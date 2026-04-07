ভাৰতীয় বজাৰত 350CC ৰেঞ্জ মুকলি কৰিলে Triumph Motorcycle এ; মূল্য কিমান ?

Triumph Motorcycle এ ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে 350CC ৰেঞ্জ । সমগ্ৰ ৰেঞ্জৰ দাম বিশেষভাৱে হ্ৰাস পোৱা নাই ।

ভাৰতীয় বজাৰত 350CC ৰেঞ্জ মুকলি কৰিলে Triumph Motorcycle এ (Triumph Motorcycle India)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 11:10 AM IST

হায়দৰাবাদ: কিছুদিনৰ পৰা দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী ট্ৰাইমফ মটৰ চাইকেলে 350 CC ৰেঞ্জ মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে বুলি খবৰ ওলাইছে । কোম্পানীটোৱে এতিয়া ভাৰতীয় বজাৰত জনপ্ৰিয় 400CC প্লেটফৰ্মৰ সৰু সংস্কৰণ 350CC অৱতাৰ মুকলি কৰিছে, যিটো 18 শতাংশ কম জি এছ টি হাৰত লাভৱান হয় । ইঞ্জিনৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই মডেলসমূহক বিভিন্ন নাম দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কোম্পানীটোৱে ‘400’ ডিজাইনেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ।

নতুন Triumph 400 মডেল ইঞ্জিনৰ বিশেষত্ব

নতুন 350CC ৰেঞ্জৰ মডেলত 89 মিলিমিটাৰ ব’ৰ আৰু 56.1 মিলিমিটাৰ ষ্ট্ৰ’কৰ সৈতে 349CC একক চিলিণ্ডাৰ লিকুইড কুল্ড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । পূৰ্বৰ ইউনিটটোৰ ব’ৰ আছিল 89mm আৰু ষ্ট্ৰ’ক আছিল 64mm । সেই অনুসৰি ইঞ্জিনৰ আকাৰ হ্ৰাস কৰা হৈছে ।

নতুন স্পীড T4 ৰ ইঞ্জিনে 7500 RPM ত 29SP শক্তি আৰু 5500 RPM ত 31nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । পূৰ্বৰ 398.15CC একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনৰ তুলনাত এই পৰিমাণ অলপ কম, যিয়ে 7000 RPM ত 31SP শক্তি আৰু 5000 RPM ত 36nm টৰ্ক উৎপাদন কৰিছিল ।

নতুন ট্ৰাইমফ স্পীড 400, স্ক্ৰেম্বলাৰ 400 আৰু স্ক্ৰেম্বলাৰ 400XC ত এতিয়া শীৰ্ষ আউটপুটৰ সংখ্যা 8500 RPM ত 37SP আৰু 7000 RPM ত 32nm টৰ্ক, 8000 RPM ত 40 SP আৰু 6500 RPM ত 37.5 nm ৰ পৰা বৃদ্ধি ।

Triumph Tracker 400 ও মুকলি

ট্ৰাইমফ মটৰ চাইকেলে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন Triumph Tracker 400 । অৱশ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্পেক বাইকৰ দৰে নহয়, এই বাইকত নতুন আৰু সৰু 350CC প্লেটফৰ্ম আছে । ইয়াৰ সৈতে এটা নতুন ইঞ্জিন আহিছে, যিটো থ্ৰক্সটন 400 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ইয়াৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ষ্টেট অৱ টিউনত । এই ইঞ্জিনে 8750 আৰ পি এমত 40 এচপি আৰু 7500 RPM ত 32nm টৰ্ক উৎপাদন কৰে ।

নতুন Triumph 400 মডেলৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ

নতুন 350CC ইঞ্জিন ৰেঞ্জত ছটা মডেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । স্পীড T4 হৈছে এই ৰেঞ্জৰ এণ্ট্ৰি লেভেল মডেল আৰু ইয়াৰ মূল্য 1.95 লাখ টকাত ৰখা হৈছে । ইয়াৰ পিছতে নতুন Triumph Speed 400 ৰ মূল্য 2.32 লাখ টকা, তাৰ পিছতে ট্ৰেকাৰ 400 ৰ মূল্য 2.46 লাখ ।

Triumph ৰ 350cc মডেল পুৰণি মূল্য নতুন মূল্য
Speed T4 1.95 লাখ টকা 1.95 লাখ টকা
Speed 400 2.39 লাখ টকা 2.32 লাখ টকা
Scrambler 400 X 2.70 লাখ টকা 2.59 লাখ টকা
Scrambler 400 XC 2.97 লাখ টকা 2.89 লাখ টকা
Thruxton 400 2.76 লাখ টকা 2.66 লাখ টকা

কোম্পানীটোৰ স্ক্ৰেম্বলাৰ লাইনআপত আছে 2.59 লাখ টকাৰ Scrambler 400 আৰু অধিক অফ-ৰোড ৰেডি স্ক্ৰেম্বলাৰ 400 XC ৰ মূল্য 2.90 লাখ টকা । Triumph Thruxton 400 ৰ মূল্য 2.66 লাখ টকা ।

লগতে পঢ়ক

