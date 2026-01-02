জানুৱাৰী মাহত বজাৰলৈ আহি আছে এইকেইখন গাড়ী
2026 চন আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ প্ৰথম মাহত অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহতে গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহে বহু গাড়ী বজাৰত মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে ।
Published : January 2, 2026 at 7:45 PM IST
হায়দৰাবাদ: 2026 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে গাড়ী নিৰ্মাতাসকলে নতুন সামগ্ৰী মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত গাড়ী নিৰ্মাতাসকলে তেওঁলোকৰ কিছুমান সামগ্ৰী মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । এইক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ স্থানত আছে ঘৰুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা মাহিন্দ্ৰা এণ্ড মাহিন্দ্ৰা আৰু টাটা মটৰ্ছ ৷ ইয়াৰ ভিতৰত Tata Motors এ চাৰিটা মডেল (EV কে ধৰি) মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ঘৰুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী মাৰুতি ছুজুকিয়ে প্ৰথমখন ইভি মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই তালিকাত কিয়া ইণ্ডিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হ’লহেঁতেন যদিও আজি কোম্পানীটোৱে নতুন প্ৰজন্মৰ কিয়া চেল্ট’ছ মুকলি কৰে । তদুপৰি 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত Nissan আৰু Renault ই এটাকৈ নতুন মডেল মুকলি কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । প্ৰায় চাৰি বছৰৰ পাছত Renault ই নিজৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় নেমপ্লেট পুনৰুজ্জীৱিত কৰিছে ।
1. Mahindra XUV 7XO
(মুকলি: 5 জানুৱাৰী, 2026)
প্ৰথমে মাহিন্দ্ৰা XUV700 নামেৰে পৰিচিত প্ৰিমিয়াম SUV খন জানুৱাৰী মাহত মাহিন্দ্ৰা XUV 7XO নামেৰে মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ আনুমানিক মূল্য 14 লাখৰ পৰা 25 লাখৰ ভিতৰত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইয়াত মাহিন্দ্ৰাৰ প্ৰমাণিত 2.0 লিটাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল আৰু 2.2 লিটাৰ টাৰ্বো-ডিজেল ইঞ্জিন চলিব, যিয়ে বৰ্তমানৰ অৱস্থাত ক্ৰমে 200SP আৰু 185SP পৰ্যন্ত শক্তি উৎপাদন কৰে ।
Mahindra XUV 7XO ডিজেলত অল-হুইল ড্ৰাইভৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব, আনহাতে ট্ৰেন্সমিছন বিকল্পত মেনুৱেল আৰু টৰ্ক-কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । Mahindra XUV 7XO ৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে মহিন্দ্ৰা এক্সইভি 9E আৰু 9S ৰ দৰেই ট্ৰিপল-স্ক্ৰীণ ছেটআপ । সন্মুখৰ যাত্ৰী আসনৰ বাবে এটা শক্তিশালী ‘বছ’ মোড, দুটা স্প’কযুক্ত ষ্টিয়াৰিং আৰু হাৰমান কাৰ্ডন অডিঅ’ । বাহিৰৰ আৰু ভিতৰৰ ডিজাইনৰ পৰিৱৰ্তনে 7XOক XUV700ৰ পৰা পৃথক কৰাত সহায় কৰিব ।
2. Tata Harrier আৰু Safari সংস্কৰণ
(মুকলি: জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ)
নতুন টাটা ছিয়েৰাত প্ৰৱৰ্তিত টাটা মটৰ্ছৰ নতুন 1.5 লিটাৰৰ ‘হাইপেৰিয়ান’ টাৰ্বো-পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন এতিয়া টাটা হেৰিয়াৰ আৰু ছাফাৰীতো উপলব্ধ । দুয়োখন বাহনতে এই চাৰি চিলিণ্ডাৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনৰ উৎপাদন 170 SP আৰু 280 NM টৰ্কলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ইয়াক 6 স্পীড মেনুৱেল বা 6 স্পীড টৰ্ক-কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিকৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাৰি ।
নতুন টাটা হেৰিয়াৰ পেট্ৰ’লৰ মূল্য 13 লাখৰ পৰা 24.50 লাখ টকাৰ ভিতৰত হোৱাৰ বিপৰীতে টাটা ছাফাৰী পেট্ৰ’লৰ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 14 লাখৰ পৰা 25.50 লাখ টকাৰ ভিতৰত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই এছ ইউ ভিসমূহৰ টপ স্পেক পেট্ৰ’ল ভেৰিয়েণ্টত 14.5 ইঞ্চিৰ QLED টাচস্ক্ৰীণ, সন্মুখ আৰু পিছফালৰ কেমেৰাৰ বাবে ‘ৱাশ্বাৰ’ ফাংচন, ডিজিটেল আই আৰ ভি এম আৰু 10 স্পীকাৰ জে বি এল অডিঅ’ ছিষ্টেম আছে ।
