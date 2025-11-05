4 খন টেছলাৰ বৈদ্যুতিক বাহনৰ মটৰতকৈ অধিক শক্তিশালী এই লঘু মটৰটো
ইলেক্ট্ৰিক মটৰ কোম্পানী YASA এ টেছলাৰ মটৰতকৈ বহু বেছি শক্তিশালী এটা সৰু ইলেক্ট্ৰিক মটৰ নিৰ্মাণ কৰিছে ।
হায়দৰাবাদ: ব্ৰিটেইনৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰ কোম্পানী YASA এ শেহতীয়াকৈ টেছলাৰ মটৰক শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা এটা সৰু ইলেক্ট্ৰিক মটৰ নিৰ্মাণ কৰিছে । এই উদ্ভাৱনে বৈদ্যুতিক বাহনৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিব পাৰে । কোম্পানীটোৱে উন্মোচন কৰিছে এক নতুন প্ৰ’ট’টাইপ, যিয়ে শক্তি আৰু পাৰফৰমেন্স ডেনচিটিৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, এই বৈদ্যুতিক মটৰটো সাধাৰণ মটৰতকৈ সৰু আৰু বহুত লঘু, তথাপিও ই বহুত বেছি শক্তিশালী । হয়তো সকলোতকৈ ভাল কথাটো হ’ল ই কেৱল পৰীক্ষাগাৰৰ মডেল নহয়, সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম মটৰ ।
সৰু বৈদ্যুতিক মটৰে 1000 হৰ্চপাৱাৰ উৎপাদন কৰে
YASA ৰ নতুন Axial Flux Motor ৰ ওজন মাত্ৰ 28 পাউণ্ড, যিটো এটা সৰু কুকুৰৰ ওজনৰ সমান । এই বৈদ্যুতিক মটৰে 750 কিলোৱাটৰ শীৰ্ষ শক্তি উৎপাদন কৰে, যিটো 1005 হৰ্চপাৱাৰৰ সমতুল্য । এই শক্তি দুখন টেছলা মডেল 3 পাৰফৰমেন্স গাড়ী বা চাৰিটা ব্যক্তিগত টেছলা মটৰৰ সংযুক্ত আউটপুটৰ সমান ।
ইয়াৰ তুলনাত একেটা কোম্পানীয়েও উৎপাদন কৰা পূৰ্বৰ অভিলেখধাৰীখনৰ ওজন আছিল 28.8 পাউণ্ড আৰু ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ শক্তি উৎপাদন আছিল 550 কিলোৱাট (737 হৰ্চপাৱাৰ)। ইয়াৰ ফলত বৰ্তমানৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰ পূৰ্বৰ সংস্কৰণতকৈ 40 শতাংশ উন্নতি হৈছে ।
এই মটৰটোৱে 350-400 কিলোৱাট (469-536 হৰ্চপাৱাৰ)ৰ স্থিৰ শক্তি উৎপাদনও বজাই ৰাখিব পাৰে ৷ গোটেই দিনটোত বিপুল পৰিমাণৰ শক্তি প্ৰদান কৰিব পাৰে । YASAৰ তথ্য অনুসৰি ইয়াক বিদেশী বা ব্যয়বহুল সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, গতিকে চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে ডিজাইনটো প্ৰকৃততে স্কেল কৰিব পাৰি ।
য়াছাৰ চিইঅ' জৰ্গ মিস্কাই কয়, "এই অভিলেখে ইয়াক প্ৰমাণ কৰে যে ইয়াছাক কিহৰ বাবে বিশেষ কৰি তোলা হৈছে। আজিৰ আগশাৰীৰ ৰেডিয়েল ফ্লাক্স মটৰৰ তিনিগুণ পাৰফৰমেন্স ঘনত্বৰ সৈতে আমি ইলেক্ট্ৰিক মটৰ ডিজাইনৰ সম্ভাৱনাসমূহ পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰিছো ।" সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে কোম্পানীটোৱে এনে এটা মটৰ তৈয়াৰ কৰিছে যিটো সৰু, লঘু আৰু অত্যন্ত শক্তিশালী ।
ইয়াৰ পূৰ্বে YASA এ কেইবাটাও মটৰ নিৰ্মাণ কৰিছে
বৈদ্যুতিক বাহনৰ বাবে এইটো এটা ডাঙৰ কথা । লঘু মটৰ মানে লঘু গাড়ী, যাৰ অৰ্থ হ’ল একেটা বেটাৰীৰ পৰা উন্নত কাৰ্যক্ষমতা, দ্ৰুত ত্বৰণ আৰু দীৰ্ঘ দূৰত্ব । বৈদ্যুতিক বাহনৰ বাবে প্ৰতিটো পাউণ্ডেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে প্ৰদৰ্শনৰ লগত আপোচ নকৰাকৈ ওজন হ্ৰাস কৰিলে বৃহৎ পাৰ্থক্য আহিব পাৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে YASA হৈছে মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ সম্পূৰ্ণ মালিকানাধীন সহযোগী কোম্পানী । ইতিমধ্যে ইয়াত মাৰ্চিডিজ-এএমজি জিটি এক্সএক্স কনচেপ্ট আৰু ফেৰাৰী 296 জিটিবিকে ধৰি বিশ্বৰ কিছুমান দ্ৰুত আৰু দামী গাড়ীক শক্তি প্ৰদান কৰা মটৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
হয়তো উৎপাদনৰ স্কেল আৰু দাম হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে এই অতি দক্ষ মটৰবোৰে আনকি দৈনন্দিন বৈদ্যুতিক বাহনতো স্থান বিচাৰি পাব, যেনে আমেৰিকাৰ আটাইতকৈ সুলভ বৈদ্যুতিক বাহন নিছান লিফ ইভি ।
