Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ বাবে মুকলি হ’ল টেক পেকেজ

Toyota India ই নিজৰ মিড চাইজ SUV Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ বাবে নতুন টেক পেকেজ মুকলি কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ ---

Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ (Toyota India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 3:21 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টয়োটা কিৰ্লস্কাৰ মটৰ ইণ্ডিয়াই নিজৰ মিড চাইজ এছ ইউ ভি টয়োটা আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰৰ বাবে নতুন টেক পেকেজ মুকলি কৰিছে । নতুন টেক পেকেজত কোম্পানীটোৰ অফিচিয়েল এক্সেচৰিজৰ তালিকাৰ পৰা লোৱা ফিচাৰ আৰু ছেফটি কিট অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এই Tech Package সকলো Hyryder ভেৰিয়েন্টৰ বাবে উপলব্ধ আৰু ইয়াৰ মূল্য সেই মূল্যতকৈ 29,499 টকা অধিক ।

Toyota Hyryder Tech Package ৰ বৈশিষ্ট্য

টেক পেকেজে প্ৰতিটো ভিন্নতাৰ বাবে উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ তালিকাত এটা কাষ্টমাইজেবল এম্বিয়েণ্ট লাইটিং চিস্টেম, এটা ফ্ৰন্ট ডেচকেম আৰু এটা হেড-আপ ডিছপ্লে (HUD) যোগ কৰে । আমোদজনকভাৱে, শীৰ্ষ স্পেক আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰ ভি ভেৰিয়েণ্টত ইতিমধ্যে HUD আৰু বহু ৰঙৰ এম্বিয়েণ্ট লাইটিং আছে ।

Toyota Urban Cruiser Hyryder (Toyota India)

অন্যথা Toyota Hyryder Tech Package নিয়মীয়া মডেলৰ সৈতে একে আৰু ইয়াত পেট্ৰ’ল, হাইব্ৰিড আৰু চিএনজি পাৱাৰট্ৰেইন আছে, পেট্ৰ’ল সংস্কৰণতো এডব্লিউডিৰ বিকল্প আছে ।

Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (Toyota India)
Hyryder Tech Package ৰ মূল্য মেনুৱেল স্বয়ংক্ৰিয় CNG হাইব্ৰিড
E11.24 লাখ টকা---
S12.76 লাখ টকা13.91 লাখ টকা13.62 লাখ টকা16.75 লাখ টকা
G/G(O)14.52 লাখ টকা 15.68 লাখ টকা 15.58 লাখ টকা18.73 লাখ টকা
V16.02 লাখ টকা 17.18 লাখ টকা -19.86 লাখ টকা
V AWD-18.58 লাখ টকা --

কোম্পানীটোৱে গাড়ীখনৰ প্ৰতিটো ভেৰিয়েন্টৰ সৈতে টেক পেকেজ আগবঢ়াইছে, যাৰ মূল্য 29,499 টকা । গতিকে এই পেকেজৰ সৈতে আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰৰ মূল্য 11.24 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 20.05 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি পায় । ইয়াৰ উপৰিও CNG সংস্কৰণৰ মূল্য 13.62 লাখৰ পৰা 15.58 লাখ টকাৰ ভিতৰত আৰু এডব্লিউডি ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 18.58 লাখৰ পৰা 18.7 লাখ টকাৰ ভিতৰত (এক্স-শ্ব’ৰুম) । আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰে টাটা ছিয়েৰাৰ দৰে মধ্যমীয়া আকাৰৰ এছ ইউ ভিৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হয় ।

