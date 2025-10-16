23.07 লাখ টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Triumph Speed Triple 1200 RX
Triumph Motor Cycle এ ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে Triumph Speed Triple 1200 RX । মটৰ চাইকেলখনৰ মূল্য 23.07 লাখ টকা ।
Published : October 16, 2025 at 4:31 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী ট্ৰাইমফ মটৰ চাইকেলে ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে ট্ৰাইমফ স্পীড ট্ৰিপল 1200RX । কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন 23.07 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে । মন কৰিবলগীয়া যে এইখন সীমিত সংস্কৰণৰ মটৰ চাইকেল, বিশ্বজুৰি মাত্ৰ 1200 ইউনিটহে উৎপাদন কৰা হৈছে ।
Triumph Speed Triple 1200 RX ৰ বৈশিষ্ট্য
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে মুকলি কৰা হৈছিল স্পীড ট্ৰিপলৰ RX ভেৰিয়েন্ট । ইয়াৰ মূল ভিত্তি হৈছে স্পীড ট্ৰিপল 1200 RS, কিন্তু ইয়াত কেইটামান উল্লেখযোগ্য উন্নীতকৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে । প্ৰথমতে, ইয়াত স্প’ৰ্টিয়াৰ ৰাইডাৰ ত্ৰিভুজ আছে, য’ত ক্লিপ-অনসমূহ তলত আৰু ৰাইডাৰৰ পৰা আঁতৰত স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও বাইকখনৰ ফুটপেগবোৰ পিছফালে অধিক চেট আৰু অলপ ওখ ।
ইয়াৰ উপৰিও বাইকখনত RX গ্ৰাফিক্সৰ সৈতে বিশেষ নিয়ন হালধীয়া-ক’লা ৰঙৰ স্কীমো আছে । ব্ৰেকিং ব্ৰেম্বো ষ্টাইলমা কেলিপাৰ আৰু ব্ৰেম্বো এমচিএছ ৰেডিয়েল মাষ্টাৰ-চিলিণ্ডাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা টুইন-ডিস্ক ছেটআপৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি । এই এপ্লিকেচনত স্পীড ট্ৰিপলত অহলিন্স স্মাৰ্ট ইচি 3.0 এক্টিভ ছাচপেনচন আৰু অহলিন্স এছডি ইচি ষ্টিয়াৰিং ডেম্পাৰো আছে ।
Triumph Speed Triple 1200 RX ৰ ইঞ্জিন
একেটা 1163 CC, ইনলাইন-থ্ৰী লিকুইড-কুল্ড ইঞ্জিনেৰে চালিত যিয়ে 10,750 RPM ত 180 বিএইচপি আৰু 8750 RPM ত 128 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । এই ইঞ্জিনটো 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । নতুন RX ত আছে বিশেষ আক্ৰাপভিচ এক্সজেষ্ট ছিষ্টেম ।
যদিও এক্সজেষ্ট কাৰ্বন ফাইবাৰ আৰু টাইটানিয়ামৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত, তথাপিও ইয়াৰ ওজন কম নহয় । কোম্পানীটোৱে বাইকখনৰ কাৰ্ব ওজন 199 কিলোগ্ৰাম । ইয়াৰ ফলত স্পীড ট্ৰিপল 1200 RX ক আটাইতকৈ লঘু লিটাৰ ক্লাছৰ ষ্ট্ৰীটফাইটাৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈ পৰিছে ।
ট্ৰাইমফ স্পীড ট্ৰিপল 1200 RX ৰ মূল্য
স্পীড ট্ৰিপল 1200 RX ৰ মূল্য 23.07 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম), আনহাতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড স্পীড ট্ৰিপল 1200 RS সংস্কৰণৰ মূল্য 21.76 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম)। RX সংস্কৰণ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলতকৈ 1.31 লাখ অধিক ব্যয়বহুল । ভাৰতৰ বাবে আবণ্টিত মুঠ ইউনিটৰ সংখ্যা কোম্পানীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও বিশ্বজুৰি RX ৰ মাত্ৰ 1200 ইউনিটহে উপলব্ধ ।
