ETV Bharat / technology

সলনি হ’ল এপলৰ চিইঅ’, কুকৰ স্থলাভিসিক্ত হ’ব জন টাৰ্নাছ

এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত এপলে নতুন চিইঅ’ লাভ কৰিছে । পাঁচ বছৰ ধৰি এপলৰ সৈতে কাম কৰি আহিছে টাৰ্নাছে ৷

এপলৰ চিইঅ'ৰ পদত্যাগ
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 21, 2026 at 7:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

এপলৰ চিইঅ’ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে টিম কুকে ৷ আইফোনৰ বিশ্বজোৰা উত্থানৰ দ্বাৰা কোম্পানীটোৰ বজাৰ মূল্য ৩.৬ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰতকৈও অধিক উচ্চতাত উপনীত হোৱাৰ সময়তে ১৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ অন্ত পেলাইছে কুকে । প্ৰয়াত ষ্টীভ জবছৰ পাছত এই পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল কুক ৷

৬৫ বছৰীয়া কুকে ১ ছেপ্টেম্বৰত এপলৰ হাৰ্ডৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মুৰব্বী জন টাৰ্নাছৰ হাতত চিইঅ’ৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ লগতে কেলিফৰ্ণিয়াৰ কুপাৰটিনো কোম্পানীটোৰ কাৰ্যবাহী অধ্যক্ষ হিচাপে জড়িত হৈ থাকিব । আমাজনৰ জেফ বেজ’ছ আৰু নেটফ্লিক্সৰ ৰিড হেষ্টিংছে চিইঅ’ হিচাপে নিজৰ অতি সফল কাৰ্যকাল শেষ কৰাৰ পিছত কৰা পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে সামঞ্জস্য আছে কুকৰ এই সিদ্ধান্তৰ ।

কুকে নতুন পদবী গ্ৰহণৰ পূৰ্বে এপলৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য আৰ্থাৰ লেভিনছনে এপলৰ অকাৰ্যবাহী অধ্যক্ষৰ ভূমিকা ত্যাগ কৰিব ।

কুকে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘এপলৰ চিইঅ’ হোৱাটো আৰু এনে এটা অসাধাৰণ কোম্পানীক নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে বিশ্বাস কৰাটোৱেই মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সৌভাগ্য । মই মোৰ অন্তৰেৰে এপলক ভাল পাওঁ, আৰু এনে কৌশলী, উদ্ভাৱনীমূলক, সৃষ্টিশীল আৰু গভীৰভাৱে যত্নশীল লোকৰ দল এটাৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ পাই মই অতিশয় কৃতজ্ঞ ।"

৫০ বছৰীয়া টাৰ্নাছে যোৱা পাঁচ বছৰ ধৰি আইফোন, আইপেড আৰু মেকৰ অন্তৰ্নিহিত অভিযান্ত্ৰিকীকৰণৰ তদাৰক কৰাকে ধৰি এপলৰ সৈতে কাম কৰি আহিছে ৷ এই ভূমিকাই তেওঁক কুকৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে প্ৰধান দাবীদাৰ কৰি তুলিছিল ।

টাৰ্নাছে এক বিবৃতিত কয়, ‘‘এপলৰ মিছনক আগুৱাই নিয়াৰ এই সুযোগৰ বাবে মই গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ ।’’ ৩০ এপ্ৰিলত গাৰ্ড সলনি কৰাৰ বিষয়ে কুক আৰু টাৰ্নাছে হয়তো অধিক তথ্য প্ৰকাশ কৰিব ৷ কিয়নো সেইদিনা এপলে বছৰৰ প্ৰথম তিনিমাহৰ বিত্তীয় ফলাফল প্ৰকাশ কৰাৰ কথা আছে ।

এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত এপলে নতুন চিইঅ’ লাভ কৰিছে । ২০০৭ চনত জবছে প্ৰথম আইফোন মুকলি কৰাৰ পিছত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই উদ্যোগটোৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উত্তাল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ দৰে এই প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্মিত নতুন বৈশিষ্ট্য প্ৰদানৰ প্ৰচেষ্টাত উজুটি খাই এপলে এআইৰ ক্ষেত্ৰত মোটামুটি আৰম্ভণি কৰিছে ।

চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে অৱশেষত এপলে আইফোনৰ ভাৰ্চুৱেল সহায়ক চিৰিক অধিক কথোপকথন আৰু বহুমুখী সহায়ক হিচাপে গঢ়ি তোলাত সহায়ৰ বাবে গুগলৰ কাষ চাপিছিল ৷

