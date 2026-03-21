Triumph Motorcycles ইণ্ডিয়াই এপ্ৰিলত মুকলি কৰিব Aprilla 350 cc bike
Triumph Motorcycles ইণ্ডিয়াই অহা 6 এপ্ৰিলত মুকলি কৰিব ৩৫০ CC মটৰ চাইকেল ৷
Published : March 21, 2026 at 8:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: Triumph Motorcycles ইণ্ডিয়াই ২০২৬ চনৰ 6 এপ্ৰিলত নতুন ৩৫০ CC মটৰ চাইকেল লাইনআপ মুকলি কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে নিশ্চিত কৰিছে । শেহতীয়াকৈ পৰীক্ষামূলক সময়ৰ ছবি দেখা পোৱাৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰা হৈছে । ছাব-৩৫০ CC ছেগমেণ্টত প্ৰৱেশ কৰি Triumph এ ভাৰতীয় বজাৰৰ প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টক অধিক সুলভ আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক কৰি তুলিছে ।
ৰয়েল এনফিল্ডৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিযোগিতা
ট্ৰাইমফৰ আগন্তুক বাইকসমূহত বৰ্তমানৰ স্পীড ৪০০ আৰু স্ক্ৰেম্বলাৰ ৪০০X ত পোৱা ৩৯৮.১৮ চিচি চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনৰ ডাউনচাইজ সংস্কৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব । এই বাইকখনত ব’ৰ হ্ৰাস কৰাৰ বিপৰীতে ষ্ট্ৰ’ক বজাই ৰখা হ’ব, যাৰ ফলত ডিচপ্লেচমেণ্ট ৩৫০ চিচিলৈ হ্ৰাস পাব । ই ৪০ শতাংশ জি এছ টিৰ পৰিৱৰ্তে ১৮ শতাংশ জি এছ টি স্লেব আকৰ্ষণ কৰিব । ই ভাৰতীয় পথৰ বাবে উপযুক্ত লো আৰু মিড ৰেঞ্জ টৰ্ক প্ৰদান কৰিব । শক্তি হ’ব প্ৰায় ৩৫ৰ পৰা ৪০ বিএইচপি । গ্ৰাহকে স্পীড ৩৫০, স্ক্ৰেম্বলাৰ ৩৫০X, স্পীড টি৪ ৩৫০ৰ দৰে ভেৰিয়েন্ট লাভ কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও থ্ৰক্সটন ৩৫০ বা বনেভিলৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত মডেলও থাকিব পাৰে । এই আটাইকেইটা মডেল বাজাজৰ চাকান কাৰখানাত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব আৰু ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতো বিক্ৰী কৰাৰ লগতে ৰপ্তানিও কৰা হ’ব । স্পীড ৩৫০ৰ মূল্য ২.২ লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু স্ক্ৰেম্বলাৰ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য ২.৪৫ লাখ টকালৈ বৃদ্ধি পাব ।
এল ই ডি লাইটিং, ডিজিটেল কনছ’ল আৰু ডুৱেল চেনেল এবিএছৰ দৰে বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ হ’ব । বৰ্তমানৰ ৪০০চিচি মডেলসমূহৰ ৰপ্তানি অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে এই নতুন ৩৫০চিচি মডেলসমূহে বজাৰৰ গতিশীলতা সলনি কৰিব । সংশোধিত কৰ ব্যৱস্থাত ৩৫০ CC তকৈ ডাঙৰ বাইকক ‘বিলাসী’ বুলি গণ্য কৰা হ’ব আৰু ৪০% জিএছটি আকৰ্ষণ কৰিব । ইঞ্জিনৰ আকাৰ হ্ৰাস কৰি ট্ৰাইমফ আৰু বাজাজে সুলভ মূল্যত আগবঢ়াব পাৰিব । ই ৰয়েল এনফিল্ডৰ ক্লাছিক ৩৫০ আৰু হাণ্টাৰ ৩৫০ৰ দৰে জনপ্ৰিয় মডেলৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ।ইয়াৰ ফলত প্ৰিমিয়াম ৩৫০ চিচি ছেগমেণ্টত ট্ৰাইমফৰ অংশীদাৰিত্ব বৃদ্ধি পাব ।
লগতে পঢ়ক