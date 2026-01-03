অহা ছেপ্টেম্বৰত এপলে মুকলি নকৰে আইফোন 18 ছিৰিজ; আঁৰৰ কাৰণ কি ?
আহিবলগীয়া আইফোন 18 এতিয়া 2027 চনৰ আৰম্ভণিতে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷অৰ্থাৎ আইফোন 17 ডেৰ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি এপলৰ নতুন নন-প্ৰ’ বিকল্প হৈ থাকিব ।
হায়দৰাবাদ: এপলে হয়তো নিজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰডাক্ট মুকলিৰ পৰম্পৰাসমূহৰ ভিতৰত এটাক ভাঙিবলৈ সাজু হৈছে । এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, কোম্পানীটোৱে এই বছৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইফোন 18 মডেল মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই, যিয়ে ইয়াৰ পৰিচিত বাৰ্ষিক আইফোন মুক্তিৰ সময়সূচী সালসলনি হোৱাৰ ইংগিত দিছে ।
2025 চনত আইফোন 17 লাইনআপ মুকলি হোৱাৰ পাচত এই আইপোনটোৱে শক্তিশালী গতি লাভ কৰিছিল যদিও পৰৱৰ্তী বেছ-মডেল উন্নীতকৰণ আহিবলৈ যথেষ্ট সময় লাগিব পাৰে । MacRumors লক্ষ্য কৰিছে যে নিয়মীয়া আইফোন 18 এতিয়া 2027 চনৰ আৰম্ভণিতে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, অৰ্থাৎ আইফোন 17 ডেৰ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি এপলৰ নতুন নন-প্ৰ’ বিকল্প হৈ থাকিব পাৰে । যদি এই টাইমলাইন স্থায়ী হয়, তেন্তে ই হ’ব প্ৰথমটো দৃষ্টান্ত য’ত এপলে নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইফোনটো মুকলি নকৰাকৈয়ে এটা সম্পূৰ্ণ কেলেণ্ডাৰ বছৰ পাৰ কৰি দিব ।
যোৱা দশকত এপলে প্ৰতি ছেপ্টেম্বৰ মাহত ধাৰাবাহিকভাৱে নিজৰ সম্পূৰ্ণ আইফোন লাইনআপ মুকলি কৰি আহিছে, একেলগে সকলো ভেৰিয়েন্ট মুকলি কৰি আহিছে । এই পন্থা এতিয়া সলনি হ’ব যেন ধাৰণা হৈছে । এপলে এটা ফল্ডেবল আইফোন মুকলিৰ কৌশলৰ দিশে আগবাঢ়িছে, আইফোনৰ মুকলি অথবা বিক্ৰী বন্ধ কৰা এটা ইভেণ্টত কেন্দ্ৰীভূত নকৰি বছৰৰ বিভিন্ন মাহত বিভক্ত কৰিছে । এই মডেলৰ অধীনত, প্ৰিমিয়াম ডিভাইচসমূহে নিৰ্দিষ্ট এটা সময়ত অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰি থাকিব, আনহাতে অধিক সুলভ বা মূলসুঁতিৰ সংস্কৰণসমূহে পিছলৈ অনুসৰণ কৰিব ।
ফলত এপলে 2026 চনত ষ্টেণ্ডাৰ্ড আইফোন 18 মুকলি কৰাৰ আশা কৰা হোৱা নাই । তাৰ পৰিৱৰ্তে MacRumors প্ৰতিবেদন কৰিছে যে কোম্পানীটোৱে প্ৰথমটো ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোনৰ সমান্তৰালভাৱে আইফোন 18 প্ৰ’ আৰু আইফোন 18 প্ৰ’ মেক্সক মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । তাৰ পিছত নিয়মীয়া আইফোন 18 কেইবামাহো পিছত আহিব, 2027 চনৰ এপ্ৰিল মুকলি হ’ব, আইফোন 18E আৰু দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ আইফোন এয়াৰৰ সৈতে ।
এই পৰিৱৰ্তন এপলৰ দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হোৱা আইফোন পৰ্টফলিঅ’ৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত । 2025 চনত আইফোন 16E আৰু আইফোন এয়াৰৰ দৰে মডেল সংযোজন কৰা হৈছিল আৰু 2026 চনত এটা ভাঁজ কৰিব পৰা আইফোন আশা কৰা হৈছে । আইফোন 16 আৰু 16 প্লাছৰ দৰে পুৰণি ডিভাইচ বিক্ৰী হৈ থকাৰ বিপৰীতে অহা বছৰৰ শেষৰ ফালে এপলে একে সময়তে আঠটা ভিন্ন আইফোন মডেল আগবঢ়াব পাৰে বুলিও চৰ্চা চলিছে ৷
