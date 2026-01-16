8,999 টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Tecno Spark Go 3
Tecno ই ভাৰতত মুকলি কৰিলে এটা বাজেট স্মাৰ্টফোন ৷ নতুনকৈ মুকলি হোৱা এই ফোনটোৰ স্পেচিফিকেশ্যন আৰু বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : January 16, 2026 at 4:22 PM IST
হায়দৰাবাদ: যদি আপুনি নতুনকৈ এটা বাজেট স্মাৰ্টফোন কিনিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে উন্নত বিকল্প ৷ শেহতীয়াকৈ ভাৰতত মুকলি হৈছে এটা নতুন বিকল্প । চীনৰ স্মাৰ্টফোন কোম্পানী Tecno ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন বাজেট স্মাৰ্টফোন Tecno Spark Go 3 । এই ফোনটোত 6.74 ইঞ্চিৰ HD+ ডিছপ্লে, 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু ইউনিছ’ক T7250 চিপছেট আদি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে । Tecno ৰ এই স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক --
স্পেচিফিকেশন আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ
Aa gaya hai naya #SparkGo3 😎— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) January 16, 2026
With:
📱 120Hz HD+ Smooth Display
💪 IP64 Rating
✅ 8GB* RAM + 64GB ROM
⚡ 5000mAh Battery
👉 Ella AI
At just ₹8,999!
Sale starts on Flipkart from 23rd January, 12 Noon.
Know more 👉 https://t.co/FamfE8htPk#TECNOMobile pic.twitter.com/GPlFc4RWfK
এই ফোনটোত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.75 ইঞ্চি মসৃণ ডিছপ্লে আছে । 1.2 মিটাৰৰ পৰা এই ফোনটোৰ ড্ৰপ ৰেজিষ্টেণ্ট । অৰ্থাৎ কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে 1.2 মিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা তললৈ পেলাই দিলে এই ফোনটো নাভাঙে ।
এই ফোনটো 15W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5000mAh বেটাৰীৰে চালিত । ইয়াৰ পিছফালে 13MP AI কেমেৰাও আছে । ইয়াৰ উপৰিও এই ফোনটো ইউনিছক T7250 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ফোনটো কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ চাৰি বছৰলৈকে টিকি থাকিব ।
ফোনটোত FreeLink 2.0 ৰ বৈশিষ্ট্যও আছে । এই বৈশিষ্ট্যই আপোনাক নেটৱৰ্ক সংযোগ অবিহনেও বিনামূলীয়া কল কৰাৰ অনুমতি দিয়ে । তদুপৰি এই ফোনটো IP64 ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধী । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত Tecno AI ৰ পৰা কিছুমান অনন্য এআই বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হৈছে, য’ত আছে Ask Ella । ইয়াত এআই ৰাইটিং আৰু হাই ট্ৰেন্সলেটৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে ।
মূল্য আৰু বিক্ৰী
এই ফোনটোৰ মূল্য 8,999 টকা । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লাভ কৰিব 4GB ৰেম আৰু 64 GB ষ্ট’ৰেজ । এই ফোনটোৰ বিক্ৰী 23 জানুৱাৰীৰ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা আমাজন আৰু অফলাইন খুচুৰা বিপণীত আৰম্ভ হ’ব । অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত ফ্লিপকাৰ্টতো এই ফোনটো উপলব্ধ হ’ব । এই ফোনটো টাইটানিয়াম গ্ৰে, ইংক ব্লেক, গেলেক্সি ব্লু আৰু অ’ৰা পাৰ্পল ৰঙত প্ৰদান কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক