মুকলি হ’ল Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ Aero Edition; জানক বিশেষত্ব কি ?
টয়োটাই নিজৰ Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ বাবেও মুকলি কৰিছে সীমিত সংস্কৰণৰ পেকেজ Aero Edition ।
Published : October 17, 2025 at 3:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: এই উৎসৱৰ বতৰত গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰু বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ গাড়ী নিৰ্মাতাসকলে নিজৰ পৰ্টফলিঅ’ আপডেট কৰি নতুন গাড়ী বা বৰ্তমানৰ গাড়ীৰ বিশেষ সংস্কৰণ মুকলি কৰিছে । টয়োটাই নিজৰ Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ বাবেও সীমিত সংস্কৰণৰ পেকেজ মুকলি কৰিছে ।
কোম্পানীটোৱে নতুন এৰো এডিচন নামেৰে এই গাড়ীখন মুকলি কৰিছে । মূলতঃ এই এৰো এডিচন হৈছে আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰৰ সকলো ভেৰিয়েণ্টৰ সৈতে উপলব্ধ এটা এক্সেচৰি কিট । এই ষ্টাইলিং পেকেজত আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ কেইবাটাও এক্সেচৰিজ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ই চাৰিটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ: বগা, ৰূপালী, ক’লা আৰু ৰঙা ।
Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Edition ৰ বাহ্যিক অংশ
নতুন এৰো এডিচনৰ এক্সটেৰিয়ৰ ষ্টাইলিং কিটত নতুন, বল্ড ফ্ৰন্ট স্পয়লাৰ, স্প’ৰ্টী ৰিয়াৰ স্পয়লাৰ আৰু নতুন চাইড স্কাৰ্ট আছে, যিয়ে হাইৰাইডাৰক প্ৰিমিয়াম টাচ প্ৰদান কৰিছে । কোম্পানীয়ে এই এক্সক্লুছিভ ষ্টাইলিং পেকেজ এক্সেচৰিজটো অতিৰিক্ত খৰচত 31,999 টকাত উপলব্ধ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ দেশৰ সকলো টয়োটা ডিলাৰশ্বিপত উপলব্ধ হ’ব ।
Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ মূল্য আৰু ভিন্নতা
Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ পাঁচটা প্ৰাথমিক ভিন্নতাত বিক্ৰী কৰা হয় যদিও ইঞ্জিনৰ বিকল্প, ট্ৰেন্সমিছন বিকল্প আৰু ইন্ধনৰ প্ৰকাৰ (পেট্ৰ’ল, হাইব্ৰিড আৰু চিএনজি)ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গ্ৰাহকে 21 টা ভিন্ন ভিন্নতাত এছ ইউভি ক্ৰয় কৰিব পাৰে । দাম 10.99 লাখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 19.76 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)লৈ বৃদ্ধি পাইছে । গ্ৰাহকে Aero Edition কিটৰ বাবে অতিৰিক্ত 31,999 টকা দিব লাগিব ।
Toyota Urban Cruiser Hyryder ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
Hyryder ত চিএনজি বিকল্পৰ সৈতে 1.5 লিটাৰৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন আছে । এটা শক্তিশালী হাইব্ৰিড সংস্কৰণো আগবঢ়োৱা হৈছে, য’ত হাইব্ৰিড চিষ্টেমৰ সৈতে 1.5 লিটাৰৰ ইঞ্জিন আছে । এই ইঞ্জিনটোত 5 স্পীড মেনুৱেল, 6 স্পীড অটোমেটিক টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ ইউনিট আৰু হাইব্ৰিড মডেলৰ বাবে ই-চিভিটি অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছনৰ পছন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
