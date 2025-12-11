পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ বাবে Truecaller এ মুকলি কৰিলে নতুন বৈশিষ্ট্য; ভুৱা কলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালে লাভ কৰিব সকাহ

পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ বাবে Truecaller এ মুকলি কৰিলে নতুন বৈশিষ্ট্য; ভুৱা কলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালে লাভ কৰিব সকাহ
Truecaller এ মুকলি কৰিছে Family Protection বৈশিষ্ট্য, যিয়ে আপোনাক পাঁচজনীয়া এটা পৰিয়ালৰ গোট সৃষ্টি কৰাৰ লগতে স্পেম কলৰ বিৰুদ্ধে সময়ত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে।
হায়দৰাবাদ: Truecaller এ ইয়াৰ এণ্ড্ৰইড আৰু আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এটা নতুন ফেমিলি প্ৰটেকচন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰিয়ালৰ সকলোকে স্পেম কলৰ পৰা ৰক্ষা কৰা আৰু প্ৰয়োজন হ’লে পৰিয়ালৰ এজন টেক বিশেষজ্ঞ বা দায়িত্বশীল সদস্যক বাস্তৱ সময়ত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দিয়া । Truecaller ৰ এটা পোষ্ট অনুসৰি এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান বিনামূলীয়া সংস্কৰণত উপলব্ধ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা পাঁচজন সদস্যলৈকে পৰিয়ালৰ গোটত যোগ কৰিব পৰা যায় ।
Truecaller পৰিয়াল সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য কি ?
এই বৈশিষ্ট্যৰ সহায়ত পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যই এটা বিশ্বাসযোগ্য পৰিয়াল গোট সৃষ্টি কৰিব পাৰে । গোটটোৰ এজন সদস্য হৈছে family Admin, যাৰ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আছে । Truecaller's Family Group ত আপুনি কি কৰিব পাৰে তাক অন্বেষণ কৰোঁ আহক:
- কোনজন সদস্যই সন্দেহজনক কেলেংকাৰীৰ ফোন পাইছে সেয়া Admin এ জানিব
- গোটটোৰ শ্বেয়াৰ কৰা ব্লকলিষ্ট সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ’ব
- Admin এ কল কেনেকৈ চম্ভালিব সেইটো সিদ্ধান্ত ল’ব
- কেলেংকাৰীৰ কলৰ পৰা পৰিয়ালটোৰ সকলোকে সুৰক্ষিত কৰা হ’ব
এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত সুবিধা
Truecaller এণ্ড্ৰইডৰ বাবে এক অনন্য ৰিয়েল টাইম কণ্ট্ৰল বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে
- Admin সকলে কলসমূহ লাইভত নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে
- Admin সকলে দূৰৈৰ পৰা কলসমূহ শেষ কৰিব পাৰে
- Admin এ সদস্যসকলক তৎক্ষণাত সতৰ্ক কৰি দিব পাৰে
- সন্দেহজনক কলত Admin ৰ হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে
বিশেষকৈ বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃ, সৰু ল’ৰা-ছোৱালী বা যিসকলে ফোন কেলেংকাৰী চিনি পোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হ’ব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো উপযোগী ।
পৰিয়ালৰ প্ৰশাসকে আৰু কি তথ্য লাভ কৰিব?
পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক ভালদৰে সংযুক্ত হৈ থাকিবলৈ সহায় কৰিবলৈ Truecaller এ প্ৰশাসকসকলক অতিৰিক্ত দৃশ্যমানতাও প্ৰদান কৰিছে । প্ৰশাসকসকলে নিম্নলিখিত বাস্তৱ সময়ত চাব পাৰে:
- কোনজন সদস্যৰ ফোন সক্ৰিয় হৈ আছে
- বেটাৰীৰ স্তৰ কিমান
- কলৰ সময়ত সদস্যজন উপলব্ধ হয় নে নহয়
এই বৈশিষ্ট্যই কেৱল মোবাইল নিৰাপত্তা নহয়, পৰিয়ালৰ বাবে মানসিক শান্তি প্ৰদান কৰে ।
বিনামূলীয়া আৰু প্ৰিমিয়াম পৰিয়াল সুৰক্ষাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি?
Truecaller ৰ পৰিয়াল সুৰক্ষাৰ দুটা স্তৰ আছে, যিবোৰ তলত দিয়া ধৰণৰ
|বৈশিষ্ট্য
|বিনামূলীয়া পৰিয়াল সুৰক্ষা
|প্ৰিমিয়াম পৰিয়াল সুৰক্ষা
|পৰিয়ালৰ গোটৰ আকাৰ
|5 জন সদস্য
|5 জন সদস্য
|কেলেংকাৰী কল সতৰ্কবাণী
|আছে
|উন্নত সতৰ্কবাণীসমূহ
|বাস্তৱ সময়ৰ কল নিয়ন্ত্ৰণ (Android)
|আছে
|আছে
|শ্বেয়াৰ কৰা ব্লকলিষ্ট
|আছে
|আছে
|হাই ৰিস্ক কল অটো ৰিজেক্ট
|নাই
|আছে
|বিজ্ঞাপনমুক্ত অভিজ্ঞতা
|নাই
|আছে
|উন্নত স্পেম ব্লক কৰা
|নাই
|আছে
প্ৰিমিয়াম পৰিয়াল পৰিকল্পনাই কঠোৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বিজ্ঞাপনমুক্ত অভিজ্ঞতাও লাভ কৰে ।
Truecaller ৰ লক্ষ্য
কোম্পানীটোৱে বিচাৰে যে মানুহে এই এপটো কেৱল Caller ID ৰ বাবেই নহয়, সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ সুৰক্ষা সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক । Truecaller এ কয় যে ফেমিলি প্ৰটেকচনে এপটোৰ দৈনিক ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰিব, ব্যৱহাৰকাৰীক প্ৰিমিয়াম প্ৰটেকচনলৈ উন্নীত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব আৰু কোম্পানীটোৰ পুনৰাবৃত্তিমূলক ৰাজহ আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ আনুগত্য বৃদ্ধি কৰিব ।
ক’ত মুকলি কৰা হৈছিল আৰু ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিব ?
Truecaller এ এই বৈশিষ্ট্য পৰ্যায়ক্ৰমে মুকলি কৰিছে । ইয়াক প্ৰথমে তলত উল্লেখ কৰা দেশসমূহত মুকলি কৰা হৈছে:
- ছুইডেন
- চিলি
- মালয়েছিয়া
- কেনিয়া
কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, 2026 চনৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতত এই বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰা হ’ব ।
