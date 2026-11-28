পুৰণি iOS সংস্কৰণ হেক হোৱাৰ সম্ভাৱনা; আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীক তৎক্ষণাত আপডেটৰ সতৰ্কবাণী টেলিগ্ৰামৰ চিইঅ'ৰ
টেলিগ্ৰামৰ চিইঅ' পাভেল ডুৰোভৰ সতৰ্কবাণী, পুৰণি iOS সংস্কৰণত চলা আইফোনসমূহ কেৱল এটা ৱেবছাইট খুলিলেই হেক হ’ব পাৰে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলক ফোন আপডেট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ ।
Published : November 28, 2026 at 1:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : টেলিগ্ৰামৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া পাভেল ডুৰোভে আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তৎক্ষণাত তেওঁলোকৰ ফোনসমূহ আপডেট কৰিবলৈ সতৰ্ক কৰি দিছে । তেওঁ জনাইছে যে পুৰণি iOS ছফ্টৱেৰত চলা আইফোনসমূহ কেৱল এটা ৱেবছাইট খুলিলেই হেক হ’ব পাৰে । শুকুৰবাৰেএটা X পোষ্টত তেওঁ এই সতৰ্কবাণী শ্বেয়াৰ কৰে ।
ডুৰোভে কয় যে পুৰণি সংস্কৰণ ব্যৱহাৰ কৰা লোকসকলক হেকাৰসকলে বৃহৎ পৰিসৰত লক্ষ্য কৰি লৈছে । সেয়েহে টেলিগ্ৰামে এতিয়াও পুৰণি ছফ্টৱেৰ চলাই থকা সকলো ব্যৱহাৰকাৰীলৈ এপটোৰ জৰিয়তে এটা বিশেষ সতৰ্কবাণী পঠিয়াইছে ।
এটা ৱেবছাইট খুলিলেই ফোন হেক হ’ব পাৰে
ডুৰোভে কয় যে অলপ পুৰণি ছফ্টৱেৰেও ব্যৱহাৰকাৰীৰ সকলো ব্যক্তিগত তথ্য বিপদত পেলাব পাৰে । হেকাৰসকল ইমানেই সক্ৰিয় যে কেৱল এটা অচিনাকি বা ক্ষতিকাৰক ৱেবছাইট খোলাটোৱেই এটা ফোন নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ যথেষ্ট হ’ব পাৰে । অৱশ্যে এই আক্ৰমণৰ আঁৰত কি কাৰিকৰী বিজুতি আছে সেই বিষয়ে তেওঁ একো কোৱা নাই । লগতে কিমানটা ফোন ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে বা কোনবোৰ পুৰণি সংস্কৰণ হেক কৰা হৈছে, সেই বিষয়েও তেওঁ উল্লেখ কৰা নাই ।
🚨 iPhone users are being hacked on a massive scale. If your iOS is even slightly outdated, all your data is at risk. Just opening a website can be enough to get you hacked. We're sending this warning to all our users on older iOS versions: https://t.co/k2BKf5N5ua— Pavel Durov (@durov) November 27, 2026
পূৰ্বৰ সতৰ্কবাণীসমূহ
এনেধৰণৰ সতৰ্কবাণী এয়াই প্ৰথম নহয় । যোৱা এপ্ৰিল মাহত এপ'লে স্বীকাৰ কৰিছিল যে ক্ষতিকাৰক ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পুৰণি আইফোনত হোৱা আক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ছফ্টৱেৰৰ ত্ৰুটিবোৰ ঠিক কৰিছে ।
২০২৬ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত ক্ৰিপ্ট’ ৱালেট প্ৰতিষ্ঠান ‘ট্ৰাষ্ট ৱালেট’য়েও ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক সতৰ্ক কৰি দিছিল । তেওঁলোকে জনাইছিল যে বিপজ্জনক ৱেবছাইটসমূহে পুৰণি iOS থকা আইফোনৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ৱালেটৰ তথ্য চুৰি কৰিব পাৰে, আনকি ৱালেট এপটোত কোনো আসোঁৱাহ নথকা সত্ত্বেও এনে হ’ব পাৰে ।
কেনেদৰে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব ?
নিজকে সুৰক্ষিত ৰখাৰ আটাইতকৈ সহজ উপায় হ'ল ফোনটো তৎক্ষণাত আপডেট কৰা । টেলিগ্ৰামৰ জাননীতো একে পৰামৰ্শই দিয়া হৈছে আৰু এপ'লেও তাকেই কৈছে ।
শেহতীয়া iOS সংস্কৰণলৈ আপডেট কৰাৰ পদক্ষেপসমূহ তলত দিয়া হ’ল :
- পদক্ষেপ ১: আপোনাৰ আইফোনত ছেটিংছ (Settings) খোলক ।
- পদক্ষেপ ২ : জেনেৰেলত (General) টেপ কৰক ।
- পদক্ষেপ ৩ : ছফ্টৱেৰ আপডেটলৈ (Software Update) যাওক আৰু শেহতীয়া আপডেটটো ইনষ্টল কৰক ।
ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰা আপডেটটো তেওঁলোকৰ ফোনৰ মডেলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব । এপ'লৰ শেহতীয়া ছফ্টৱেৰ হৈছে iOS 27.2.1 । আনহাতে, iPhone XS, XS Max, আৰু XR-ৰ দৰে পুৰণি মডেলসমূহৰ বাবে এপ'লে ২০২৬ চনৰ ৯ নৱেম্বৰত এটা পৃথক iOS 18 ছিকিউৰিটি আপডেট (security update) মুকলি কৰিছে ।