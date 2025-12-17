মুকলি হ’ল Triumph Tracker 400; ভাৰতত মুকলি হ’ব নে ?
Triumph Motorcycle এ নতুন Triumph Tracker 400 মুকলি কৰি 400CC লাইন আপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে ।
Published : December 17, 2025 at 8:05 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী Triumph Motorcycle এ ব্ৰিটেইনত নতুন Triumph Tracker 400 মুকলি কৰি 400CC লাইনআপ সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে । যদিও স্পীড 400 ৰ প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ট্ৰেকাৰ 400 ত থ্ৰাক্সটন 400 ৰ স্প’ৰ্টী ইঞ্জিন টিউনৰ বৈশিষ্ট্য আছে, যাৰ ফলত ই কোম্পানীটোৰ সৰু ক্ষমতাৰ ৰেঞ্জত অধিক আকৰ্ষণীয় আৰু পাৰফৰমেন্স-অৰিয়েণ্টেড অফাৰ ।
Triumph Tracker 400 ডিজাইন
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত Triumph Tracker 400 ত এটা পৰিষ্কাৰ, নূন্যতম ডিজাইন আছে যিটো ফ্লেট-ট্ৰেক নান্দনিকতাৰ সৈতে খাপ খাই পৰিছে । মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা সমতল আৰু দীঘল আসন, আঁঠুৰ বাবে এটা শ্লীম ইন্ধনৰ টেংক, যিয়ে মটৰ চাইকেলখনক এক সুকীয়া ৰূপ দিয়ে ।
সন্মুখত ঘূৰণীয়া এল ই ডি হেডলেম্প, ট্ৰেকাৰ-ষ্টাইল চাইড পেনেল, ছিট কাউল, আৰু নূন্যতম বডিৱৰ্কৰ দৰে বিৱৰণে ইয়াৰ ভিনটেজ লুকক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰে । মটৰ চাইকেলখনৰ বেছিভাগ উপাদান ট্ৰাইমফ স্পীড 400 ৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে ।
Triumph Tracker 400 হাৰ্ডৱেৰ
Tracker 400 ত হাইব্ৰিড পেৰিমিটাৰ ষ্টীল ফ্ৰেম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, য’ত ছাচপেনচন ডিউটিসমূহ ওলোটাকৈ ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু গেছ চাৰ্জড ৰিয়াৰ মনোশ্বকৰ দ্বাৰা চম্ভালিব পৰা যায় । ব্ৰেকিং দুয়োটা মূৰত ডিস্ক ব্ৰেকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, ডুৱেল-চেনেল এবিএছৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত । মটৰ চাইকেলখনে 17 ইঞ্চিৰ এলয় চকাত ৰোড ফ’কাচড, নবি ষ্টাইলৰ টায়াৰৰ জোতাৰে চলায়, যিয়ে ইয়াৰ ট্ৰেকাৰ-প্ৰেৰিত ৰূপটো সম্পূৰ্ণ কৰে ।
Triumph Tracker 400 বৈশিষ্ট্য
বৈশিষ্ট্যৰ ক্ষেত্ৰত Tracker 400 যথেষ্ট ভালদৰে সজ্জিত, সম্পূৰ্ণ-এল ই ডি লাইটিং, এটা ছেমি-ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, ৰাইড-বাই-ৱায়াৰ থ্ৰ'টল, ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ'ল, আৰু ডুৱেল-চেনেল এবিএছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে ।
Triumph Tracker 400 পাৱাৰট্ৰেইন
পাৱাৰট্ৰেইন: Triumph Tracker 400 ত চিনাকি 398.15 চিচি, একক চিলিণ্ডাৰ, লিকুইড-কুল্ড ইঞ্জিন আছে, যিটো স্পীড 400 ৰ সৈতে ভাগ কৰা হৈছে, কিন্তু থ্ৰাক্সটন 400 ৰ স্পেচিফিকেশনৰ সৈতে টিউন কৰা হৈছে ।
এই ইঞ্জিনে 9000 আৰ পি এমত প্ৰায় 41.5 বিএইচপি আৰু 7500 আৰ পি এমত 37.5 এন এম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে, যিয়ে শক্তিশালী মিড ৰেঞ্জ পাঞ্চ প্ৰদান কৰে । এই ইঞ্জিনটো 6 স্পীড গিয়াৰবক্স আৰু শ্লীপ-এণ্ড-এচিষ্ট ক্লাচৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰা সন্দৰ্ভত ক’বলৈ গ’লে Triumph Tracker 400 ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব যদিও ভাৰতত ইয়াৰ মুকলিৰ সম্ভাৱনা বৰ্তমান কম । ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে শেহতীয়াকৈ জি এছ টি সম্পৰ্কীয় মূল্যবৃদ্ধি । অৱশ্যে বাতৰি অনুসৰি বাজাজে সংশোধিত জি এছ টি নিয়ম মানি চলি নতুন 350 CC ইঞ্জিনৰ কাম কৰি আছে, গতিকে বাইকখনৰ 350CC ইঞ্জিন সংস্কৰণ ভাৰতত মুকলি কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিব পৰা যাব ।
