সূৰ্যৰ গোলকীয় চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰখনে ‘চুম্বকীয় পিঞ্জৰা’ৰ দৰে কাম কৰে: গৱেষণা

সংখ্যাগত অনুকৰণসমূহে প্ৰমাণ কৰিলে যে এটা শক্তিশালী গোলকীয় চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰই এটা নিয়ন্ত্ৰণকাৰী পিঞ্জৰাৰ দৰে কাম কৰে বুলি শেহতীয়া এক অধ্যয়ণত পোহৰলৈ আহিছে ৷

Sun's Global Magnetic Field Acts Like A 'Magnetic Cage', A New Study Reveals
বাওঁফালে: সূৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আৰু পলায়ন কৰা সৌৰ বিস্ফোৰণ দেখুওৱা সংখ্যাগত অনুকৰণৰ এটা স্নেপশ্বট। সোঁফালে: তিনিটা পৰিস্থিতিৰ বাবে নিৰপেক্ষ নেট কাৰেণ্ট হেলিচিটিৰ কালিক বিৱৰ্তন (ক্ৰমে বিফল, একক আৰু একাধিক বিস্ফোৰণৰ বাবে নীলা, হালধীয়া আৰু ৰঙা)। নীলা, হালধীয়া আৰু ৰঙা উলম্ব ৰেখাই বিফল, একক আৰু একাধিক বিস্ফোৰণৰ ক্ষেত্ৰত ফ্লাক্স ৰছী গঠনৰ সময়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। ক’লা বিন্দুযুক্ত উলম্ব ৰেখাডালে ছিয়াৰৰ শেষ অংশটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। ছিয়াৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই সময় জুখিব পাৰি। (PIB)
হায়দৰাবাদ: সূৰ্যৰ ওপৰত বিস্ফোৰক বিস্ফোৰণৰ কাৰণসমূহ বুজি পাই, যিয়ে ভূ-চুম্বকীয় ধুমুহাৰ সূচনা কৰিব পাৰে, উপগ্ৰহলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, শক্তি গ্ৰীডত বিঘিনি ঘটাব পাৰে আৰু মহাকাশচাৰীসকলৰ বাবে বিপদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, বিজ্ঞানীসকলে সূৰ্যৰ কোনবোৰ চুম্বকীয় গঠন বিস্ফোৰণ হ’ব সেই বিষয়ে ভৱিষ্যদ্বাণী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে, যিটো মহাকাশৰ বতৰৰ পূৰ্বাভাসৰ ক্ষেত্ৰত এক কেন্দ্ৰীয় প্ৰত্যাহ্বান।

ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ (DST) অধীনস্থ স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠান আৰ্যভট্টা ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অৱ অবজাৰ্ভেচনেল ছায়েন্স (ARIES)ৰ গৱেষকসকলে আৰু তেওঁলোকৰ সহযোগীসকলে প্লাজমাৰ দৰে বৈদ্যুতিক পৰিবাহী তৰল পদাৰ্থৰ আচৰণ অনুকৰণ কৰা গণনামূলক মডেল ব্যৱহাৰ কৰি চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ সৈতে পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া কৰি (মেগনেট’হাইড্ৰ’ডাইনেমিক (MHD) চিমুলেচন) এইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা দুটা জটিল কাৰক উন্মোচন কৰে, যাক ক’ৰনেল মাছ ইজেকচন (CMEs) বুলি জনা যায় । এই তথ্যই প্ৰকাশ কৰিছে যে সূৰ্যৰ বিশ্বব্যাপী চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰই ‘চুম্বকীয় পিঞ্জৰা’ৰ দৰে কাম কৰে, আনহাতে চুম্বকীয় টুইষ্টৰ দ্ৰুত গঠনে ইয়াক আনলক কৰাৰ চাবিকাঠি প্ৰদান কৰে বুলি PIB য়ে বিবৃতিযোগে উল্লেখ কৰা হৈছে ।

PHD ৰ ছাত্ৰ নীতিন বশিষ্ঠ আৰু ARIS ৰ বিজ্ঞানী ড০ বৈভৱ পণ্টৰ নেতৃত্বত চলা এই নতুন গৱেষণাই এই বিস্ফোৰণসমূহ কেনেকৈ আৰম্ভ হয় তাৰ অগ্ৰণী তত্ত্ব "ব্ৰেকআউট মডেল" ব্যৱহাৰ কৰি চি এম ইৰ অনুকৰণ কৰি এই সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিছে । সংখ্যাগত অনুকৰণসমূহে প্ৰমাণ কৰিলে যে শক্তিশালী গোলকীয় চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰই সংযমকাৰী পিঞ্জৰাৰ দৰে কাম কৰে, যাৰ ফলত CME ৰ বাবে সূৰ্যৰ মাধ্যাকৰ্ষণৰ পৰা পলায়ন কৰাটো যথেষ্ট কঠিন হৈ পৰে । যেতিয়া গৱেষকসকলে দুৰ্বল পটভূমিৰ ক্ষেত্ৰৰ অধীনত এটা CME ৰ অনুকৰণ কৰিছিল, তেতিয়া ই সফলতাৰে বিস্ফোৰণ ঘটিছিল ।

