ETV Bharat / technology

ভেৰিয়েণ্ট অনুসৰি Tata ই প্ৰকাশ কৰিলে Sierra ৰ মূল্য

শেহতীয়াকৈ টাটা মটৰ্ছে নতুন Tata Sierra SUV মুকলি কৰিছিল আৰু এতিয়া ইয়াৰ মূল্য প্ৰকাশ কৰিছে ।

tata-sierra-variant-wise-prices-revealed-specifications-color-options-features-and-more
Tata Sierra SUV (TATA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ ঘৰুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টাটা মটৰ্ছে নিজৰ নতুন Tata Sierra SUV মুকলি কৰিছিল যদিও কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ মূল্য প্ৰকাশ কৰা নাছিল । এতিয়া কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ বেছিভাগ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য প্ৰকাশ কৰিছে । অৱশ্যে ইয়াৰ দুটা টপ স্পেক ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।

ভাৰতৰ বজাৰত Tata Sierra ই হুণ্ডাই ক্ৰেটা, মাৰুতি ছুজুকি ভিক্টোৰিছ, কিয়া চেল্টছ, মাৰুতি ছুজুকি গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা, টয়োটা আৰ্বান ক্ৰুজাৰ হাইৰাইডাৰ, হোণ্ডা এলিভেট, ফক্সৱেগেন টাইগান, স্কোডা কুছাক আৰু এম জি এষ্টাৰৰ দৰে গাড়ীৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব ।

tata-sierra-variant-wise-prices-revealed-specifications-color-options-features-and-more
Tata Sierra SUV ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (TATA)

সম্পূৰ্ণ নতুন Tata Sierra ৰ টপ-স্পেক ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও বৰ্তমানৰ তালিকাখনে ছিয়েৰা ৰেঞ্জ আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে স্পষ্ট ধাৰণা দিয়ে ।

Tata Sierra ৰ মূল্য

ইঞ্জিনগিয়াৰ বক্স Smart+PurePure+AdventureAdventure+AccomplishedAccomplished+
1.5 NA Revotron পেট্ৰ’ল মেনুৱেল11.49 লাখ টকা12.99 লাখ টকা 14.49 লাখ টকা 15.29 লাখ টকা15.99 লাখ টকা
DCT-14.49 লাখ টকা15.99 লাখ টকা16.79 লাখ টকা-
1.5 T-GDI टर्बो-पेट्रोलঅটোমেটিক----17.99 লাখ টকা ঘোষণা নাই হোৱা ঘোষণা নাই হোৱা
1.5 Kryojet डीजल মেনুৱেল12.99 লাখ টকা14.99 লাখ টকা15.99 লাখ টকা16.49 লাখ টকা17.19 লাখ টকা
অটোমেটিক-15.99 লাখ টকা17.49 লাখ টকা-18.49 লাখ টকা ঘোষণা নাই হোৱা ঘোষণা নাই হোৱা

Tata Sierra ৰ ভেৰিয়েণ্ট আৰু পাৱাৰ ট্ৰেইন

কোম্পানীটোৱে Tata Sierra ক মুঠ সাতটা ট্ৰিমত মুকলি কৰিছে, য’ত আছে স্মাৰ্ট+, পিউৰ, পিউৰ+, এডভেঞ্চাৰ, এডভেঞ্চাৰ+, একাম্পলিছড আৰু এক্ম্পলিছড+। এই গাড়ীখনত তিনিটা ইঞ্জিন বিকল্প আগবঢ়োৱা হৈছে, প্ৰথমটো হৈছে 1.5 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন যিয়ে 158 বিএইচপি উৎপাদন কৰে আৰু ইয়াক অটোমেটিক গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।

tata-sierra-variant-wise-prices-revealed-specifications-color-options-features-and-more
Tata Sierra SUV (TATA)

দ্বিতীয় বিকল্পটো হ’ল 1.5 লিটাৰৰ, প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন যিয়ে 105 বিএইচপি উৎপাদন কৰে আৰু মেনুৱেল আৰু ডুৱেল ক্লাচ অটোমেটিক গিয়াৰবক্সৰ পছন্দৰ সৈতে উপলব্ধ । তৃতীয় বিকল্পটো হ’ল 1.5 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিন যিটো মেনুৱেল বা অটোমেটিক গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু ই 116 বিএইচপি উৎপাদন কৰে ।

Tata Sierra বৈশিষ্ট্য

tata-sierra-variant-wise-prices-revealed-specifications-color-options-features-and-more
Tata Sierra SUV ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (TATA)

টাটা ছিয়েৰা স্মাৰ্ট+ বৈশিষ্ট্যসমূহলৈ চালে এই ট্ৰিমে এল ই ডি ডি আৰ এল আৰু টেইল লেম্প, পুছ-বুটাম ষ্টাৰ্ট, পিছফালৰ এ চি ভেণ্ট, 17 ইঞ্চিৰ চকা, চাৰিটা ডিস্ক ব্ৰেক আৰু অটো হোল্ডৰ সৈতে ইলেক্ট্ৰনিক পাৰ্কিং ব্ৰেকৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।

পিউৰ আৰু পিউৰ+ ভেৰিয়েন্টসমূহে পেনোৰামিক ছানৰুফ, 10 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট চিষ্টেম, ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল, বেতাঁৰ এণ্ড্ৰইড অটো/এপল কাৰপ্লে, অটো হেডলেম্প, ৰেইন-চেন্সিং ৱাইপাৰ আৰু ডুৱেল-জ’ন ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’লৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।

ইয়াৰ উপৰিও এডভেঞ্চাৰ আৰু এডভেঞ্চাৰ+ ট্ৰিমসমূহে 18 ইঞ্চিৰ চকা, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, টেৰেইন মোড, ডাঙৰ ডিজিটেল ডিছপ্লে আৰু লেদাৰেট ট্ৰিমৰ লগতে কিছুমান অতিৰিক্ত আৰামৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰে ।

tata-sierra-variant-wise-prices-revealed-specifications-color-options-features-and-more
Tata Sierra SUV ৰ মূল্যৰ তালিকা (TATA)

Tata Sierra ছটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ: প্ৰিষ্টিন হোৱাইট, পিউৰ গ্ৰে, ক’ৰ্গ ক্লাউড, মুন্নাৰ মিষ্ট, বেংগল ৰুজ আৰু আন্দামান এডভেঞ্চাৰ । মন কৰিবলগীয়া যে ৰঙৰ বিকল্পসমূহ ভেৰিয়েণ্ট অনুসৰি ভিন্ন হয় ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

TATA SIERRA VARIANTS
TATA SIERRA SPECIFICATIONS
TATA SIERRA ENGINE
ETV BHARAT ASSAM TECH NEWS
TATA SIERRA PRICES REVEALED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.