144Hz AMOLED ডিছপ্লে, 8000 mAh বেটাৰীৰে সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Tecno Pova Curve 2 5G
27,999 টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Tecno POVA CURVE 2 5G ৷ দুটা ভেৰিয়েণ্টত এই স্মাৰ্টফোনটো মুকলি কৰিছে Tecno ই ৷
Published : February 13, 2026 at 1:05 PM IST|
Updated : February 13, 2026 at 1:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে Tecno ই ভাৰতত মুকলি কৰে Tecno POVA CURVE 2 5G ৷ 2025 চনৰ মে’ মাহত মুকলি কৰা POVA Curve 5G মডেলৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে টেকন’ই মুকলি কৰে এই নতুন স্মাৰ্টফোনটো । হেণ্ডছেটটোক শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7100 চিপছেট, 8GB ৰেমৰ সৈতে । Tecno Pova Curve 2 5G ত 45W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 8,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে ।
ভাৰতত Tecno Pova Curve 2 5G মূল্য, উপলব্ধতা
ভাৰতত Tecno Pova Curve 2 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ 8GB ৰেম আৰু 128GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে 27,999 টকা । ইয়াৰ উপৰিও 256GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ প্ৰদান কৰা হৈছে, যাৰ মূল্য 29,999 টকা । অহা 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ নিশা 12 বজাৰ পৰা এই স্মাৰ্টফোনটোৰ বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে ।
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য
|8GB ৰেম + 128GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ
|27,999 টকা
|8GB ৰেম + 256GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ
|29,999 টকা
ষ্টৰ্ম টাইটানিয়াম, মেলটিং ছিলভাৰ আৰু মিষ্টিক পাৰ্পল ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ এই হেণ্ডছেটটো । মুকলি অফাৰৰ অংশ হিচাপে গ্ৰাহকে যোগ্য বেংক ৰেহাইৰ সৈতে 3000 টকা পৰ্যন্ত ৰেহাইৰ সুবিধা ল’ব পাৰিব। ।
Tecno Pova Curve 2 5G বৈশিষ্ট্য, স্পেচিফিকেশন
ডুৱেল-ছিম (নেনো + নেনো) Tecno POVA CURVE 2 5G এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক হাইঅ’এছ 16 ত চলে । ইয়াত 6.78 ইঞ্চি ফুল-HD+ (1080 x 2364 পিক্সেল) বক্ৰ AMOLED স্ক্ৰীণ আছে যাৰ সৈতে 144 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 93.18 শতাংশ স্ক্ৰীণ-টু-বডি ৰেচিঅ’ আৰু 4500 নীটছ পিক ব্ৰাইটনেছ আছে । ডিছপ্লেৰ ওপৰত Corning Gorilla Glass 7i প্ৰটেকচন আছে।
ফোনটোত মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি 7100 চিপছেট আছে, য’ত আছে 8GB ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ । অতিৰিক্ত অব্যৱহৃত সংৰক্ষণ ব্যৱহাৰ কৰি অনবৰ্ড ৰেমক ভাৰ্চুৱেলি 16GB লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি । প্ৰচেছৰটোক Arm G610 MC2 GPU ৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।
অপটিক্সৰ বাবে Tecno POVA CURVE 2 5G ত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, য’ত 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ অস্পষ্ট চেন্সৰ আছে । ইয়াত ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 13 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট ফেচিং কেমেৰা আছে । হেণ্ডছেটটোৰ জোখ 162.68 x 77.15 x 7.42 মিমি আৰু ইয়াৰ ওজন 192 গ্ৰাম ।
Tecno Pova Curve 2 5G ত 8,000mAh বেটাৰী পেক কৰা হৈছে যিয়ে 45W ত তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত । ইয়াৰ উপৰিও বক্সত 45W চাৰ্জাৰৰ সৈতে ship কৰা হয় । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই হেণ্ডছেটে এটা চাৰ্জত 16.4 ঘণ্টা ভিডিঅ’ প্লেবেক, 35.7 ঘণ্টা মিউজিক প্লেবেক, 48.1 ঘণ্টা কলিং টাইম আৰু 1133.1 ঘণ্টা ষ্টেণ্ডবাই টাইম দিব পাৰে ।
