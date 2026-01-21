27 বছৰীয়া সফল কেৰিয়াৰৰ অন্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছে

27 বছৰীয়া সফল কেৰিয়াৰৰ অন্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছে
নাছাৰ মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছে 27 বছৰীয়া কেৰিয়াৰৰ অন্তত নাছাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । বুধবাৰৰ পুৱা নাছাই সদৰী কৰে এই তথ্য ৷
হায়দৰাবাদ: নাছাৰ মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছে আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাৰ সৈতে 27 বছৰীয়া ৰোমাঞ্চকৰ কেৰিয়াৰৰ সামৰণি পেলোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আৰু যিটো কাৰ্যকৰী হৈছে 2025 বৰ্ষৰ 27 ডিচেম্বৰৰ পৰা ৷ এই তথ্য ভাৰতীয় সময় অনুসৰি বুধবাৰে (আমেৰিকাত মঙলবাৰ) নাছাই সদৰী কৰে ।
60 বছৰীয়া উইলিয়ামছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ (ISS)লৈ তিনিটা অভিযান চলাইছিল আৰু মানৱ মহাকাশ যাত্ৰাত একাধিক মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিছিল । অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰি নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে তেওঁক ‘মানৱ মহাকাশ উৰণৰ ট্ৰেইলব্লেজাৰ’ বুলি প্ৰশংসা কৰে আৰু উল্লেখ কৰে যে মহাকাশ কেন্দ্ৰটোত তেওঁৰ নেতৃত্বই নিম্ন পৃথিৱীৰ কক্ষপথত অন্বেষণ আৰু বাণিজ্যিক অভিযানৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াত মূল ভূমিকা পালন কৰিছিল ।
আইজাকমেনে কয়, "আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় অৱসৰ লাভ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন আৰু নাছা আৰু আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি আপুনি আগবঢ়োৱা সেৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ।"
সুনীতা উইলিয়ামছৰ কেৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত চমুকৈ
কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত উইলিয়ামছে মহাকাশত মুঠ 608 দিন কটায়, যিটো নাছাৰ এজন মহাকাশচাৰীয়ে ল’গ কৰা দ্বিতীয় সৰ্বাধিক সঞ্চিত সময় । মহাকাশচাৰী বাচ্চ উইলম’ৰৰ সৈতে একেৰাহে 286 দিন কক্ষপথত কটোৱা আমেৰিকানসকলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘলীয়া একক মহাকাশ উৰণৰ বাবেও উইলিয়ামছ ষষ্ঠ স্থানত আছে ।
নাছাৰ মতে উইলিয়ামছে 9 টা মহাকাশ অভিযান ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ৷ মুঠ 62 ঘণ্টা 6 মিনিট; যাৰ ফলত তেওঁ সৰ্বাধিক মহাকাশ ভ্ৰমণ কৰা মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল । মহাকাশত মাৰাথন দৌৰাও প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি আছিল উইলিয়ামছ ।
প্ৰথম মহাকাশ যাত্ৰা
উইলিয়ামছে 2006 চনত মহাকাশযান ডিস্কভাৰীত উঠি প্ৰথম মহাকাশ যাত্ৰা কৰিছিল আৰু পিছলৈ আটলাণ্টিছত উৰণ কৰিছিল । আই এছ এছ এক্সপেডিচন 14 আৰু 15 ত বিমান অভিযন্তা হিচাপে কাম কৰিছিল, এই সময়ছোৱাত তেওঁ তেতিয়াৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰা চাৰিটা মহাকাশ ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল । 2012 চনত তেওঁ 32 আৰু 33 অভিযানৰ অংশ হিচাপে ISS লৈ উভতি আহি মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ অধিনায়ক হিচাপে কাম কৰে আৰু কেইবাটাও জটিল মেৰামতিৰ বাবে মহাকাশ যাত্ৰা কৰে ।
অন্তিমটো মহাকাশভিযান
2024 চনৰ জুন মাহত তেওঁৰ শেহতীয়া অভিযান আৰম্ভ হৈছিল, যেতিয়া তেওঁ আৰু উইলম’ৰে বয়িঙৰ ষ্টাৰলাইনাৰৰ প্ৰথমখন ক্ৰুযুক্ত পৰীক্ষামূলক বিমানত উৎক্ষেপণ কৰিছিল । মূলতঃ হ্ৰস্বম্যাদী অভিযান হিচাপে পৰিকল্পিত এই অভিযান মহাকাশযানখনৰ কাৰিকৰী সমস্যাৰ বাবে 9 মাহতকৈ অধিক সময়লৈ বৃদ্ধি কৰা হয় । অৱশেষত 2025 চনৰ মাৰ্চ মাহত স্পেচএক্সৰ ক্ৰু-9 অভিযানত উঠি পৃথিৱীলৈ উভতি আহে দুয়োজন মহাকাশচাৰী ।
