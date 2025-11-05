ইল’ন মাস্কৰ টেছলাৰ ভাৰত প্ৰমুখ হিচাপে নিযুক্ত হ’ল শাৰদ আগৰৱাল
শাৰদ আগৰৱালৰ অটোমোটিভ ৰিটেইল, টাৰ্ণআউট আৰু ষ্টাৰ্ট-আপ স্পেচিয়ালাইজেশ্যনত 23 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে ।
Published : November 5, 2025 at 5:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: টেছলাই দেশত কোম্পানীটোৰ উপস্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতত নিজৰ কাৰ্যকলাপৰ নেতৃত্ব দিবলৈ Lamborghini ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী শাৰদ আগৰৱালক নিযুক্তি দিছে ।
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে 15 জুলাইত মুম্বাইত টেছলাই প্ৰথম অভিজ্ঞতা শ্ব’ৰুম মুকলি কৰি একে তাৰিখতে মডেল Y ইলেক্ট্ৰিক বাহন (ইভি) মুকলি কৰে । এই পদক্ষেপৰ পিছত আগষ্ট মাহত দিল্লীত দ্বিতীয়টো শ্ব’ৰুম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । বান্দ্ৰা কুৰলা কমপ্লেক্সৰ মেকাৰ মেক্সিটি কমাৰ্চিয়েল কমপ্লেক্সৰ মুম্বাই শ্ব’ৰুমত চাৰিটা V4 ছুপাৰচাৰ্জিং ষ্টল (ডিচি চাৰ্জাৰ) আৰু চাৰিটা এচি ডেষ্টিনেশ্যন চাৰ্জাৰ আছে । ইফালে, এৰোচিটিৰ ৱৰ্ল্ডমাৰ্ক 3 ত অৱস্থিত দিল্লী শ্ব’ৰুমত আছে চাৰিটা V4 ছুপাৰচাৰ্জাৰ আৰু তিনিটা এচি ডেষ্টিনেশ্যন চাৰ্জাৰ ।
শাৰদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে
Experience Model Y at Ambience Mall Gurugram; open 11am to 9pm till 23rd November. pic.twitter.com/P9SVIlQB4Y— Tesla India (@Tesla_India) November 4, 2025
শাৰদ আগৰৱালাৰ লিংকডইন প্ৰফাইলৰ মতে, তেওঁৰ অটোমোটিভ ৰিটেইল, টাৰ্ণআউট আৰু ষ্টাৰ্ট-আপ স্পেচিয়েলাইজেচনৰ 23 বছৰৰ অভিজ্ঞতা আছে । Lamborghini ইণ্ডিয়াত আঠ বছৰতকৈও অধিক সময় দেশৰ মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰাৰ পিছত 2024 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত তেওঁ ক্লাছিক লিজেণ্ডছত মুখ্য ব্যৱসায়িক বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰে । Lamborghini ৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পূৰ্বে আগৰৱাল অ’ডি ইণ্ডিয়াৰ সৈতেও জড়িত আছিল, য’ত তেওঁ কৰ্পৰেট, ফ্লীট, লিজিং, ফাইনেন্সিয়েল চাৰ্ভিচেছ, আৰু প্ৰি-অনড কাৰ্ছৰ মুৰব্বী হিচাপে আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰ পিছত বিক্ৰীৰ মুৰব্বী হিচাপে পদোন্নতি লাভ কৰিছিল । আগৰৱালে মহিন্দ্ৰা ফাৰ্ষ্ট চয়ছত বিভিন্ন ভূমিকাত আৰু টিভিএছ ইণ্ডিয়াতো কাম কৰিছিল ।
টেছলা মডেল Y
ভাৰতৰ টেছলা মডেল Y ৰ দুটা ভিন্নতা আছে: ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰ ডব্লিউ ডি আৰু লং ৰেঞ্জ আৰ ডব্লিউ ডি । প্ৰথমটোৰ মূল্য 59.89 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম), দ্বিতীয়টোৰ মূল্য 67.89 লাখ টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)। ইয়াৰ ছটা ৰঙৰ বিকল্প আছে: ষ্টেলথ গ্ৰে, পাৰ্ল হোৱাইট মাল্টি-কোট, ডাইমণ্ড ব্লেক, গ্লেচিয়াৰ ব্লু, কুইকচিলভাৰ আৰু আল্ট্ৰা ৰেড । ইভিত অল ব্লেক আৰু ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ইণ্টেৰিয়ৰ ৰঙৰ বিকল্প আছে । ই 19 ইঞ্চিৰ ক্ৰছফ্ল’ চকাত চলায় ।
মন কৰিবলগীয়া যে যদি কোনো গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ মডেল Y ত সম্পূৰ্ণ স্বয়ংচালিত ক্ষমতা অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰে তেন্তে অতিৰিক্ত 6 লাখ টকা দিব লাগিব । ভৱিষ্যতে আপডেটৰ জৰিয়তে আহিব এই বৈশিষ্ট্য ।
Model Y Long Range মডেলৰ WLTP ৰেঞ্জ 661 কিলোমিটাৰ, যিটো 5.6 ছেকেণ্ডত 0 ৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰলৈ যাব পাৰে । মাত্ৰ 15 মিনিটৰ চাৰ্জিঙৰ ভিতৰতে 267 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ যোগ কৰিব পাৰে ।
ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলত 500 কিলোমিটাৰ ডব্লিউ এল টি পি ৰেঞ্জ আছে, যিটোৱে 5.6 ছেকেণ্ডত 0 ৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত গতি কৰিব পাৰে । 15 মিনিটৰ ভিতৰত 238 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জলৈকে চাৰ্জ কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক