বেংগালুৰুত নতুন শ্ব’ৰুম খুলিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Tesla ই
ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টেছলাই ভাৰতীয় বজাৰত নিজৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰি বেংগালুৰুত এটা নতুন শ্ব’ৰুম মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে ।
Published : January 12, 2026 at 12:42 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইল’ন মাস্কৰ মালিকানাধীন আমেৰিকান ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টেছলাই শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছে যে মুম্বাই আৰু দিল্লীত টাচপইণ্ট মুকলি কৰাৰ পিছত ভাৰতত নিজৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X ত ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে বেংগালুৰুত তৃতীয় আৰু নতুন টাচপইণ্ট মুকলি কৰিব ।
বেংগালুৰুৰ এই টাচপইণ্টত মুম্বাইৰ বান্দ্ৰা-কুৰ্লা কমপ্লেক্স আৰু নতুন দিল্লীৰ এৰ’চিটিৰ দৰেই চাৰিটা ছুপাৰচাৰ্জাৰ ষ্টেচন স্থাপন কৰিব পৰা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে । টেছলাৰ ইণ্ডিয়া পৰ্টফলিঅ’ বৰ্তমান মাত্ৰ এখন গাড়ীৰে গঠিত - Tesla Model Y । Tesla Model Y ভাৰতত দুটা বেলেগ বেলেগ বেটাৰী পেকৰ সৈতে বিক্ৰী কৰা হয় ।
See you soon in Namma Bengaluru. pic.twitter.com/7hmi2awvdy— Tesla India (@Tesla_India) January 9, 2026
প্ৰথমটোত 60 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক দিয়া হৈছে, আনহাতে দ্বিতীয়টোত 75 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক দিয়া হৈছে । তদুপৰি ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা টেছলা মডেল ৱাই কেৱল ৰিয়াৰ-হুইল ড্ৰাইভ (RWD) ভেৰিয়েন্টতহে প্ৰদান কৰা হয়, আনহাতে অল-হুইল ড্ৰাইভ (AWD) ভেৰিয়েন্ট বিশ্বজুৰি বিক্ৰী হয়।
Tesla Model Y দুটা ভেৰিয়েণ্টত আছে, য’ত আছে 60 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক আৰু 500 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জৰ দাবী কৰা ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভ ভেৰিয়েন্ট । আনহাতে, লং ৰেঞ্জ ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভ ভেৰিয়েন্ট 75 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেকেৰে চালিত আৰু ইয়াৰ ৰেঞ্জ 622 কিলোমিটাৰ বুলি দাবী কৰা হৈছে।
ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে ভাৰতত 6 লাখ প্ৰিমিয়ামত স্বয়ংক্ৰিয় ড্ৰাইভিং প্ৰদান কৰাৰ আশা কৰিছে । কিন্তু ভাৰতত স্বয়ংচালিত বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ আইনত অস্পষ্টতাৰ বাবে এই বৈশিষ্ট্য পিছত মুকলি কৰা হ’ব পাৰে ।
Tesla Model Y ৰ মূল্য 59 লাখ টকাৰ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ 67.89 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) লৈ বৃদ্ধি পায় । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি দিল্লী এনচিআৰ আৰু মুম্বাইত সংস্থাপন কৰা কোম্পানীটোৰ ছুপাৰচাৰ্জাৰসমূহ হৈছে সংস্কৰণ 4 ইউনিট, যিবোৰে অন্যান্য বৈদ্যুতিক বাহনকো চাৰ্জ কৰিব পাৰে ।
বৰ্তমান এইবোৰ কেৱল টেছলাৰ বাহনৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব আৰু পিছলৈ ইয়াক সম্প্ৰসাৰিত কৰা হ’ব যাতে আন ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰো চাৰ্জিং কৰিব পৰা যায় । ইয়াৰ উপৰিও টেছলাই গুৰুগ্ৰামৰ ডি এল এফ হৰাইজন চেণ্টাৰত প্ৰথমটো ডেডিকেটেড চাৰ্জিং ষ্টেচন মুকলি কৰি নিজৰ চাৰ্জিং আন্তঃগাঁথনি সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে ।
ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্জিং বিকল্প প্ৰদান কৰা হৈছে, য’ত আছে চাৰিটা সংস্কৰণ 4 ছুপাৰচাৰ্জাৰ ইউনিট যিয়ে 250 কিলোৱাটৰ শীৰ্ষ উৎপাদন প্ৰদান কৰে আৰু তিনিটা গন্তব্য চাৰ্জাৰ যিয়ে 11 কিলোৱাট পৰ্যন্ত শক্তি প্ৰদান কৰে । গুৰুগ্ৰাম চাৰ্জিং ষ্টেচন মুকলি কৰাৰ লগে লগে কোম্পানীটোৰ এতিয়া 12 টা ছুপাৰচাৰ্জাৰ ইউনিট আৰু 10 টা ডেষ্টিনেচন চাৰ্জাৰ ইউনিটকে ধৰি তিনিটা বৃহৎ চাৰ্জিং ষ্টেচন আছে ।
