ দৰেই এতিয়াৰে পৰা ভইচমেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও
ট্ৰুকেলাৰ ভইচমেইল ট্ৰান্সক্ৰিপচন বৈশিষ্ট্যই হিন্দী, বাংলা, মাৰাঠী, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম, গুজৰাটী, নেপালী, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত আৰু উৰ্দুকে ধৰি 12 টা ভাষা সমৰ্থিত ।
Published : December 18, 2025 at 6:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: Caller ৰ চিনাক্তকৰণ প্লেটফৰ্ম Truecaller এ ভাৰতৰ এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া ভইচমেইল অভিজ্ঞতা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ লগতে কোম্পানীটোৱে তৎক্ষণাত ট্ৰান্সক্ৰিপচন আৰু অটোমেটিক স্পেম প্ৰটেকচন প্ৰদান কৰিব । এই ভইচমেইল বৈশিষ্ট্যৰ সৈতে কি ভাল লাগে সেয়া হ'ল ইয়াক ডিভাইচৰ স্থানীয় সংৰক্ষণত পোনপটীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰা হ'ব । AI ৰ সহায়ত Truecaller এ স্মাৰ্ট কল শ্ৰেণীবিভাজন, নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য প্লেবেক গতি আৰু স্পেম ফিল্টাৰিংও প্ৰদান কৰিব । 12 টা ভাৰতীয় ভাষাৰ বাবেও সমৰ্থন আছে ।
এইটো ছেট আপ কৰাটো অতি সহজ । Truecaller ভইচমেইল বৈশিষ্ট্যই ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ডিভাইচত পোনপটীয়াকৈ বাৰ্তাসমূহ ৰেকৰ্ড, সংৰক্ষণ আৰু প্লে কৰাৰ অনুমতি দিয়ে । হিন্দী, বাংলা, মাৰাঠী, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মালয়ালম, গুজৰাটী, নেপালী, পাঞ্জাবী, সংস্কৃত আৰু উৰ্দুকে ধৰি একাধিক ভাষাৰ সমৰ্থন আছে এই ভইচমেলত ।
প্লেটফৰ্মটোৱে কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে ভইচমেইলটো ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বাৰ্তাসমূহ প্ৰত্যক্ষভাৱে পঢ়িব বা শুনিব পাৰে ।
iOS 18 বা তাৰ পিছৰ আইফোনৰ দৰে ভাৰতৰ এণ্ড্ৰইড স্মাৰ্টফোনত নেটিভ ভইচমেইল বৈশিষ্ট্য নাই । অৱশ্যে এতিয়া Truecaller এ এনে ব্যৱহাৰকাৰীক এই সেৱাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে এপলে 2024 চনত iOS 18 আপডেটৰ জৰিয়তে ভাৰতত আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ৰিয়েল টাইম ট্ৰান্সক্ৰিপচনৰ সৈতে লাইভ ভইচমেইল সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল । ই স্পেম কলৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ স্ক্ৰীনিং সঁজুলি হিচাপে কামত আহে । যিহেতু লাইভ ভইচমেইলেও আপোনাক বাস্তৱ সময়ৰ ট্ৰান্সক্ৰিপচন চাবলৈ দিয়ে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আন ব্যক্তিজনে বাৰ্তাটো ড্ৰপ কৰাৰ সময়ত কলটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু কথোপকথন অব্যাহত ৰাখিব পাৰে ।
Truecaller ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া ঋষিত ঝুনঝুনৱালাই কয়, "পৰম্পৰাগত ভইচমেইল উন্নত যোগাযোগৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ট্ৰুকেলাৰ ভইচমেইলৰ সহায়ত আমি মৌলিকভাৱে পুনৰ চিন্তা কৰিছো যে ভইচ মেছেজসমূহ দৈনন্দিন জীৱনত কেনেকৈ খাপ খাই পৰে — ইয়াক বিনামূলীয়া, ডিভাইচ-নেটিভ আৰু কলিং অভিজ্ঞতাৰ সৈতে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে সংযুক্ত কৰি । অন-ডিভাইচ সংৰক্ষণ, তৎক্ষণাত ট্ৰান্সক্ৰিপচন, স্পেম সুৰক্ষাৰ বাবে সমৰ্থন সক্ষম কৰি ।"