ৱেডবুছ ছিকিউৰিটিজৰ বিশ্লেষক ডেন আইভছে কয় যে কুকে এপলত এক ডাঙৰ উত্তৰাধিকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল যদিও শেষত এতিয়া এআই কৌশলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি টাৰ্নাছক দায়িত্ব প্ৰদান কৰাৰ সময় আহি পৰিছিল ।

যদিও তেওঁ কেতিয়াও জবছৰ দৃষ্টিভংগীৰ অভাৱ বুলি ধাৰণাটো জোঁকাৰি যোৱা নাছিল, কুক আইফোনৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু তেওঁৰ পূৰ্বৰ কোম্পানীটোৱে আয়োজন কৰা অন্যান্য অগ্ৰগতিৰ সহায় লৈ ১৯৯০ চনৰ মাজভাগত দেউলীয়া হোৱাৰ পথত থকা এপলক অবিশ্বাস্য উচ্চতালৈ লৈ গৈছিল ।

কুকে দায়িত্ব লোৱাৰ বেছিদিন নৌহওঁতেই এপল ১ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ মূল্যৰ প্ৰথমটো ৰাজহুৱাভাৱে ব্যৱসায় কৰা কোম্পানী হিচাপে পৰিগণিত হয়, তাৰ পিছত ২ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ আৰু ৩ ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ মূল্যৰ প্ৰথমটো কোম্পানী হৈ পৰে ।

ফৰেষ্টাৰ ৰিচাৰ্চৰ বিশ্লেষক দীপাঞ্জন চেটাৰ্জীয়ে কয় যে ষ্টিভ জবছক অনুসৰণ কৰাটো সহজ কাম নাছিল, তথাপিও টিম কুকে জবছৰ উত্তৰাধিকাৰ লৈ এপলক এটা টেক, স্থিতিস্থাপক বিত্তীয়ভাৱে শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল ।

মৃত্যুৰ পূৰ্বে জবছে কুকক তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সময় লয় ৷ যিটো পদক্ষেপে এপলৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপকে ১৯৯৮ চনত কোম্পানীটোৰ যোগান শৃংখল চোৱাচিতা কৰিবলৈ নিযুক্তি দিয়া এজন কাৰ্যবাহীৰ প্ৰতি থকা সন্মান আৰু প্ৰশংসাক প্ৰতিফলিত কৰিছিল । তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰীক সম্ভৱতঃ তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰৰ সৈতে জুখিব বুলি জানি জবছে কুকক নিজৰ প্ৰবৃত্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল আৰু কেতিয়াও চিন্তা নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল ৷

আলাবামাৰ স্থানীয় নাগৰিক কুক, যিয়ে পূৰ্বে কম্পেক কম্পিউটাৰ আৰু এপলৰ পূৰ্বৰ নেমেছিছ আই বি এমত কাম কৰিছিল, চীনৰ উৎপাদন প্লাণ্টসমূহৰ সস্তা শ্ৰম আৰু দক্ষতাক প্লাম্ব কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগান শৃংখলৰ জটিলতাসমূহৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড আছিল । তেওঁ মেক কম্পিউটাৰ, আইপড, আইফোন, আইপেড আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ উৎপাদনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে, যিয়ে এপলৰ বাৰ্ষিক ৰাজহৰ অধিকাংশ ৪১৬ বিলিয়ন ডলাৰ লাভ কৰে – কুক চিইঅ’ হোৱাৰ সময়ত সেয়া ১০৮ বিলিয়ন ডলাৰ আছিল ।

কিন্তু এপলৰ বেছিভাগ বেষ্ট চেলাৰ ডিভাইচৰ সকলোবোৰেই জবছ চিইঅ’ হৈ থকাৰ সময়তে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত কুক আইডিয়া মেনতকৈ লজিষ্টিক মেন আছিল নেকি, সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল ।

চেটাৰ্জীয়ে কয় যে কুকে এপলৰ বিকাশৰ ট্ৰেজেক্টৰীক এক স্থিৰ ক্লিপত আগুৱাই লৈ গৈছে যদিও তেওঁ এনে এটা ষ্টেপ চেঞ্জ উদ্ভাৱনৰ তদাৰক কৰা নাই যিয়ে অহা দুটা দশকৰ বাবে এপলৰ প্ৰতিযোগিতামূলক স্থান পুনৰ স্থাপন কৰিব, যিদৰে জবছে আইফোনৰ সৈতে কৰিছিল ।

TAGGED:

এপল
আইফোন
এপলৰ চিইঅ’
ইটিভি ভাৰত
APPLE CEO

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.