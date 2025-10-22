30 দিনত 1 লাখৰো অধিক বিক্ৰী হ’ল টাটা মটৰ্ছৰ গাড়ী
থলুৱা গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টাটা মটৰ্ছে 30 দিনৰ ভিতৰত খুচুৰা বিক্ৰীত 1 লাখৰো অধিক গাড়ী বিক্ৰী কৰিছে ।
Published : October 22, 2025 at 3:48 PM IST
হায়দৰাবাদ: অটোম’বাইলৰ ওপৰত সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ হ্ৰাস পোৱাৰ পিছত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সময়তে তীব্ৰ চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে টাটা মৰ্টছৰৰ গাড়ীৰ ৷ মঙলবাৰে টাটা মটৰ্ছে কয় যে 22 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কৰ সংস্কাৰ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছত নৱৰাত্ৰিৰ পৰা দীপাৱলীলৈকে যোৱা 30 দিনত কোম্পানীটোৱে 1 লাখৰো অধিক গাড়ী ডেলিভাৰী কৰিছে ।
টাটা গ্ৰুপৰ অটোম’বাইল নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে এই সময়ছোৱাত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি 33 শতাংশ বিক্ৰীৰ ব্যাপক বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বজাৰত এছ ইউ ভিৰ আধিপত্য অব্যাহত ৰাখিছে । টাটা মটৰ্ছ পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেলছ লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া শৈলেশ চন্দ্ৰই কয় যে নৱৰাত্ৰিৰ পৰা দীপাৱলীলৈকে 30 দিনত আমি 1 লাখৰো অধিক বাহন ডেলিভাৰী কৰি এক ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছো ।
তেওঁ লগতে কয়, "যোৱা বছৰৰ একে সময়ছোৱাৰ তুলনাত এই বছৰৰ বিক্ৰীয়ে 33 শতাংশ শক্তিশালী বৃদ্ধিৰ প্ৰতিফলন ঘটায় । আমাৰ এছ ইউ ভিসমূহে এই গতিবেগ অব্যাহত ৰাখিছে – টাটা নেক্সনে 38,000 ৰো অধিক খুচুৰা বিক্ৰী ৰেকৰ্ড কৰিছে, যিটো 73 শতাংশৰ আকৰ্ষণীয় বৃদ্ধি, আনহাতে টাটা পাঞ্চে 32,000 ইউনিট বিক্ৰী কৰিছে, যিটো বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি 29 শতাংশ বৃদ্ধি ।"
টাটা মটৰ্ছৰ ইভি পৰ্টফলিঅ’ও শক্তিশালী বৃদ্ধিৰ সাক্ষী হৈছে, এই সময়ছোৱাত 10 হাজাৰৰো অধিক ইভি খুচুৰা বিক্ৰী কৰা হৈছে, যিটো 37 শতাংশ বৃদ্ধি । ইফালে, টাটা মটৰ্ছৰ গাড়ী আৰু এছ ইউ ভিৰ সমগ্ৰ পৰ্টফলিঅ’ই এই উত্থানক আগুৱাই লৈ গৈছে, যিয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱৰ বতৰত প্ৰডাক্ট লিডাৰশ্বিপ, বজাৰৰ প্ৰাসংগিকতা আৰু ডেলিভাৰীৰ উৎকৃষ্টতাৰ প্ৰতি আমাৰ কৌশলগত দায়বদ্ধতাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিছে বুলি শৈলেশ চন্দ্ৰই কয় ।
তেওঁ আৰু কয়, “তদুপৰি, আমি বিশ্বাস কৰো যে এই প্ৰদৰ্শনে বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাকী অংশৰ বাবে গতি নিৰ্ধাৰণ কৰে, বিশেষকৈ আমি এই বছৰ গ্ৰাহকৰ অবিৰত উৎসাহ লাভ কৰি ৰোমাঞ্চকৰ নতুন মুকলিৰ বাবে সাজু হৈছো ।”
ইয়াৰ পূৰ্বে উদ্যোগৰ হিচাপ অনুসৰি ধনটেৰাছত মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অটো নিৰ্মাতাসকলে এক লাখৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি অভিলেখ ভংগকাৰী বাহন ডেলিভাৰী কৰিছিল । অনুমান অনুসৰি, উৎসৱমুখৰ প্ৰবল চাহিদা আৰু GST 2.0 সংস্কাৰৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱৰ ফলত অটো খণ্ডই বছৰ বছৰ ধৰি একক দিনৰ অন্যতম শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন দেখা গৈছে ।
এই ডেলিভাৰীসমূহে এদিনতে 8,500-10,000 কোটি টকাৰ বিক্ৰী কৰিছিল, যিটো গড় বাহনৰ মূল্য 8.5-10 লাখ টকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি । মাৰুতি ছুজুকি ইণ্ডিয়া (এমএছআইএল), টাটা মটৰ্ছ পেচেঞ্জাৰ ভেহিকেলছ আৰু হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়া (এইচএমআইএল)ৰ দৰে প্ৰধান গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহে এই উৎসৱৰ বতৰত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ গ্ৰাহকৰ আস্থা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে ।
