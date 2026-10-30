ভাৰতৰ টেলিকম খণ্ডত এআইৰ দায়বদ্ধ ব্যৱহাৰৰ বাবে 'TRAI'ৰ নতুন নিৰ্দেশনা

ভাৰতৰ টেলিকম খণ্ডত এআইৰ দায়বদ্ধ ব্যৱহাৰৰ বাবে 'TRAI'ৰ নতুন নিৰ্দেশনা
ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষই ২৭ নৱেম্বৰত টেলিকম নেটৱৰ্কত এআইৰ দায়বদ্ধ ব্যৱহাৰৰ খচৰা নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে ।
Published : October 30, 2026 at 7:51 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ টেলিকম নেটৱৰ্ক আৰু সেৱাসমূহত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দায়বদ্ধ ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষই (TRAI) নতুন খচৰা নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে । ৩০ অক্টোবৰত প্ৰকাশ পোৱা এই খচৰা নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে সংশ্লিষ্ট অংশীদাৰসকলৰ পৰা অহা ২৭ নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত মতামত আৰু পৰামৰ্শৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষই কিয় প্ৰকাশ কৰিছে এই খচৰা ?
২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰত চৰকাৰে দেশত এআইৰ সুফল লাভ কৰাৰ লগতে সম্ভাৱ্য বিপদাশংকা নিয়ন্ত্ৰণৰ উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়া এআই গভৰ্ণেন্স গাইডলাইনছ' শীৰ্ষক এক ৰাষ্ট্ৰীয় কাঠামো প্ৰকাশ কৰে । এই কাঠামো ৭ টা মূল নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত । সেইবোৰ হৈছে বিশ্বাস, জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া, নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰিৱৰ্তে উদ্ভাৱন, ন্যায় আৰু সমতা, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা তথা বুজিব পৰা ব্যৱস্থা আৰু সুৰক্ষা, স্থিতিস্থাপকতা তথা বহনক্ষমতা ।
STORY | TRAI proposes board-approved AI policies, mandatory reporting of serious incidents by telcos TRAI on Friday proposed a comprehensive draft framework for the responsible use of artificial intelligence in telecom networks that would require service providers to adopt board-approved AI policies, establish dedicated governance and safety committees, and report serious AI-related incidents to the regulator. READ: https://t.co/iM3qGCpvyw— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
উক্ত নিৰ্দেশনাৰ চতুৰ্থ অংশত বিভিন্ন খণ্ডত এআইৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্টতা, পূৰ্বানুমানযোগ্যতা আৰু দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিৰ বাবে উদ্যোগ আৰু নিয়ামক সংস্থাসমূহক আহ্বান জনোৱা হৈছিল । ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ শেহতীয়া খচৰা নিৰ্দেশনা সেই আহ্বানৰ অংশ হিচাপেই টেলিকম খণ্ডৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
টেলিকম খণ্ডৰ গুৰুত্ব কি ?
ভাৰতৰ টেলিকম নেটৱৰ্ক দেশৰ ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ । সাধাৰণ জনতাৰ ইণ্টাৰনেট আৰু টেলিফোন সেৱাৰ লগতে চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা প্ৰদান আৰু দেশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ব্যৱস্থাৰ সুৰক্ষিত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰতো এই নেটৱৰ্কে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে । তদুপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো টেলিকম আন্তঃগাঁথনিৰ ভূমিকা অপৰিসীম ।
Telecom Regulatory Authority of India (@TRAI) releases draft 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐔𝐬𝐞 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 (𝐀𝐈) 𝐢𝐧 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬 for stakeholders’ comments.— All India Radio News (@airnewsalerts) October 30, 2026
টেলিকম নেটৱৰ্কত প্ৰৱেশ এআইৰ
ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষই কয় যে এআইক টেলিকমিউনিকেচন নেটৱৰ্ক আৰু টেলিকমিউনিকেচন সেৱা প্ৰদানৰ সৈতে ক্ৰমান্বয়ে একত্ৰিত কৰা হৈছে । নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থাপনা, জালিয়াতি ধৰা পেলোৱা, গ্ৰাহক সেৱা আৰু ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ দৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । কৰ্তৃপক্ষৰ মতে টেলিকম খণ্ডৰ কৰ্মপদ্ধতিত এআই প্ৰযুক্তি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিছে । এনে পৰিস্থিতিত ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত লৈছে যে এআইক দায়িত্বশীলভাৱে, ধাৰাবাহিকভাৱে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় এআই শাসন কাঠামোৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ব্যৱহাৰ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ স্পষ্ট নিৰ্দেশনাৰ প্ৰয়োজন ।
লগতে পঢ়ক :
টেলিকম কোম্পানীয়ে আগবঢ়াব লাগিব কেৱল ভইচ-এছএমএছৰ ৰিচাৰ্জ প্লেন, TRAI ৰ নিৰ্দেশ