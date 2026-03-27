6500 mAh বেটাৰীৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Tecno Spark 50 5G; আৰম্ভণি মূল্য 16,999 টকা
আজি ভাৰতত মুকলি হ’ল Tecno Spark 50 5G ৷ 6500 mAh বেটাৰীৰে সৈতে এই স্মাৰ্টফোনটোত আছে বহু উন্নত বৈশিষ্ট্য ৷ এই সন্দৰ্ভত জানো আহক বিতংকৈ---
Published : March 27, 2026 at 1:56 PM IST
হায়দৰাবাদ: Tecno ই আজি ভাৰতত Tecno Spark 50 5G মুকলি কৰিছে, ইয়াত আছে বিশাল 6500 mAh বেটাৰী, 45w ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু পিক্সেল-প্ৰেৰিত কেমেৰা ডিজাইন । পৰিৱেশনৰ সমান্তৰালভাৱে, ব্ৰেণ্ডে এই মুক্তিৰ সৈতে স্থায়িত্ব আৰু বাস্তৱ জগতৰ ব্যৱহাৰযোগ্যতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । 3 এপ্ৰিলৰ পৰা এই স্মাৰ্টফোনটো বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব, যাৰ ফলত ই বজাৰৰ শেহতীয়া সুলভ মূল্যৰ 5G বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।
Tecno Spark 50 5G বিশেষত্ব
Spark 50 5G ৰ পিছফালে পিক্সেলৰ দৰে কেমেৰা মডিউল আছে, যিটো এৰোস্পেচ গ্ৰেডৰ এলুমিনিয়ামৰ পৰা নিৰ্মিত । বাকী ফোনটো পলিকাৰ্বনেটৰ পৰা নিৰ্মিত যদিও দৈনন্দিন পতন চম্ভালিবলৈ 1.5 মিটাৰৰ পৰা মিলিটাৰী চাৰ্টিফাইড ড্ৰপ ৰেজিষ্টেন্সৰ সৈতে আহিছে । ফোনটোত IP64 পানী আৰু ধূলি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাও আছে ।
ইয়াত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে এটা ডাঙৰ 6.78 ইঞ্চি IPS ডিছপ্লে আছে, কিন্তু ই কেৱল 720 x 1576 পিক্সেল ৰিজ’লিউচনৰ HD+ ডিছপ্লে । হুডৰ তলত বহি আছে মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 6300 চিপছেট, যিয়ে মাল্টিটাস্কিং আৰু কেজুৱেল গেমিং ভালদৰে চম্ভালে, 12GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ পৰ্যন্ত বিকল্পৰ সৈতে, মাইক্ৰ’এছডিৰ জৰিয়তে সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পৰা যায় ।
পিছফালে ক্ৰিস্প ডেলাইট শ্বটৰ বাবে 50MP মেইন কেমেৰা প্ৰদান কৰা হৈছে, আনহাতে 8MP চেলফি কেমে ভিডিঅ’ কল সুন্দৰকৈ চম্ভালিব পাৰে । ইয়াত WhatsApp Assistant, AI Writing Assistant, AI Eraser 2.0 আদিৰ দৰে AI ফিচাৰ আছে ।
ইয়াৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ কথা হ’ল ইয়াৰ 6500mAh বেটাৰী, যিটো সঘনাই চাৰ্জ নকৰাকৈয়ে দীঘলীয়া সময় পৰ্যন্ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । ইয়াক 45W ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সৈতে যোৰ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ডিভাইচটো দ্ৰুতভাৱে পাৱাৰ আপ কৰিব পাৰে আৰু দীঘলীয়া বাধা নোহোৱাকৈ ব্যৱহাৰ অব্যাহত ৰাখিব পাৰে ।
Tecno Spark 50 5G ৰ মূল্য আৰু উপলব্ধতা
মূল্য আৰু উপলব্ধতাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, Tecno Spark 50 5G ৰ মূল্য 4GB + 128GB ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 16,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ, আনহাতে 6GB + 128GB মডেলৰ মূল্য 18,999 টকা । 3 এপ্ৰিলৰ পৰা অনলাইন আৰু অফলাইন চেনেলসমূহত এই ডিভাইচটো ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব, লগতে আঠ মাহলৈকে বিনামূলীয়া EMI বিকল্পও উপলব্ধ হ’ব ।
