Christmas 2025: প্ৰিয়জনক উপহাৰ হিচাপে দিয়ক এইসমূহ উপহাৰ

Christmas 2025: প্ৰিয়জনক উপহাৰ হিচাপে দিয়ক এইসমূহ উপহাৰ
বৰদিনলৈ মাজত মাত্ৰ কিছু দিন ৷ এই প্ৰতিবেদনত আমি উল্লেখ কৰিছো 5000 টকাৰ ভিতৰতে আপোনজনক দিব পৰা উপহাৰৰ বিষয়ে ৷ পঢ়ক বিতংকৈ --
Published : December 22, 2025 at 1:45 PM IST
হায়দৰাবাদ: সমাগত বৰদিন ৷ যদি আপুনি এই বৰদিনৰ বতৰত আপোনাৰ আপোনজনক উপহাৰ দিব বিচাৰিছে, আৰু সেয়াও বাজেটৰ ভিতৰত তেন্তে এই প্ৰতিবেদনখনৰ জৰিয়তে আপুনি উপকৃত হ’ব ৷ কাৰণ এই প্ৰতিবেদনত আমি 5000 টকাৰ ভিতৰত মন পছন্দৰ বিকল্পৰ বিষয়ে আপোনাক অৱগত কৰিম ৷ প্ৰযুক্তি খণ্ডৰ সৈতে জড়িত 2025 চনৰ কিছুমান অতি উপযোগী উপহাৰ যিবোৰ সুলভ মূল্যত উপলব্ধ সেই বিষয়ে এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছো ৷ ইয়াত 5,000 টকাৰ তলত উপলব্ধ 5 টা টেক উপহাৰৰ আইডিয়া দিয়া হৈছে যিবোৰ বাজেট ফ্ৰেইণ্ডলী হোৱাৰ লগতে লাভ কৰাজনৰো মনটো আনন্দ প্ৰদান কৰিব ।
1. The SwiftCharge Wireless Chargers from JUST CORSECA
JUST CORSECA এ আধুনিক গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা বেতাঁৰ চাৰ্জাৰৰ নতুন ৰেঞ্জ মুকলি কৰিছে, য'ত 360° ঘূৰ্ণন, মেগনেটিক চাৰ্জিং আৰু এটা আল্ট্ৰা-শ্লীম ডিজাইনৰ দৰে বৈশিষ্ট্যৰ লগতে অতিৰিক্ত পৰিৱেশৰ বাবে এটা বিল্ট-ইন এল ই ডি এটম'স্ফিয়াৰ লেম্প মুকলি কৰা হৈছে । JST912 মডেলে 3-ইন-1 চাৰ্জিং সমাধান প্ৰদান কৰে, যিয়ে মোবাইল ফোন, স্মাৰ্টৱাটচ আৰু ইয়াৰবাড একেলগে চাৰ্জ কৰিবলৈ সক্ষম । সকলো মডেলতে অধিক সুবিধাজনক আৰু কাৰ্যক্ষম চাৰ্জিং অভিজ্ঞতাৰ বাবে আৰজিবি লাইটিং, টাচ কন্ট্ৰল আৰু বিদেশী বস্তু ধৰা পেলোৱাৰ দৰে স্মাৰ্ট বৈশিষ্ট্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
মূল্য: 1499 ৰ পৰা আৰম্ভ
2. Noise Diva 2 Fashion Smartwatch
এইটো এটা অলংকাৰ সদৃশ ঘড়ী ৷ অৰ্থাৎ ঘড়ী হিচাপে হাতত পিন্ধিলে এই ঘড়ীটোৱে অলংকাৰৰ দৰেই আপোনাৰ হাতখন শুৱাই তুলিব ৷ তেন্তে Noise Diva 2 এ স্মাৰ্টৱাচৰ বৈশিষ্ট্যসমূহক এটা চিকচিকিয়া, গহনা-প্ৰেৰিত ডিজাইনৰ সৈতে মিহলাইছে । 36mm AMOLED ডিছপ্লে, BT কলিং, উন্নত মহিলা চাইকেল ট্ৰেকিং, টোপনি অনুসৰণ আৰু AI ভয়েচ এচিষ্টেণ্টৰ সৈতে, ই এটা ষ্টাইলিছ ডায়েলত মেৰিয়াই থোৱা ব্যৱহাৰিক জীৱনত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ৷
মূল্য: 4500 টকা
3. BlendJet 2 Portable Blender
