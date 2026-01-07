মুকলিৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ হ’ল 2026 Tata Punch Facelift ৰ ডিজাইন, জানক দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ’ব ?
Tata Motors এ 13 জানুৱাৰীত মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে Punch Facelift উন্মোচন কৰে, য’ত ইভি প্ৰেৰিত ডিজাইন, নতুন বৈশিষ্ট্য আৰু টাৰ্বো পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন উন্নীতকৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে।
Published : January 7, 2026 at 11:09 AM IST
হায়দৰাবাদ: 13 জানুৱাৰীত মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে টাটা মটৰ্ছে উন্মোচন কৰিছে 2026 Tata Punch Facelift । 2021 চনৰ আত্মপ্ৰকাশৰ পিছত SUV ৰ আটাইতকৈ বিস্তৃত উন্নীতকৰণ চিহ্নিত কৰি, নতুনকৈ ডিজাইন কৰা Punch এ ভিতৰ আৰু বাহিৰত ইভি-প্ৰেৰিত ষ্টাইলিং গ্ৰহণ কৰিছে, নতুন বৈশিষ্ট্য যোগ কৰিছে আৰু হুডৰ তলত টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিন মুকলি কৰিছে ।
পাঞ্চ ফেচলিফ্টত সন্মুখ আৰু পিছফালৰ ষ্টাইলিং নতুন কৰা হৈছে, ডিজাইনৰ ইংগিতে পাঞ্চ ইভিৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে । হাইলাইটসমূহৰ ভিতৰত আছে ওপৰত মাউণ্ট কৰা তীক্ষ্ণ LED DRL, বহুভুজীয়া হেডলেম্প হাউজিং আৰু এটা বল্ড স্লেটেড এয়াৰ ডেম । এই আপডেটৰ সৈতে টাটাই নতুন ৰঙৰ বিকল্পও মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পাঞ্চ ফেচলিফ্টে ইয়াৰ চিনাকি চাইড প্ৰফাইল বজাই ৰাখিছে যদিও নতুন ষ্টাইলৰ এলয় হুইল মুকলি কৰিছে । পিছফালে ইয়াত অধিক সমসাময়িক ৰূপৰ বাবে আন্তঃসংযোগী টেইল লেম্প, এটা সমতল বুট ঢাকনি আৰু বাম্পাৰৰ ডিজাইনত সূক্ষ্ম টুইক আছে ।
ভিতৰত নতুন টাটা পাঞ্চে নেক্সন আৰু আলট্ৰজৰ দৰে কেবিন ডিজাইনক প্ৰতিফলিত কৰিছে । বৃহৎ উন্নীতকৰণসমূহৰ ভিতৰত আছে এটা সতেজ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ আৰু এটা সংশোধিত 10.25 ইঞ্চি টাচস্ক্ৰীণ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম, যিটো উচ্চ ট্ৰিমত আশা কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে আন টাটা মডেলত দেখা পোৱা নতুন টু স্প’ক ষ্টিয়াৰিং হুইল আৰু টাচ বেছড ক্লাইমেট কণ্ট্ৰ’ল পেনেলে আধুনিক অনুভৱ প্ৰদান কৰে । ফেচলিফ্টে আপডেট কৰা ট্ৰিম আৰু আপহলষ্টৰী পছন্দসমূহো মুকলি কৰে, যিয়ে সামগ্ৰিক আবেদন বৃদ্ধি কৰে । সঁজুলিৰ ফালৰ পৰা 360 ডিগ্ৰী কেমেৰাৰ আশা কৰা হৈছে, সম্পূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য তালিকা গাড়ীখন মুকলি কৰাৰ পিচত প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।
ফেচলিফ্টৰ বাবে এক বিৰল পদক্ষেপ হিচাপে আপডেট কৰা টাটা পাঞ্চে নতুন ইঞ্জিন বিকল্প মুকলি কৰিব । নেক্সনৰ পৰা ধাৰ কৰা 1.2 লিটাৰৰ তিনি চিলিণ্ডাৰ টাৰ্বো-পেট্ৰ’লে লাইনআপত যোগদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে যদিও ইয়াৰ সঠিক স্পেচিফিকেশন আৰু গিয়াৰবক্সৰ পছন্দসমূহ ৰেপৰ অধীনত আছে । বৰ্তমানৰ 88hp প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’লৰ সৈতে 5 স্পীড এমটি আৰু এএমটি গিয়াৰবক্সৰ লগতে 5 স্পীড মেনুৱেলৰ সৈতে সংযোগ কৰা 73এচপি পেট্ৰ’ল+CNG ভেৰিয়েণ্ট অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
টাটা পাঞ্চ ফেচলিফ্টে কেইবাটাও সঁজুলি উন্নীতকৰণ আনিব বুলি আশা কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে টিজাৰত উৰুৰ তলৰ চাপৰ্টৰ সৈতে ড্ৰাইভাৰৰ আসন মুকলি কৰা হৈছে, যিটো বৈশিষ্ট্যই নতুন ছিয়েৰাৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে । প্ৰত্যাশিত সংযোজনসমূহৰ ভিতৰত আছে এখন বৃহৎ টাচস্ক্ৰীণ, এটা টাচ-ভিত্তিক নিয়ন্ত্ৰণ পেনেল আৰু সম্পূৰ্ণ স্বয়ংক্ৰিয় জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ । Hyundai Exter আৰু Citroen C3 ৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অব্যাহত ৰাখি 13 জানুৱাৰীত প্ৰায় 6 - 6.5 লাখ টকাৰ আৰম্ভণি মূল্যত মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে 2026 Tata Punch Facelift ।
