Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ বাবে মুকলি হ’ল টেক পেকেজ
Toyota India ই নিজৰ মিড চাইজ SUV Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ বাবে নতুন টেক পেকেজ মুকলি কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---
Published : January 28, 2026 at 3:21 PM IST
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টয়োটা কিৰ্লস্কাৰ মটৰ ইণ্ডিয়াই নিজৰ মিড চাইজ এছ ইউ ভি টয়োটা আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰৰ বাবে নতুন টেক পেকেজ মুকলি কৰিছে । নতুন টেক পেকেজত কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল এক্সেচৰিজৰ তালিকাৰ পৰা লোৱা ফিচাৰ আৰু ছেফটি কিট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই Tech Package সকলো Hyryder ভেৰিয়েন্টৰ বাবে উপলব্ধ আৰু ইয়াৰ মূল্য সেই মূল্যতকৈ 29,499 টকা অধিক ।
Toyota Hyryder Tech Package ৰ বৈশিষ্ট্য
টেক পেকেজে প্ৰতিটো ভিন্নতাৰ বাবে উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ তালিকাত এটা কাষ্টমাইজেবল এম্বিয়েণ্ট লাইটিং চিস্টেম, এটা ফ্ৰন্ট ডেচকেম আৰু এটা হেড-আপ ডিছপ্লে (HUD) যোগ কৰে । আমোদজনকভাৱে, শীৰ্ষ স্পেক আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰ ভি ভেৰিয়েণ্টত ইতিমধ্যে HUD আৰু বহু ৰঙৰ এম্বিয়েণ্ট লাইটিং আছে ।
অন্যথা Toyota Hyryder Tech Package নিয়মীয়া মডেলৰ সৈতে একে আৰু ইয়াত পেট্ৰ’ল, হাইব্ৰিড আৰু চিএনজি পাৱাৰট্ৰেইন আছে, পেট্ৰ’ল সংস্কৰণতো এডব্লিউডিৰ বিকল্প আছে ।
|Hyryder Tech Package ৰ মূল্য
|মেনুৱেল
|স্বয়ংক্ৰিয়
|CNG
|হাইব্ৰিড
|E
|11.24 লাখ টকা
|-
|-
|-
|S
|12.76 লাখ টকা
|13.91 লাখ টকা
|13.62 লাখ টকা
|16.75 লাখ টকা
|G/G(O)
|14.52 লাখ টকা
|15.68 লাখ টকা
|15.58 লাখ টকা
|18.73 লাখ টকা
|V
|16.02 লাখ টকা
|17.18 লাখ টকা
|-
|19.86 লাখ টকা
|V AWD
|-
|18.58 লাখ টকা
|-
|-
কোম্পানীটোৱে গাড়ীখনৰ প্ৰতিটো ভেৰিয়েন্টৰ সৈতে টেক পেকেজ আগবঢ়াইছে, যাৰ মূল্য 29,499 টকা । গতিকে এই পেকেজৰ সৈতে আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰৰ মূল্য 11.24 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 20.05 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ উপৰিও CNG সংস্কৰণৰ মূল্য 13.62 লাখৰ পৰা 15.58 লাখ টকাৰ ভিতৰত আৰু এডব্লিউডি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 18.58 লাখৰ পৰা 18.7 লাখ টকাৰ ভিতৰত (এক্স-শ্ব’ৰুম) । আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰে টাটা ছিয়েৰাৰ দৰে মধ্যমীয়া আকাৰৰ এছ ইউ ভিৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয় ।
