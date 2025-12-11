ETV Bharat / technology

পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ বাবে Truecaller এ মুকলি কৰিলে নতুন বৈশিষ্ট্য; ভুৱা কলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালে লাভ কৰিব সকাহ

Truecaller এ মুকলি কৰিছে Family Protection বৈশিষ্ট্য, যিয়ে আপোনাক পাঁচজনীয়া এটা পৰিয়ালৰ গোট সৃষ্টি কৰাৰ লগতে স্পেম কলৰ বিৰুদ্ধে সময়ত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে।

truecaller-launches-family-protection-feature-real-time-scam-safety-for-entire-family
পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ বাবে Truecaller এ মুকলি কৰিলে নতুন বৈশিষ্ট্য; ভুৱা কলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালে লাভ কৰিব সকাহ (Truecaller)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 11, 2025 at 11:58 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: Truecaller এ ইয়াৰ এণ্ড্ৰইড আৰু আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে এটা নতুন ফেমিলি প্ৰটেকচন বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰিয়ালৰ সকলোকে স্পেম কলৰ পৰা ৰক্ষা কৰা আৰু প্ৰয়োজন হ’লে পৰিয়ালৰ এজন টেক বিশেষজ্ঞ বা দায়িত্বশীল সদস্যক বাস্তৱ সময়ত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দিয়া । Truecaller ৰ এটা পোষ্ট অনুসৰি এই বৈশিষ্ট্য বৰ্তমান বিনামূলীয়া সংস্কৰণত উপলব্ধ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা পাঁচজন সদস্যলৈকে পৰিয়ালৰ গোটত যোগ কৰিব পৰা যায় ।

Truecaller পৰিয়াল সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য কি ?

এই বৈশিষ্ট্যৰ সহায়ত পৰিয়ালৰ পাঁচজন সদস্যই এটা বিশ্বাসযোগ্য পৰিয়াল গোট সৃষ্টি কৰিব পাৰে । গোটটোৰ এজন সদস্য হৈছে family Admin, যাৰ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ আছে । Truecaller's Family Group ত আপুনি কি কৰিব পাৰে তাক অন্বেষণ কৰোঁ আহক:

  • কোনজন সদস্যই সন্দেহজনক কেলেংকাৰীৰ ফোন পাইছে সেয়া Admin এ জানিব
  • গোটটোৰ শ্বেয়াৰ কৰা ব্লকলিষ্ট সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ’ব
  • Admin এ কল কেনেকৈ চম্ভালিব সেইটো সিদ্ধান্ত ল’ব
  • কেলেংকাৰীৰ কলৰ পৰা পৰিয়ালটোৰ সকলোকে সুৰক্ষিত কৰা হ’ব

এণ্ড্ৰইড ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত সুবিধা

truecaller-launches-family-protection-feature-real-time-scam-safety-for-entire-family
পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ বাবে Truecaller এ মুকলি কৰিলে নতুন বৈশিষ্ট্য; ভুৱা কলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালে লাভ কৰিব সকাহ (Truecaller)

Truecaller এণ্ড্ৰইডৰ বাবে এক অনন্য ৰিয়েল টাইম কণ্ট্ৰল বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে

  • Admin সকলে কলসমূহ লাইভত নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰে
  • Admin সকলে দূৰৈৰ পৰা কলসমূহ শেষ কৰিব পাৰে
  • Admin এ সদস্যসকলক তৎক্ষণাত সতৰ্ক কৰি দিব পাৰে
  • সন্দেহজনক কলত Admin ৰ হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে

বিশেষকৈ বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃ, সৰু ল’ৰা-ছোৱালী বা যিসকলে ফোন কেলেংকাৰী চিনি পোৱাৰ সম্ভাৱনা কম হ’ব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো উপযোগী ।

পৰিয়ালৰ প্ৰশাসকে আৰু কি তথ্য লাভ কৰিব?

পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক ভালদৰে সংযুক্ত হৈ থাকিবলৈ সহায় কৰিবলৈ Truecaller এ প্ৰশাসকসকলক অতিৰিক্ত দৃশ্যমানতাও প্ৰদান কৰিছে । প্ৰশাসকসকলে নিম্নলিখিত বাস্তৱ সময়ত চাব পাৰে:

  • কোনজন সদস্যৰ ফোন সক্ৰিয় হৈ আছে
  • বেটাৰীৰ স্তৰ কিমান
  • কলৰ সময়ত সদস্যজন উপলব্ধ হয় নে নহয়

এই বৈশিষ্ট্যই কেৱল মোবাইল নিৰাপত্তা নহয়, পৰিয়ালৰ বাবে মানসিক শান্তি প্ৰদান কৰে ।

বিনামূলীয়া আৰু প্ৰিমিয়াম পৰিয়াল সুৰক্ষাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি?

Truecaller ৰ পৰিয়াল সুৰক্ষাৰ দুটা স্তৰ আছে, যিবোৰ তলত দিয়া ধৰণৰ

বৈশিষ্ট্য বিনামূলীয়া পৰিয়াল সুৰক্ষা প্ৰিমিয়াম পৰিয়াল সুৰক্ষা
পৰিয়ালৰ গোটৰ আকাৰ 5 জন সদস্য 5 জন সদস্য
কেলেংকাৰী কল সতৰ্কবাণী আছে উন্নত সতৰ্কবাণীসমূহ
বাস্তৱ সময়ৰ কল নিয়ন্ত্ৰণ (Android) আছে আছে
শ্বেয়াৰ কৰা ব্লকলিষ্ট আছে আছে
হাই ৰিস্ক কল অটো ৰিজেক্ট নাই আছে
বিজ্ঞাপনমুক্ত অভিজ্ঞতা নাই আছে
উন্নত স্পেম ব্লক কৰা নাই আছে

প্ৰিমিয়াম পৰিয়াল পৰিকল্পনাই কঠোৰ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে আৰু ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বিজ্ঞাপনমুক্ত অভিজ্ঞতাও লাভ কৰে ।

Truecaller ৰ লক্ষ্য

কোম্পানীটোৱে বিচাৰে যে মানুহে এই এপটো কেৱল Caller ID ৰ বাবেই নহয়, সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ সুৰক্ষা সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰক । Truecaller এ কয় যে ফেমিলি প্ৰটেকচনে এপটোৰ দৈনিক ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰিব, ব্যৱহাৰকাৰীক প্ৰিমিয়াম প্ৰটেকচনলৈ উন্নীত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব আৰু কোম্পানীটোৰ পুনৰাবৃত্তিমূলক ৰাজহ আৰু ব্যৱহাৰকাৰীৰ আনুগত্য বৃদ্ধি কৰিব ।

ক’ত মুকলি কৰা হৈছিল আৰু ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিব ?

Truecaller এ এই বৈশিষ্ট্য পৰ্যায়ক্ৰমে মুকলি কৰিছে । ইয়াক প্ৰথমে তলত উল্লেখ কৰা দেশসমূহত মুকলি কৰা হৈছে:

  • ছুইডেন
  • চিলি
  • মালয়েছিয়া
  • কেনিয়া

কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, 2026 চনৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ভাৰতত এই বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

TRUECALLER SCAM ALERT ANDROID
TRUECALLER FAMILY PREMIUM
TRUECALLER SCAM CALL SAFETY
TRUECALLER FAMILY PROTECTION
TRUECALLER NEW FEATURE 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.