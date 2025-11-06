ETV Bharat / technology

ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈসকলক Tata Sierra উপহাৰ দিব টাটা মটৰ্ছে

ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ খেলুৱৈসকলক আগন্তুক Tata Sierra উপহাৰ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে টাটা মটৰ্ছে ।

the-first-units-of-the-tata-sierra-will-be-gifted-to-the-womens-cricket-world-cup-champions
Tata Sierra (TATA Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 6, 2025 at 3:22 PM IST

4 Min Read
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ 2025 ত ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলটোৱে বিশ্ব চেম্পিয়নৰ খিতাপ লাভ কৰিছে । ভাৰতীয় দলটোৱে বিশ্ব চেম্পিয়ন হিচাপে জয়লাভ কৰাৰ পিছতে ঘৰতে উৎপাদিত গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টাটা মটৰ্ছে ঘোষণা কৰিছে যে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলৰ সদস্যসকলক অতি সোনকালে মুকলি হ’বলগীয়া Tata Sierra ৰ প্ৰথমটো প্ৰডাকচন ইউনিট দিয়া হ’ব, যিটো দলটোৰ আই চি চিৰ উদযাপনৰ উপলক্ষে মহিলাৰ বিশ্বকাপ জয় । চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে ৰাজহুৱাভাৱে মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰতিজন খেলুৱৈক এছ ইউ ভিখনৰ টপ স্পেক সংস্কৰণ উপহাৰ দিয়া হ’ব ।

কোম্পানীটোৱে এই পদক্ষেপক ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু কৃতিত্বৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আখ্যা দি দলটোৰ সফলতাক ভাৰতৰ বাবে এক সংজ্ঞায়িত ক্ৰীড়া মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰে । টাটা মটৰ্ছৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শৈলেশ চন্দ্ৰই কয়, "এই সিদ্ধান্তই দৃঢ়তা আৰু জাতীয় গৌৰৱৰ ভাগ কৰা মূল্যবোধৰ প্ৰতীক । দলটোৱে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস আৰু নিষ্ঠাৰে সমগ্ৰ জাতিটোক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে । তেওঁলোকক টাটা ছিয়েৰা উপহাৰ দিয়াটোৱেই হৈছে তেওঁলোকৰ আত্মাক চেলুট দিয়াৰ আমাৰ উপায় ।"

অতি সোনকালে মুকলি কৰা হ’ব Tata Sierra

1991 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ আগশাৰীৰ লাইফষ্টাইল এছ ইউ ভি হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰা মূল তিনি দুৱাৰৰ টাটা ছিয়েৰা আছিল ইয়াৰ স্বকীয় গ্লাছহাউচ পিছফাল আৰু ৰুক্ষ ডিজাইনৰ সৈতে এখন ষ্টেণ্ডআউট এছ ইউ ভি । 2000 চনৰ আৰম্ভণিতে এই মডেলটো বন্ধ কৰা হৈছিল যদিও অটোমোটিভ অনুৰাগীসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয় ব্ৰেণ্ড হৈয়েই আছে ।

এতিয়া দুটা দশকৰো অধিক সময়ৰ পাছত টাটা ছিয়েৰা নেমপ্লেটক পাঁচ দুৱাৰৰ এছ ইউ ভি হিচাপে ঘূৰাই অনা হ’ব, আধুনিক গ্ৰাহকৰ বাবে উন্নীত কৰা হ’ব ।

Tata Sierra কেনেকুৱা হ’ব ?

এই বছৰৰ ভাৰত মবিলিটি গ্ল’বেল এক্সপ’ত প্ৰাৰম্ভিক প্ৰকাশ আৰু শেহতীয়াকৈ পৰীক্ষামূলক খচ্চৰ দেখাই সূক্ষ্ম ৰেট্ৰ’ প্ৰভাৱৰ সৈতে বক্সি, পোনপটীয়া ডিজাইন ভাষাৰ ইংগিত দিয়ে । বাহিৰৰ অংশৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত এটা দীঘল বনেটৰ সৈতে এটা ষ্ট্ৰেইট-এজড প্ৰফাইল আৰু মূল মডেলৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত চিগনেচাৰ কোৱাৰ্টাৰ গ্লাছ ছেকচন থাকিব পাৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও এছ ইউ ভিত আছে এটা ফ্লেট টেইলগেট আৰু এটা মজবুত পিছফালৰ পেনেল, ফ্লাছ-ফিটিং আলোকিত দুৱাৰৰ হেণ্ডেল, এটা ছাদৰ স্পয়লাৰ আৰু শ্বাৰ্ক-ফিন এন্টেনা, এটা এডিএএছ চেন্সৰ মডিউলৰ সৈতে এটা সন্মুখৰ ফেচিয়া আৰু এটা প্ৰিমিয়াম কেবিন আৰু প্ৰযুক্তি ফ’কাচ ।

Tata Sierra ৰ কেবিন কেনেকুৱা হ’ব ?

কেবিন দেখাত কেনেকুৱা ? ভিতৰত টাটা ছিয়েৰাত প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কেবিন লেআউটৰ সৈতে অধিক প্ৰিমিয়াম কেবিন লেআউটৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ধাৰণা আৰু পৰীক্ষামূলক বাহনত দেখুওৱা বৈশিষ্ট্যসমূহে আৰাম আৰু ডিজিটেল আন্তঃপৃষ্ঠৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । গাড়ীখনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে বহল টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম আৰু বেতাঁৰ স্মাৰ্টফোন সংযোগ ।

ইয়াৰ উপৰিও গাড়ীখনত পেনোৰামিক ছানৰুফ, ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, ৰটাৰী ড্ৰাইভ চেলেক্টৰৰ সৈতে ফ্লটিং চেণ্টাৰ কনছ’ল, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আৰু এডিএএছ ছুইট, যাত্ৰী-পক্ষৰ ডিছপ্লে (এতিয়াও উৎপাদনৰ বাবে নিশ্চিত হোৱা নাই) আৰু ইলেক্ট্ৰিক বাহনকে ধৰি একাধিক পাৱাৰট্ৰেইন বিকল্পৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি ।

ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰাৰ লগে লগে টাটা ছিয়েৰাক পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেল দুয়োটা ইঞ্জিনৰ লগতে মেনুৱেল আৰু অটোমেটিক গিয়াৰবক্স বিকল্পৰ সৈতে আগবঢ়োৱা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে । টাটা মটৰ্ছৰ সম্প্ৰসাৰিত ইলেক্ট্ৰিক বাহন কৌশলৰ অংশ হিচাপে অতি সোনকালে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক সংস্কৰণো মুকলি কৰা হ’ব ।

