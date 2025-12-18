মুকলিৰ দিনাই 70,000 বুকিং অতিক্ৰম কৰিলে Tata Sierra ই
বুকিং মুকলি হোৱাৰ লগে লগে Tata Motors ৰ নতুন Tata Sierra ই প্ৰি-বুকিঙৰ আগতীয়া অভিলেখ ভংগ কৰে । 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা বুকিং আৰম্ভ হৈছিল ।
হায়দৰাবাদ: ঘৰতে উৎপাদিত গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী টাটা মটৰ্ছে শেহতীয়াকৈ নিজৰ নতুন টাটা ছিয়েৰা এছ ইউ ভি মুকলি কৰিছে আৰু কোম্পানীয়ে 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা গাড়ীখনৰ প্ৰি-বুকিং গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । টাটা মটৰ্ছে এতিয়া ঘোষণা কৰিছে যে বুকিঙৰ প্ৰথম দিনাই নতুন টাটা ছিয়েৰাৰ বাবে 70 হাজাৰৰো অধিক নিশ্চিত বুকিং লাভ কৰিছে ।
টাটা মটৰ্ছে লগতে কয় যে 1.35 লাখতকৈ অধিক গ্ৰাহকে নিজৰ পছন্দৰ কনফিগাৰেচন দাখিল কৰিছে আৰু বাকী থকা আনুষ্ঠানিকতাসমূহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । ডিলাৰৰ সূত্ৰ অনুসৰি এতিয়ালৈকে লাভ কৰা বুকিংৰ 50 শতাংশতকৈ অধিক টাটা ছিয়েৰাৰ ডিজেল ভেৰিয়েণ্টৰ বাবেই হৈছে ।
Tata Sierra ডিজেল ভেৰিয়েন্ট বুকিংছ উচ্চ
ডিজেল ইঞ্জিনৰ বিকল্প প্ৰদান কৰা মিড চাইজ এছ ইউ ভি ছেগমেণ্টৰ চাৰিটা মডেলৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে নতুন টাটা ছিয়েৰা । বাকী তিনিখন হ’ল হুণ্ডাই ক্ৰেটা, কিয়া চেল্টছ আৰু টাটাৰ নিজা কাৰ্ভভি ।
বেছিভাগ ক্ৰেতাই ডিজেল ভেৰিয়েণ্টটো বাছি লোৱাটোৱেই প্ৰমাণ কৰে যে এছ ইউ ভি ক্ৰেতাই ডিজেল পছন্দ কৰে । আনকি ছেগমেণ্ট চেম্পিয়ন হুণ্ডাই ক্ৰেটাৰ বাবেও ডিজেল ভেৰিয়েন্টৰ চাহিদা অধিক হৈয়েই আছে, বিশেষকৈ অটোমেটিক ট্ৰেন্সমিছনযুক্ত ।
Tata Sierra ৰ পাৱাৰট্ৰেইন বিকল্পসমূহ
নতুন টাটা ছিয়েৰাত তিনিটা ইঞ্জিনৰ বিকল্প আগবঢ়োৱা হৈছে: 1.5 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন (106 SP), 1.5 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিন (116 SP) আৰু 1.5 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন (160 SP)।
গিয়াৰবক্সৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনৰ সৈতে 6 স্পীড মেনুৱেল আৰু 7 স্পীড ডিচিটি গিয়াৰবক্স, ডিজেল ইঞ্জিনৰ সৈতে 6 স্পীড মেনুৱেল আৰু 6 স্পীড অটোমেটিক গিয়াৰবক্স আৰু টাৰ্বো-পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনৰ সৈতে 6 স্পীড অটোমেটিক গিয়াৰবক্স ।
Tata Sierra ভেৰিয়েন্ট আৰু মূল্য
টাটা মটৰ্ছে নতুন ছিয়েৰাক সাতটা ট্ৰিমত আগবঢ়াইছে: স্মাৰ্ট প্লাছ, পিউৰ, পিউৰ প্লাছ, এডভেঞ্চাৰ, এডভেঞ্চাৰ প্লাছ, একাম্পলিছড আৰু একাম্পলিছড প্লাছ । টাটা ছিয়েৰাৰ বৰ্তমান মূল্য 11.49 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) আৰু 21.29 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ ৷ 2026 চনৰ 15 জানুৱাৰীৰ পৰা ডেলিভাৰী আৰম্ভ হ’ব বুলি জনাইছে Tata ই ।
