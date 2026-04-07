ভাৰতীয় বজাৰত 350CC ৰেঞ্জ মুকলি কৰিলে Triumph Motorcycle এ; মূল্য কিমান ?

ভাৰতীয় বজাৰত 350CC ৰেঞ্জ মুকলি কৰিলে Triumph Motorcycle এ; মূল্য কিমান ?
Triumph Motorcycle এ ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে 350CC ৰেঞ্জ । সমগ্ৰ ৰেঞ্জৰ দাম বিশেষভাৱে হ্ৰাস পোৱা নাই ।
Published : April 7, 2026 at 11:10 AM IST
হায়দৰাবাদ: কিছুদিনৰ পৰা দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী ট্ৰাইমফ মটৰ চাইকেলে 350 CC ৰেঞ্জ মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে বুলি খবৰ ওলাইছে । কোম্পানীটোৱে এতিয়া ভাৰতীয় বজাৰত জনপ্ৰিয় 400CC প্লেটফৰ্মৰ সৰু সংস্কৰণ 350CC অৱতাৰ মুকলি কৰিছে, যিটো 18 শতাংশ কম জি এছ টি হাৰত লাভৱান হয় । ইঞ্জিনৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই মডেলসমূহক বিভিন্ন নাম দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে কোম্পানীটোৱে ‘400’ ডিজাইনেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
নতুন Triumph 400 মডেল ইঞ্জিনৰ বিশেষত্ব
নতুন 350CC ৰেঞ্জৰ মডেলত 89 মিলিমিটাৰ ব’ৰ আৰু 56.1 মিলিমিটাৰ ষ্ট্ৰ’কৰ সৈতে 349CC একক চিলিণ্ডাৰ লিকুইড কুল্ড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । পূৰ্বৰ ইউনিটটোৰ ব’ৰ আছিল 89mm আৰু ষ্ট্ৰ’ক আছিল 64mm । সেই অনুসৰি ইঞ্জিনৰ আকাৰ হ্ৰাস কৰা হৈছে ।
নতুন স্পীড T4 ৰ ইঞ্জিনে 7500 RPM ত 29SP শক্তি আৰু 5500 RPM ত 31nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । পূৰ্বৰ 398.15CC একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনৰ তুলনাত এই পৰিমাণ অলপ কম, যিয়ে 7000 RPM ত 31SP শক্তি আৰু 5000 RPM ত 36nm টৰ্ক উৎপাদন কৰিছিল ।
নতুন ট্ৰাইমফ স্পীড 400, স্ক্ৰেম্বলাৰ 400 আৰু স্ক্ৰেম্বলাৰ 400XC ত এতিয়া শীৰ্ষ আউটপুটৰ সংখ্যা 8500 RPM ত 37SP আৰু 7000 RPM ত 32nm টৰ্ক, 8000 RPM ত 40 SP আৰু 6500 RPM ত 37.5 nm ৰ পৰা বৃদ্ধি ।
Triumph Tracker 400 ও মুকলি
ট্ৰাইমফ মটৰ চাইকেলে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন Triumph Tracker 400 । অৱশ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্পেক বাইকৰ দৰে নহয়, এই বাইকত নতুন আৰু সৰু 350CC প্লেটফৰ্ম আছে । ইয়াৰ সৈতে এটা নতুন ইঞ্জিন আহিছে, যিটো থ্ৰক্সটন 400 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, ইয়াৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ষ্টেট অৱ টিউনত । এই ইঞ্জিনে 8750 আৰ পি এমত 40 এচপি আৰু 7500 RPM ত 32nm টৰ্ক উৎপাদন কৰে ।
নতুন Triumph 400 মডেলৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ
নতুন 350CC ইঞ্জিন ৰেঞ্জত ছটা মডেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । স্পীড T4 হৈছে এই ৰেঞ্জৰ এণ্ট্ৰি লেভেল মডেল আৰু ইয়াৰ মূল্য 1.95 লাখ টকাত ৰখা হৈছে । ইয়াৰ পিছতে নতুন Triumph Speed 400 ৰ মূল্য 2.32 লাখ টকা, তাৰ পিছতে ট্ৰেকাৰ 400 ৰ মূল্য 2.46 লাখ ।
|Triumph ৰ 350cc মডেল
|পুৰণি মূল্য
|নতুন মূল্য
|Speed T4
|1.95 লাখ টকা
|1.95 লাখ টকা
|Speed 400
|2.39 লাখ টকা
|2.32 লাখ টকা
|Scrambler 400 X
|2.70 লাখ টকা
|2.59 লাখ টকা
|Scrambler 400 XC
|2.97 লাখ টকা
|2.89 লাখ টকা
|Thruxton 400
|2.76 লাখ টকা
|2.66 লাখ টকা
কোম্পানীটোৰ স্ক্ৰেম্বলাৰ লাইনআপত আছে 2.59 লাখ টকাৰ Scrambler 400 আৰু অধিক অফ-ৰোড ৰেডি স্ক্ৰেম্বলাৰ 400 XC ৰ মূল্য 2.90 লাখ টকা । Triumph Thruxton 400 ৰ মূল্য 2.66 লাখ টকা ।