কিন্তু এই পটভূমিৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰখনৰ শক্তি সামান্য বৃদ্ধি কৰি বিস্ফোৰণটো স্তব্ধ হৈ পৰিল আৰু শেষত বিফল হ’ল । এই ফলাফলে শেহতীয়াকৈ সৌৰ প্ৰহেলিকা এটাৰ ব্যাখ্যা কৰা এটা তত্ত্বৰ বাবে শক্তিশালী সমৰ্থন আগবঢ়ায় । সৌৰচক্ৰ 24 সৌৰচক্ৰ 23 তকৈ চুম্বকীয়ভাৱে দুৰ্বল আছিল যদিও বিপৰীতমুখীভাৱে ই অধিক সংখ্যক চিএমই উৎপন্ন কৰিছিল । দলটোৰ চিমুলেচনে এই ধাৰণাটো সমৰ্থন কৰে যে সেই চক্ৰৰ সময়ত দুৰ্বল পটভূমিৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰই বিস্ফোৰণৰ থ্ৰেছহ’ল্ড কমাই দিছিল, যাৰ ফলত তুলনামূলকভাৱে সৰু সৰু পৰিঘটনাবোৰো মহাকাশলৈ পলায়ন কৰিব পৰা গৈছিল ।

অধ্যয়নটোৰ পৰা পোৱা দ্বিতীয়টো ডাঙৰ ফলাফলে পূৰ্বাভাসৰ বাবে এক নতুন আহিলা আগবঢ়াইছে । দলটোৱে তদন্ত কৰিছিল যে সৌৰ ক’ৰ’নাত শক্তি আৰু টুইষ্ট, হেলিচিটি নামৰ এটা গুণ সুমুৱাই দিলে ফলাফলত কেনে প্ৰভাৱ পৰিব । তেওঁলোকে দেখিলে যে কেৱল হেলিচিটিৰ পৰিমাণেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, ই কিমান হাৰত জমা হয় সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

চুম্বকীয় শক্তি আৰু মুঠ অস্বাক্ষৰিত কাৰেণ্ট হেলিচিটি (TUCH)ৰ দৰে অন্যান্য চুম্বকীয় প্ৰাচলৰ লগতে এবছল্যুট নেট কাৰেণ্ট হেলিচিটি (ANCH) নামৰ এটা পৰিমাপ অনুসৰণ কৰি গৱেষকসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে ANCHৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ আছিল আগতীয়া বিস্ফোৰণৰ আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য সূচক ।

ক্ৰমান্বয়ে ANCH বৃদ্ধিয়ে ‘বিফল বিস্ফোৰণ’ ৰ সূচনা কৰে, য'ত এটা চুম্বকীয় গঠন সৃষ্টি হয় কিন্তু পুনৰ পৃষ্ঠলৈ পৰি যায় । দ্ৰুততম ANCH ইনজেকচন থকা পৰিস্থিতিত, চিমুলেচনসমূহে আনকি একেটা অঞ্চলৰ পৰা একাধিক, একেৰাহে CME উৎপন্ন কৰিছিল ।

লেখকসকলে কয় যে আমাৰ তথ্যই ইংগিত দিয়ে যে এই পৰিমাপসমূহৰ ভিতৰত নিৰপেক্ষ নেট কাৰেণ্ট হেলিচিটিৰ সময়ৰ হাৰে বিভিন্ন বিস্ফোৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত পাৰ্থক্য স্থাপনৰ বাবে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ সূচক হিচাপে কাম কৰিব পাৰে । ড° বৈভৱ পণ্টে ভৱিষ্যতৰ দিশৰ বিষয়ে বিশদভাৱে কয়, "এই চিমুলেচনসমূহে সূৰ্যৰ বাবে আমাৰ ভাৰ্চুৱেল লেবৰেটৰী হিচাপে কাম কৰে, যাৰ ফলত আমি এই বৃহৎ বিস্ফোৰণৰ মৌলিক পদাৰ্থবিজ্ঞান পৰীক্ষা কৰিব পাৰো । পৰৱৰ্তী সীমা হ'ল এই তথ্যসমূহ, বিশেষকৈ শক্তি গঠনৰ হাৰৰ গুৰুত্বক বাস্তৱ জগতৰ মহাকাশ বতৰৰ পৰিঘটনাসমূহৰ পূৰ্বাভাস আৰু আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনি সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে এক নিৰ্ভৰযোগ্য আহিলালৈ পৰিৱৰ্তন কৰা ।"

ARYABHATTA RESEARCH INSTITUTE
SOLAR STORMS
CORONAL MASS EJECTIONS
ভূ চুম্বকীয় ধুমুহা
SOLAR MAGNETIC FIELD

সম্পাদকৰ পচন্দ

