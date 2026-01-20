টেছলাই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া; 8 খনকৈ চহৰত আৰম্ভ হৈছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া

টেছলাই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া; 8 খনকৈ চহৰত আৰম্ভ হৈছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া
টেছলাই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ৷ ভাৰতৰ কেবাখনো ৰাজ্যত মুকলি কৰিছে এই পদৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ৷ পদৰ বাবে যোগ্যতা সন্দৰ্ভত জানক বিস্তৃত প্ৰতিবেদন---
Published : January 20, 2026 at 2:36 PM IST
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি ইল’ন মাস্কৰ টেছলাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে সোণালী সুযোগ । টেছলাই ভাৰতত প্ৰথমটো ইন্টাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰিছে । টেছলাই সমগ্ৰ ভাৰতৰ আঠখন চহৰত ইন্টাৰ্ণ নিযুক্তি দিছে ।
কোম্পানীটোৱে দিল্লী, মুম্বাই, গুৰুগ্ৰাম, হায়দৰাবাদ, চেন্নাই, বেংগালুৰু, পুনে আৰু আহমেদাবাদ নামৰ আঠখন চহৰত চেলৰ ইন্টাৰ্ণ নিযুক্তি দিছে । বিশেষকৈ গ্লোবেল ইভি ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু যুৱ পেছাদাৰীসকলৰ মাজত এই মুকলিসমূহে অনলাইনত দ্ৰুতগতিত মনোযোগ লাভ কৰিছে ।
কেন্দ্ৰত গ্ৰাহকৰ অভিজ্ঞতা
ভূমিকাৰ বিৱৰণ অনুসৰি টেছলাৰ চেলছ ইন্টাৰ্ণসকলে গ্ৰাহকৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ গঢ় দিয়াত মূল ভূমিকা পালন কৰিব । কেৱল বাহন বিক্ৰী কৰাত গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এই ভূমিকাই টেছলাৰ সামগ্ৰী, মূল্যবোধ আৰু বহনক্ষম শক্তিৰ প্ৰসাৰৰ দীৰ্ঘম্যাদী মিছনৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকক পথ প্ৰদৰ্শন কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ইন্টাৰ্ণসকলে শ্ব’ৰুমলৈ অহা গ্ৰাহকসকলক সহায় কৰিব, বাহনৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কৰাত সহায় কৰিব আৰু তেওঁলোকক টেছলাৰ প্ৰযুক্তি আৰু সেৱাসমূহৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব ।
প্ৰকৃত দায়িত্বৰ সৈতে হাতে কামে কৰা ভূমিকা
টেছলাই এই ইন্টাৰশ্বিপক ব্যৱহাৰিক আৰু নিমজ্জিত বুলি অভিহিত কৰিছে । ইন্টাৰ্ণসকলে ৱাক-ইন গ্ৰাহকক প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াব, গ্ৰাহকৰ প্ৰফাইল সৃষ্টি আৰু পৰিচালনা কৰিব, টেছলাৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি টেষ্ট ড্ৰাইভৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু বিক্ৰীৰ তথ্য আপডেট কৰিব বুলি আশা কৰা হ’ব ।
বৈদ্যুতিক বাহনৰ ধাৰা আৰু স্থানীয় চৰকাৰৰ প্ৰৰোচনাৰ বিষয়েও অৱগত হৈ থাকিব লাগিব । কোম্পানী নীতি আৰু গ্ৰাহক সেৱাৰ মানদণ্ড অনুসৰণ কৰাটো এটা মূল দায়িত্ব হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ।
কোনে কৰিব পাৰিব আবেদন ?
গ্ৰাহকৰ সৈতে মুখামুখি হোৱা দায়িত্বৰ সৈতে জড়িত ইণ্টাৰ্ণসকলে পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতাক বাঞ্ছনীয় হিচাপে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে যদিও টেছলাই কোমল দক্ষতাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া যেন লাগে । গ্ৰাহকৰ সৈতে স্পষ্ট যোগাযোগ আৰু মনোযোগ সহকাৰে কথোপকথোন কৰাটো বাঞ্চনীয় ।
বৈধ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু পৰিষ্কাৰ ড্ৰাইভিং ৰেকৰ্ড বাধ্যতামূলক, যিয়ে টেষ্ট ড্ৰাইভ আৰু প্ৰত্যক্ষ গ্ৰাহকৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