যিয়েই সম্পূৰ্ণকৈ গুড়ি হৈ নোলোৱাকৈ দ্ৰুত স্মুদি বা সহজ মিশ্ৰণ ভাল পায়, তেওঁলোকৰ বাবে BlendJet 2 এটা সহজ বিকল্প । ই বহনযোগ্য, পানী প্ৰতিৰোধী আৰু পৰিষ্কাৰ কৰাত সহজ, ষ্টেইনলেছ ষ্টীলৰ ব্লেডৰ সৈতে যিয়ে বৰফ আৰু মৌলিক উপাদানসমূহ ভালদৰে চম্ভালিব পাৰে । USB-চি চাৰ্জিং আৰু লঘু ডিজাইনে ইয়াক ভ্ৰমণ অথবা অফিচত ব্যৱহাৰৰ সময়ত বা দৈনন্দিন প্ৰস্তুতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰিক কৰি তোলে । একাধিক ৰঙৰ বিকল্প আৰু এটা পোনপটীয়া নিৰ্মাণৰ সৈতে ইয়াক অধিক সুবিধাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ৷
মূল্যঃ 2999–3999 টকা
4. Chai magic for Wonderchef
চাহ বনোৱাৰ পৰম্পৰাগত প্ৰক্ৰিয়াক সহজ কৰি তোলা নতুন সঁজুলি Chai Magic মুকলি কৰিছে ৱাণ্ডাৰচেফে । মাত্ৰ এটা বুটাম টিপিলেই ই সাতৰ পৰা আঠ মিনিটত নিখুঁতভাৱে ব্ৰু কৰা একাপ চাহ প্ৰদান কৰে, অতিৰিক্ত উতলা বা জ্বলি যোৱাৰ দৰে সোৱাদ পোৱাৰ কোনো আশংকা নাথাকে । মেচিনটোৰ বিল্ট-ইন চেন্সৰে আদৰ্শ উষ্ণতা ধৰা পেলায় আৰু সঠিক মুহূৰ্তত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে গাখীৰ বিতৰণ কৰে, যাৰ ফলত প্ৰতিটো কাপত সোৱাদ নিশ্চিত হয় । মছলা চাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাশ্মীৰী কাহৱালৈকে ই বিভিন্ন পছন্দক সহজেই পূৰণ কৰে । চাহৰ বাহিৰেও এই সঁজুলিটোৱে ইনষ্টেণ্ট কফি ব্যৱহাৰ কৰি ফেনযুক্ত cappuccinos হুইপ আপ কৰিব পাৰে ।
মুকলি মূল্যঃ মুকলিৰ বাবে 4999 টকা
5. boAt Stone 1200 Pro
এই 60W পৰ্টেবল স্পীকাৰটো যিকোনো ব্যক্তিৰ বাবে নিৰ্মিত যিয়ে জটিল ছেটআপ অবিহনে গধুৰ শব্দ বিচাৰে । TWS পেয়াৰিং, দীঘলীয়া বেটাৰী লাইফ, এটা কেৰী ষ্ট্ৰেপ আৰু এটা IPX6 ৰেটিংৰ সৈতে, ই হাউচ পাৰ্টি, ঘৰৰ বাহিৰত ব্যৱহাৰ বা ঘৰত কেৱল দৈনন্দিন সংগীতৰ বাবে উন্নত কাম কৰে ।
মূল্য: 5000 টকা
6. Premium Audio Eyewear Sunglasses from Lenskart
এই অডিঅ’ চশমা ছানগ্লাছে দৈনন্দিন শৈলীৰ সৈতে স্মাৰ্ট কাৰ্যক্ষমতাৰ মিশ্ৰণ ঘটায় । লঘু আলটেম ফ্ৰেমৰ সৈতে নিৰ্মিত, ইহঁতে ইন-বিল্ট স্পীকাৰ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন ব্লুটুথ সংযোগ প্ৰদান কৰে, যিয়ে আপোনাক চলাচলৰ সময়ত কল গ্ৰহণ কৰিব বা সংগীত হেণ্ডছ-ফ্ৰী শুনিবলৈ দিয়ে । ইউভি-প্ৰটেক্টিভ লেন্স আৰু আৰামদায়ক বৰ্গক্ষেত্ৰৰ ফ্ৰেম ডিজাইনৰ সৈতে, ইহঁতে দৈনন্দিন পৰিধানৰ বাবে যিমান ভাল কাম কৰে, ভ্ৰমণ বা বাহিৰৰ কামৰ বাবেও সিমানেই ভাল কাম কৰে ।
মূল্য: 3990 টকা
7.Philips Handheld Garment Steamer STH3000/20
দ্ৰুত টাচ-আপৰ বাবে ই প্ৰথম পছন্দ, এই ভাঁজ কৰিব পৰা হেণ্ডহেল্ড ষ্টীমাৰে 30 ছেকেণ্ডত গৰম হয় আৰু ইস্ত্ৰী বৰ্ড অবিহনে উলম্বভাৱে কাম কৰে । ই কমপেক্ট, পেক কৰাত সহজ আৰু সকলো কাপোৰকে কোমল কৰি ৰাখে যাৰ ফলত ই ৰাতিপুৱাৰ অথবা ভ্ৰমণৰ ব্যস্ততাৰ সময়ত উপযোগী ৷
মূল্যঃ 3199 টকা
