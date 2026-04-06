অহা বৰ্ষত ভাৰতীয় বজাৰত বিক্ৰী বন্ধ হ’ব জনপ্ৰিয় Toyota Innova Crysta ৰ; আঁৰৰ কাৰণ কি ?

অহা বৰ্ষত ভাৰতীয় বজাৰত বিক্ৰী বন্ধ হ’ব জনপ্ৰিয় Toyota Innova Crysta ৰ; আঁৰৰ কাৰণ কি ?
2027 বৰ্ষৰ ভিতৰত ভাৰতত বন্ধ হৈ পৰিব Toyota Innova Crysta ৷ CAFE 3 নীতি প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে ভাৰতত বন্ধ হৈ পৰিব এই জনপ্ৰিয় চাৰিচকীয়াখন ৷
Published : April 6, 2026 at 11:20 AM IST
হায়দৰাবাদ: জনপ্ৰিয় গাড়ী Toyota Innova Crysta ই বিদায় ল’ব ভাৰতৰ পৰা ৷ বিগত দশকত মধ্যবিত্তীয় পৰিয়ালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজনীতিবিদৰ লগতে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত লোকৰ লগতে পেছাদাৰী ব্যক্তি পৰ্যন্ত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা বাহনখনক বৰ্তমান বিদায় দিবলৈ সাজু হৈছে কোম্পানীটোৱে । টয়োটাৰ এই সিদ্ধান্তই গাড়ী অনুৰাগীসকলক গভীৰ হতাশাৰ অৱস্থাত পেলাইছে ।
কিয় নোহোৱা হ’ব Toyota Innova Crysta ?
Toyota Innova Crysta নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ সমাৰ্থক । কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে মুকলি কৰি থকা CAFE 3 (Corporate Average Fuel Efficiency) নীতি-নিয়মে এই বাহনখনৰ প্ৰচলন নোহোৱা কৰিব । 2027 চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’বলগীয়া এই কঠোৰ নীতি-নিয়মৰ অধীনত ডিজেল ইঞ্জিন চালিত গধুৰ বাহনৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা কটকটীয়া কৰা হ’ব ।
বিশেষকৈ জখলা ফ্ৰেমৰ চেছিছত ডিজেল ইঞ্জিন লগোৱা ক্ৰীষ্টাৰ দৰে বাহনে এই নতুন নিয়মসমূহ মানি চলাত ক্ৰমান্বয়ে অসুবিধা পাব । ফলত টয়োটাই সক্ৰিয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে আৰু 2027 চনৰ আৰম্ভণিতে Crysta ৰ উৎপাদন সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
Crysta ৰ বিকল্প
Innova Crysta ক লৈ থকা অপৰিসীম জনপ্ৰিয়তা আৰু উন্মাদনাৰ বিষয়ে টয়োটাই ভালদৰেই জানে । ফলত কোম্পানীটোৱে ইনোভা হাইক্ৰছৰ হাইব্ৰিড সংস্কৰণক ক্ৰীষ্টাৰ অধিক সুলভ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । বৰ্তমান হাইক্ৰছ হাইব্ৰিডৰ মূল্য কিছু বেছি । ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে টয়োটাই হাইক্ৰছৰ “ষ্ট্ৰিপড-ডাউন” বা বেছ – ভেৰিয়েণ্ট মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
এই নতুন ভিন্নতাত কম বিলাসী সুবিধা থাকিব, কেৱল অত্যাৱশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহহে ধৰি ৰাখিব আৰু কম মূল্যত আগবঢ়োৱা হ’ব । এই কৌশলৰ জৰিয়তে কোম্পানীটোৱে ডিজেল চালিত ক্ৰীষ্টাৰ অনুপস্থিতিয়ে এৰি থৈ যোৱা শূন্যতা হাইক্ৰছ হাইব্ৰিডেৰে পূৰণ কৰাৰ বাবে এক মাষ্টাৰ প্লেন ৰচনা কৰিছে ।
হাইক্ৰছৰ পেট্ৰ’ল ভেৰিয়েণ্টে মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ মাইলেজ ঘূৰাই দিয়ে, আনহাতে ডিজেল চালিত ক্ৰীষ্টাই একেখিনি ডেলিভাৰী দিয়ে । অৱশ্যে 14-15 কিলোমিটাৰ মাইলেজ ঘূৰাই দিয়া হাইক্ৰছ হাইব্ৰিড ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য ক্ৰীষ্টাতকৈ প্ৰায় 7.50 লাখ টকা বেছি । এই মূল্যৰ ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ টয়োটাই এতিয়া হাইক্ৰছৰ অধিক সুলভ সংস্কৰণ প্ৰস্তুত কৰিছে ।
2016 ত মুকলি হৈছিল
2016 চনত টয়োটাই ইনোভা ক্ৰীষ্টা মুকলি কৰিছিল । তেতিয়ালৈকে বেঞ্চমাৰ্ক হৈ থকা পুৰণি ইনোভাক অধিক বিলাসী অৱতাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি ‘ক্ৰিষ্টা’ নামেৰে মুকলি কৰাৰ মুহূৰ্ততে বজাৰত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছিল এই গাড়ীখনে । ইয়াৰ অভ্যন্তৰীণ অংশ বিশাল, ক্লান্তিমুক্ত যাত্ৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা আসন আৰু পুনৰ বিক্ৰীৰ মূল্য আকৰ্ষণীয় ।
বৰ্তমান Crysta ৰ আৰম্ভণি মূল্য 18.85 লাখৰ পৰা 25.67 লাখ টকালৈকে । যিসকলে আগন্তুক বছৰৰ ভিতৰত এই গাড়ীখন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটোৱেই হ’ব পাৰে শেষ সুযোগ ।
