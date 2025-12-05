13,300 টকাৰ বিনামূলীয়া আনুষংগিক সামগ্ৰীৰে সৈতে বজাৰলৈ আহিল Triumph Scrambler 400 X
Triumph Motorcycle India ই Triumph Scrambler 400 X ৰ বাবে বিনামূলীয়া আনুষংগিক সামগ্ৰী ঘোষণা কৰিছে, যাৰ মূল্য 13,300 টকা ।
Published : December 5, 2025 at 4:07 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী Triumph Motorcycle India ই বছৰৰ শেষৰ ফালে Triumph Scrambler 400 X ৰ অফাৰ ঘোষণা কৰিছে, য’ত কোম্পানীয়ে সম্ভাৱ্য ক্ৰেতাক 13,300 টকাৰ বিনামূলীয়া আনুষংগিক সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিব ।
এই অফাৰটো 2025 চনৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কৰা ক্ৰয়ৰ বাবে বৈধ হোৱাৰ লগতে ই কেৱল নতুন গ্ৰাহকৰ বাবেহে বুলি কোম্পানীয়ে জনায় । বৰ্তমানৰ Scrambler 400 X ৰ গৰাকীসকল এই সুবিধা আদায় কৰিব নোৱাৰিব ।
Triumph Scrambler 400 X ৰ সৈতে উপলব্ধ আনুষংগিক সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত আছে...
এটা তলৰ ইঞ্জিন বাৰ, এটা মাডগাৰ্ড কিট, এটা সৰু ফ্লাইস্ক্ৰীণ, এটা টেংক পেড, এটা লাগেজ ৰেক কিট আৰু এটা অফিচিয়েল ট্ৰাইমফ মটৰ চাইকেলছৰ টি-চাৰ্ট । কোম্পানীটোৰ তথ্য অনুসৰি এই এড-অনসমূহৰ মুঠ খৰচ 13,300 টকা ।
মন কৰিবলগীয়া যে 2025 চনৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত Triumph Scrambler 400 X ক্ৰয় কৰা গ্ৰাহকসকলক এই আনুষংগিক সামগ্ৰীসমূহ বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
Triumph Scrambler 400 X ইঞ্জিন
কোম্পানীটোৰ এণ্ট্ৰি লেভেল স্ক্ৰেম্বলাৰ হিচাপে Triumph Scrambler 400 X অন-ৰোড আৰু লাইট অফ-ৰোডিং দুয়োটাৰে বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । বাইকখনত 398 CC, একক চিলিণ্ডাৰ, লিকুইড কুল্ড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যিয়ে 8000 আৰপিএমত 39.5 বিএইচপি শক্তি আৰু 6500 আৰপিএমত 37.5 এনএম টৰ্ক উৎপাদন কৰে আৰু ইয়াক 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
Triumph Scrambler 400 X বৈশিষ্ট্য
মটৰ চাইকেলখনৰ সন্মুখৰ 19 ইঞ্চি আৰু পিছফালৰ চকা 17 ইঞ্চি, দুয়োটাতে আছে ব্লক পেটাৰ্ণ টায়াৰৰ জোতা । সঁজুলিসমূহৰ হাইলাইটসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা অৰ্ধ-ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, চুইচেবল ডুৱেল-চেনেল এবিএছ, ট্ৰেকচন কন্ট্ৰ'ল, সম্পূৰ্ণ-এলইডি লাইটিং আৰু এটা ইউএছবি টাইপ-চি চাৰ্জিং প'ৰ্ট ।
