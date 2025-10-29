ETV Bharat / technology

ভাৰতত মুকলি হ’ব Tata Sierra; কোম্পানীয়ে নিৰ্দিষ্ট কৰিলে এইটো দিন

টাটা মটৰ্ছে মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে নতুন Tata Sierra । এই গাড়ীখন অহা 25 নৱেম্বৰত মুকলি কৰা হ’ব ৷

the-new-tata-sierra-is-finally-set-to-launch-in-india-the-company-has-confirmed-the-date
ভাৰতত মুকলি হ’ব Tata Sierra; কোম্পানীয়ে নিৰ্দিষ্ট কৰিলে এইটো দিন (Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 29, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ঘৰতে উৎপাদিত গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টাটা মটৰ্ছে এই বছৰ তেওঁলোকৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত এছ ইউ ভি মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । কোম্পানীয়ে নিশ্চিত কৰা Tata Sierra 25 নৱেম্বৰত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব ।

মন কৰিবলগীয়া যে এই গাড়ীখনৰ কনচেপ্ট মডেলটো প্ৰথমে 2020 চনৰ অটো এক্সপ’ত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল, যিটো কোম্পানীয়ে প্ৰায় পাঁচ বছৰৰ পিছত মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । টাটাৰ 'Sierra' নামফলক এখন পুৰণি আৰু প্ৰতিষ্ঠিত নামফলক । 2020 চনৰ অটো এক্সপ’ৰ পিছত 2023 চনত এটা আপডেট কৰা ছিয়েৰা ইভি কনচেপ্ট প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু 2025 চনৰ ভাৰত মবিলিটি এক্সপ’ত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ নিৰ্মিত ইণ্টাৰনেল প্ৰডাকচন এছ ইউ ভি মুকলি কৰা হয় ।

চূড়ান্ত প্ৰডাকচন-স্পেক মডেলটো পূৰ্বে দেখুওৱা শেষৰ নিয়াৰ-প্ৰডাকচন কনচেপ্টৰ ওচৰত থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে যদিও আইচিই আৰু ইভি সংস্কৰণৰ মাজত কিছু ষ্টাইলিঙৰ পাৰ্থক্য দেখা যাব পাৰে । ইয়াৰ ভিতৰত গ্ৰীলৰ পৰিৱৰ্তনও অন্তৰ্ভুক্ত । আইচিই মডেলত ক’লা গ্ৰীল ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব যদিও ইভি সংস্কৰণত বডি কালাৰ গ্ৰিল ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।

Tata Sierra ৰ ভিতৰৰ অংশ

ডেচব'ৰ্ডত তিনিটা ডিছপ্লেকে ধৰি বহুতো প্ৰযুক্তিৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব। ইয়াৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত ভিন্নতাসমূহত এটা নিৰ্দিষ্ট সহ-চালক প্ৰদৰ্শন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । তদুপৰি ইয়াৰ সমকক্ষসমূহৰ সৈতে কেইবাটাও প্ৰযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ভাগ-বতৰা কৰিব, য’ত আছে লেভেল 2 এডিএএছ ফাংচন, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আৰু বহুতো ।

Tata Sierra ৰ ইঞ্জিন

ইয়াৰ পাৱাৰট্ৰেইনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে টাটা ছিয়েৰাক টাটাৰ নতুন হাইপেৰিয়ান 1.5 লিটাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনেৰে চালিত হ’ব পাৰে । নতুবা টাটা হেৰিয়াৰত পোৱা চিনাকি 2.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-ডিজেল ইঞ্জিনৰ দ্বাৰা এছ ইউ ভিখন চালিত হ’ব পাৰে ।

আনহাতে, টাটা ছিয়েৰা ইভিৰ পাৱাৰট্ৰেইনৰ বিষয়ে এতিয়াও কোনো নিশ্চিত তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও আশা কৰা হৈছে যে ই টাটা কাৰ্ভিভি ইভি আৰু টাটা হেৰিয়াৰ ইভিৰ দৰে গাড়ীৰ সৈতে পাৱাৰট্ৰেইনৰ উপাদানসমূহ সংযোগ কৰা হ’ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

TATA SIERRA DESIGN
TATA SIERRA SUV LAUNCH
TATA SIERRA ENGINE
ETV BHARAT ASSAM TECH NEWS
TATA SIERRA INDIA LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.