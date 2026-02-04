ABS সুৰক্ষাৰে দুটা ভেৰিয়েণ্টত ভাৰতত মুকলি হ’ল Suzuki Access 125

ABS সুৰক্ষাৰে দুটা ভেৰিয়েণ্টত ভাৰতত মুকলি হ’ল Suzuki Access 125
Suzuki Motorcycle এ বজাৰত মুকলি কৰিছে ABS ফিচাৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় স্কুটাৰ Suzuki Access 125 । এই দুচকীয়াখনৰ আৰম্ভণি মূল্য 92,328 (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকা ।
Published : February 4, 2026 at 5:08 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Suzuki Motorcycle India ই ইয়াৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় স্কুটাৰ Suzuki Access 125 ত ABS মুকলি কৰিছে ।কোম্পানীটোৱে নতুন ভেৰিয়েণ্ট মুকলি কৰিছে, যাৰ মূল্য 92,328 (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকা । ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা 125CC স্কুটাৰৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে Suzuki Access 125 ।
এই নতুন ভিন্নতাৰ সৈতে Suzuki Access এতিয়া দুটা শীৰ্ষ ট্ৰিমত একক চেনেল ABS ৰ সৈতে উপলব্ধ – ৰাইড কানেক্ট আৰু ৰাইড কানেক্ট TFT । এই নতুন বৈশিষ্ট্যই Suzuki Access ক বিকল্প হিচাপে একক চেনেল এবিএছ প্ৰদান কৰা প্ৰথমখন 125CC স্কুটাৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম কৰি তুলিছে । ঐচ্ছিক এবিএছ প্ৰদান কৰা আন একমাত্ৰ 125CC দুচকীয়া বাহনখন হ’ল Hero Xtreme 125R ।
Suzuki Access 125 ABS ডিজাইন
যোৱা বছৰ কোম্পানীয়ে Suzuki Access 125 ক কিছুমান সৰু সৰু প্ৰসাধন পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে আপডেট কৰিছিল, অধিক বৈশিষ্ট্য আৰু অধিক বুট স্থান যোগ কৰিছিল, একে সময়তে ইয়াৰ চিনাকি ৰূপটো বৰ্তায় ৰাখিছিল । যান্ত্ৰিকভাৱে Suzuki Access 125 ABS একেই আছে ।
Suzuki Access 125 ABS ইঞ্জিন
ইঞ্জিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই স্কুটাৰখনত 124CC, একক চিলিণ্ডাৰ, এয়াৰ কুল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো যোৱা বছৰ অ’বিডি-2B ৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ আপডেট কৰা হৈছিল । এই ইঞ্জিনে 6500 RPM ত 8.3 BHP শক্তি আৰু 5000 RPM ত 10.2 NM ৰ শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ।
Suzuki Access 125 ABS মূল্য আৰু ৰঙৰ বিকল্প
চুজুকি এক্সেছ ৰাইড কানেক্ট ABS এডিচনৰ মূল্য 92,328 (এক্স-শ্ব'ৰুম) আৰু ই পাঁচটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ: মেটালিক মেট ব্লেক নং 2, মেটালিক মেট ষ্টেলাৰ ব্লু, পাৰ্ল গ্ৰেচ হোৱাইট, চলিড আইচ গ্ৰীণ আৰু পাৰ্ল শ্বাইনি বেইজ ।
চুজুকি এক্সেছ ৰাইড কানেক্ট TFT ABS এডিচন পাঁচটা ৰঙৰ বিকল্পত প্ৰদান কৰা হৈছে: মেটালিক মেট ব্লেক নং 2, মেটালিক মেট ষ্টেলাৰ ব্লু, পাৰ্ল গ্ৰেচ হোৱাইট, চলিড আইচ গ্ৰীণ, আৰু পাৰ্ল মেট একুৱা ছিলভাৰ । এই ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 98,378 (এক্স-শ্ব'ৰুম) টকা ।
এণ্টি-লক ব্ৰেকিং চিষ্টেম (ABS) কি ?
মন কৰিবলগীয়া যে এই দুটা নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ জৰিয়তে Suzuki Access ভাৰতৰ ভিতৰতে ABS থকা আটাইতকৈ সুলভ দুচকীয়া বাহন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এণ্টি-লক ব্ৰেকিং ছিষ্টেম (ABS)ৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ই এটা সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্য যিয়ে হাৰ্ড ব্ৰেকিং কৰাৰ সময়ত চকাবোৰ লক আপ হোৱাত বাধা দিয়ে ।
ভাৰতত বেষ্ট চেলাৰ মডেলত ছুজুকিয়ে এই বৈশিষ্ট্য আগবঢ়োৱাটো ভাল হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতীয় বজাৰত 125CC দুচকীয়া বাহনৰ বাবে এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ অনুসৰি ABS ৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই আৰু বৰ্তমানৰ নিয়ম অনুসৰি 125CC দুচকীয়া বাহনৰ বাবে কেৱল কম্বাইণ্ড ব্ৰেকিং ছিষ্টেম বা CBS বাধ্যতামূলক ।
