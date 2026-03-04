ভাৰতত মুকলি হ’ল Tecno Pop X; 120Hz ডিছপ্লে’ৰ লগতে 5000mAh বেটাৰী উপলব্ধ মাত্ৰ 8,499 টকাত
Tecno ই 8,499 টকাত মুকলি কৰিছে Tecno Pop X ৷ ইয়াত আছে 120Hz ডিছপ্লে, 5,000mAh বেটাৰী, এণ্ড্ৰইড 15 আৰু IP64 ৰেটিং ।
Published : March 4, 2026 at 7:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: Tecno ই ভাৰতত মুকলি কৰিছে নতুন এণ্ট্ৰি লেভেল স্মাৰ্টফোন Tecno Pop X । এই ফোনটো কম মূল্যৰ ভিতৰত উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত ফোন বিচৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মূল্য মাত্ৰ 8,499 টকা আৰু ইয়াত 4GB ৰেম আৰু 64GB ষ্ট’ৰেজ আছে । এই ফোনটোৰ বিক্ৰী অহা 6 মাৰ্চৰ পৰা আমাজন আৰু অন্যান্য খুচুৰা বিপণীত উপলব্ধ হ’ব । মুকলি অফাৰৰ অংশ হিচাপে ইয়াক HDFC বেংক কাৰ্ডৰ জৰিয়তে মাত্ৰ 7749 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব ।
Tecno Pop X ত 720×1600 পিক্সেল ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে 6.75 ইঞ্চিৰ ডাঙৰ HD+LCD ডিছপ্লে আছে । কোম্পানীটোৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ’ল এই বাজেট ছেগমেণ্টতো কোম্পানীটোৱে 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট ডিছপ্লে প্ৰদান কৰিছে, যিয়ে ভিডিঅ’ চোৱা বা সহজ গেম খেলাৰ সময়ত এক মসৃণ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব । এই ফোনটো Android 15 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি HiOS 15 ত চলিব ।
পৰিৱেশন আৰু বেটাৰী
এই ফোনত 4GB LODDR4x ৰেম আৰু 64GB eMMC ষ্ট’ৰেজ আছে । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে এতিয়াও নিজৰ প্ৰচেছৰৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই । ফোনটোৰ পিছফালে ডুৱেল কেমেৰা মডিউল ডিজাইন আছে যদিও ইয়াৰ পিছফালে একক কেমেৰা আছে, য’ত f/1.85 এপাৰচাৰৰ সৈতে 13MP চেন্সৰ আছে । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে কোম্পানীয়ে 8MP ৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰা প্ৰদান কৰিছে ।
এই ফোনটোত 15W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5000mAh বেটাৰীও আছে । নিৰাপত্তাৰ বাবে ফোনটোত কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে । তদুপৰি ইয়াক IP64 ৰেটিং দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াক ধূলি আৰু লঘু পানীৰ ছিটিকনিৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰা হ’ব । সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 4G LTE, ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 5.2, GPS আৰু এটা USB Type-C পৰ্ট। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 3.5mm হেডফোন জেক আছে ।
এই সকলোবোৰৰ বাহিৰেও এই ফোনটোৰ এটা বিশেষ কথা হ’ল ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মোবাইল নেটৱৰ্ক অবিহনেও ফোন কৰিব পাৰে, যিটো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিত অতি উপযোগী হ’ব পাৰে ।
