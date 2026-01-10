1.88 লাখ টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Suzuki Motorcycle India ৰ Suzuki E-Access
অৱশেষত ভাৰতৰ বজাৰত Suzuki Motorcycle India ই মুকলি কৰে Suzuki E-Access ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ । ইয়াৰ মূল্য 1.88 লাখ । স্কুটাৰখনৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : January 10, 2026 at 11:19 AM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Suzuki Motorcycle India ই অৱশেষত ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিলে নিজৰ Suzuki E-Access ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ । কোম্পানীটোৱে এই স্কুটাৰখনৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 1.88 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।
মন কৰিবলগীয়া যে 2025 চনৰ জানুৱাৰী মাহত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা অটো এক্সপ’ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উন্মোচন কৰা হৈছিল Suzuki E-Access । প্ৰথমে 2025 চনৰ জুন মাহত মুকলি কৰাৰ কথা আছিল এই দুচকীয়াখন । কিন্তু স্কুটাৰখন মুকলি হোৱা ডেৰ বছৰতকৈও অধিক পলম হ’ল ।
ছুজুকি মটৰ চাইকেলে নিজৰ সকলো ডিলাৰশ্বিপতে নতুন E-Access ৰ বুকিং মুকলি কৰিছে যদিও কোম্পানীটোৰ প্ৰথমখন ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহন পৰ্যায়ক্ৰমে মুকলি কৰা হ’ব নে নহয় সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । কোম্পানীটোৱে এই স্কুটাৰখন মুঠ চাৰিটা ডুৱেল টোন ৰঙৰ বিকল্পত মুকলি কৰিছে: ক’লা/ৰঙা, বগা/ধূসৰ, সেউজীয়া/ধূসৰ আৰু নীলা/ধূসৰ ।
Suzuki E-Access ৰ ডিজাইন
নামটো চিনাকি হ’লেও নতুন Suzuki E-Access ৰ পেট্ৰ’ল চালিত আন আন ভেৰিয়েণ্টবোৰৰ সৈতে সাদৃশ্য কম । কম আৰু চোকা ফ্ৰন্ট এণ্ড আৰু সম্পূৰ্ণ এল ই ডি লাইটিং ছেটআপৰ সৈতে ইয়াৰ এটা আকৰ্ষণীয়ভাৱে বেলেগ ৰূপ আছে ।
Suzuki E-Access ৰ স্পেচিফিকেশন
Suzuki E-Access ৰ দৈৰ্ঘ 1860 মিলিমিটাৰ, হুইলবেছ 1305 মিলিমিটাৰ আৰু গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 160 মিলিমিটাৰ । ইয়াৰ আসনৰ উচ্চতা 765 মিলিমিটাৰ আৰু Suzuki E-Access ৰ ওজন 122 কিলোগ্ৰাম ।
Suzuki E-Access বেটাৰী, পৰিৱেশন আৰু ৰেঞ্জ
বৰ্তমান স্কুটাৰত লিথিয়াম-ফেৰ’ফছফেট (এল এফ পি) কোষ ব্যৱহাৰ কৰা কেইটামান ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতাৰ ভিতৰত ছুজুকি অন্যতম । কোম্পানীটোৱে নতুন Suzuki E-Access ত ব্যৱহাৰ কৰিছে 3.07 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ এল এফ পি বেটাৰী ।
মন কৰিবলগীয়া যে এল এফ পি বেটাৰীৰ শক্তি ঘনত্ব এন এম চি বেটাৰীতকৈ কম, যাৰ ফলত নতুন Suzuki E-Access ৰ বাবে যথেষ্ট সীমিত ৰেঞ্জ পোৱা যায় ৷ কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে 95 কিলোমিটাৰ (IDC) পৰ্যন্ত ৰেঞ্জ । ৰিয়েল টাইম ৰেঞ্জ 65 ৰ পৰা 75 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
আমোদজনকভাৱে দীৰ্ঘ জীৱনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ পিছতো ছুজুকি মটৰ চাইকেলে এতিয়াও বেটাৰীৰ ৱাৰেণ্টীৰ সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা নাই । অৱশ্যে ছুজুকি মটৰ চাইকেলে শীঘ্ৰে অধিক সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিব । Suzuki E-Access ত 5.5 বিএইচপিৰ শীৰ্ষ আউটপুট আৰু 15 এনএম টৰ্কৰ সৈতে স্থায়ী চুম্বক মটৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ সৰ্বোচ্চ গতিবেগ হ’ব ঘণ্টাত 71 কিলোমিটাৰ ।
Suzuki E-Access চাৰ্জিং বিকল্প
Suzuki E-Access ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ সৈতে এটা পৰ্টেবল চাৰ্জাৰ আছে যিয়ে ছয় ঘণ্টা 40 মিনিটত বেটাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে চাৰ্জ কৰিব পাৰে ।