3. Tata Punch ফেচলিফ্ট
(মুকলি: জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগ)
টাটা মটৰ্ছে 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগত Tata Punch ফেচলিফ্ট মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ মূল্য 6 লাখৰ পৰা 9.50 লাখৰ ভিতৰত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । আপডেট কৰা Tata Punch এ অধিক আধুনিক ৰূপৰ বাবে পাঞ্চ ইভিৰ পৰা কিছু ডিজাইন উপাদান ধাৰলৈ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আনহাতে নতুন সুবিধা আৰু টেক বৈশিষ্ট্যই সামগ্ৰিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি কৰিব ।
2026 চনৰ Tata Punch ত বৰ্তমানৰ 1.2 লিটাৰৰ তিনি চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন আহিব, যিয়ে প্ৰায় 88 এচপি আৰু 115 এনএম টৰ্ক উৎপন্ন কৰে, 5 স্পীড মেনুৱেল বা 5 স্পীড এএমটি গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব ।
4. Nissan Gravite
(মুকলি: জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগ)
জাপানৰ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Nissan ও ভাৰতত প্ৰথমটো MPV মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ৰেন’ ট্ৰাইবাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা চিএমএফ-এ+ প্লেটফৰ্মত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব নতুন Nissan Gravite । এই গাড়ীখনৰ মূল্য 6 লাখৰ পৰা 9 লাখ টকাৰ ভিতৰত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
নিছান গ্ৰেভাইটৰ ইঞ্জিনত ৰেন’ ট্ৰাইবাৰক শক্তি প্ৰদান কৰা 1.0 লিটাৰৰ তিনি চিলিণ্ডাৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনৰ দ্বাৰা চালিত হ’ব । এই ইঞ্জিনে 72 SP আৰু 96 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । গিয়াৰবক্সৰ বিকল্পত 5 স্পীড মেনুৱেল আৰু 5 স্পীড এএমটি থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
5. নতুন প্ৰজন্মৰ Renault Duster
(মুকলি: 26 জানুৱাৰী)
প্ৰায় চাৰি বছৰ পূৰ্বে Renault এ ভাৰতত Renault Duster ৰ বিক্ৰী আৰু উৎপাদন বন্ধ কৰি দিছিল । এতিয়া কোম্পানীটোৱে নামফলকখন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । 2026 চনৰ ৰিপাব্লিক ডে’ত নতুন প্ৰজন্মৰ Renault Duster ক নতুন ৰূপত মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । নতুন Renault Duster ৰ উচ্চ ভেৰিয়েন্টত গ্ল’বেল-স্পেক মডেলত উপলব্ধ 156 এচপি, 1.3 লিটাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
তলৰ ভেৰিয়েন্টত 1.0 লিটাৰৰ তিনি চিলিণ্ডাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন থাকিব পাৰে, যিটো ৰেন’ল্ট কিগাৰৰ দৰেই, যিয়ে 100 SP আৰু 160 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । কিন্তু Renault এ এই ইঞ্জিনটোক অধিক শক্তি উৎপাদন কৰিবলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিয়ে সম্ভাৱনাময়ভাৱে এই মিডছাইজ এছ ইউ ভিৰ বৃদ্ধি পোৱা ওজনৰ ক্ষতিপূৰণ দিব । নতুন Renault Duster ৰ মূল্য 10 লাখৰ পৰা 20 লাখৰ ভিতৰত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু ইণ্ডিয়া-স্পেক মডেলৰ ৰূপ বিশ্বব্যাপী সমকক্ষৰ তুলনাত বেলেগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
6. Maruti e-Vitara
(মুকলি: জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে)
মাৰুতি ছুজুকিও এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু যদি কোনো সমস্যা নাই তেন্তে কোম্পানীয়ে 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ভাৰতত প্ৰথমখন ইভি মাৰুতি ছুজুকি ই-ভিটাৰা মুকলি কৰিব পাৰে ।
মাৰুতি ই-ভিটাৰাৰ এণ্ট্ৰি লেভেল ভেৰিয়েণ্টত 49 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেকৰ সৈতে 144 SP ৰ ফ্ৰন্ট মাউণ্টেড ইলেক্ট্ৰিক মটৰ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই মাৰুতি ইভিৰ টপ-স্পেক ভেৰিয়েণ্টত 61 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে 174 SP ইলেক্ট্ৰিক মটৰ শক্তি প্ৰদান কৰিব যিয়ে সন্মুখৰ চকাসমূহো চলায় । ডাঙৰ বেটাৰী পেক থকা ই-ভিটাৰাৰ ৰেঞ্জ 543 কিলোমিটাৰ ।
