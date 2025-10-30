কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ: ইণ্টাৰনেট অথবা Truecaller নোহোৱাকৈও জানিব পাৰিব অচিনাকি নম্বৰৰ সৱিশেষ

ETV Bharat / technology

ভাৰত চৰকাৰে নতুন টেলিকম বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে, য’ত ইনকামিং কলৰ সময়ত ভেৰিফাইড কলাৰৰ নাম প্ৰদৰ্শিত হ’ব ।

প্ৰতীকাত্মক ছবি (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 30, 2025 at 4:11 PM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰতীয় টেলিকম ৰেগুলেটৰী অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াই সোমবাৰে টেলিকমিউনিকেচন বিভাগৰ প্ৰস্তাৱত অনুমোদন জনাইছে, য’ত ৰিচিভাৰৰ ফোনত ফোন কৰাজনৰ নাম ডিফল্ট হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । কলিং নেম প্ৰেজেণ্টেচন (CNAP) নামৰ এই বৈশিষ্ট্যই ছিম পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পৰিচয় পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত পঞ্জীয়ন কৰা কলাৰৰ তথ্য লাভ কৰিব আৰু ই হ’ব মৌলিক টেলিকম সেৱাৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আগবঢ়োৱা পৰিপূৰক সেৱা ।

ইনকামিং কলৰ বাবে কলাৰ আইডি

TRAI ৰ মতে, ভাৰতৰ সকলো টেলিকম গ্ৰাহকৰ বাবে ডিফল্টভাৱে CNAP সেৱা সক্ষম কৰা হ’ব । যদি কোনো পক্ষই এই বৈশিষ্ট্যত প্ৰৱেশ কৰিব নিবিচাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ টেলিকম সেৱা প্ৰদানকাৰীক (TSP) ইয়াক নিষ্ক্ৰিয় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিব পাৰে । এবাৰ মুকলি হোৱাৰ পিছত ই কল কৰা পক্ষৰ নাম আৰু পৰিচয়ৰ তথ্য কল কৰা পক্ষৰ স্মাৰ্টফোনত প্ৰদৰ্শন কৰিব কোনো তৃতীয় পক্ষৰ এপ্লিকেচন - যেনে ট্ৰুকলাৰৰ সহায় নোহোৱাকৈ ।

এনে ব্যৱস্থাই কল লোৱা পক্ষক ফোন লোৱাৰ সন্দৰ্ভত জ্ঞাত সিদ্ধান্ত লোৱাত সহায় কৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও TRAI এ কয় যে ই অবাঞ্চিত স্পেম কল ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । বৰ্তমান, ইনকামিং কলৰ সময়ত কেৱল মোবাইল বা লেণ্ডলাইন নম্বৰহে কলিং লাইন চিনাক্তকৰণ (চিএলআই) হিচাপে প্ৰদৰ্শিত হয়, চিএনএপিৰ বাবে কোনো নিৰ্দেশ নাই ।

বৰ্তমান ভাৰতীয় টেলিকম নেটৱৰ্কত ইনকাম কলৰ সময়ত কেৱল মোবাইল/ লেণ্ডলাইন নম্বৰ কলিং লাইন আইডেন্টিফিকেশন (CLI) হিচাপে প্ৰদৰ্শিত হৈছে । চিএনএপিৰ পৰিপূৰক সেৱা প্ৰদানৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰত কোনো আদেশ নাই ।

টেলিকম চোৱাচিতাকাৰী সংস্থাটোৱে জনোৱা মতে, প্ৰতিজন এক্সেছ সেৱা প্ৰদানকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ টেলিফোন নম্বৰৰ বিপৰীতে গ্ৰাহকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি কলিং নেম (চিএনএএম) ডাটাবেছ স্থাপন আৰু পৰিচালনা কৰিব । যেতিয়া এটা ফোন কল গ্ৰহণ কৰা হয়, টাৰ্মিনেটিং এক্সেছ সেৱা প্ৰদানকাৰীয়ে কলৰ উৎপত্তিস্থল এক্সেছ সেৱা প্ৰদানকাৰী নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ইয়াৰ স্থানীয় নম্বৰ পৰ্টেবিলিটি ডাটাবেছ (LNPD)ক প্ৰশ্ন কৰিব ।

দেশজোৰা ৰূপায়ণৰ পূৰ্বে DoT য়ে নিৰ্বাচিত চহৰসমূহত টেলিকম অপাৰেটৰসকলে 4G আৰু 5G নেটৱৰ্কৰ বাবে CNAP সেৱা ৰূপায়ণৰ পৰীক্ষাৰ লগতে মূল্যায়ন চলাইছে । ইয়াক প্ৰথমতে চাৰ্কিট-চুইচড আৰু পেকেট-চুইচড নেটৱৰ্ক দুয়োটাৰে বাবে পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । কিন্তু টিএছপিসমূহে বিভিন্ন কাৰিকৰী সমস্যাৰ ৰিপৰ্ট দিছিল, যেনে ছফ্টৱেৰ পেচৰ অনুপলব্ধতা আৰু কাৰিকৰী উন্নয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা । গতিকে ইয়াৰ পৰীক্ষণ কেৱল পেকেট-চুইচড নেটৱৰ্কৰ বাবেহে কৰা হৈছিল ।

CNAP ক TRAI ৰ মতে, কেইবাটাও TSP ৰ বাবে সাধাৰণ হ’ব পৰা মৌলিক টেলিকম সেৱাৰ সৈতে বা সংগতি ৰাখি পৰিপূৰক সেৱা হিচাপে আগবঢ়োৱা হ’ব । অৱশ্যে CNAP ক স্বতন্ত্ৰ সেৱা হিচাপে প্ৰদান কৰা নহ’ব ।

