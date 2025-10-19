গুগলৰ ১৫ বিলিয়ন ডলাৰযুক্ত AI কেন্দ্ৰই বিশাখাপট্টনমক দিব নতুন ৰূপ: সুন্দৰ পিচাই
বিশাখাপট্টনমত গুগল ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপনে অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱাৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰে গুগলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সুন্দৰ পিচাইয়ে ৷
Published : October 19, 2025 at 2:24 PM IST
গুৱাহাটী: বৰ্তমানৰ যুগটো AI অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগ ৷ আমেৰিকাৰ পিছত বিশাখাপট্টনমত এ আই ক্ষেত্ৰত কৰা হ’ব সৰ্বাধিক বিনিয়োগ, আগন্তুক দশকটো হ’ব ছুপাৰ ইনটেলিজেন্সৰ যুগ ৷ এই মন্তব্য গুগলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সুন্দৰ পিচাইৰ ৷
বিশাখাপট্টনমত গুগল ডাটা চেণ্টাৰ স্থাপনে অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন ঘটোৱাৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰে গুগলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে ৷ তেওঁ পুনৰ কয় যে আমেৰিকাৰ পাছত বিশাখাপট্টনমত হ’ব গুগলৰ সৰ্ববৃহৎ এ আই ক্ষেত্ৰৰ বিনিয়োগ ।
ছিলিকন ভেলীত চেলছফ’ৰ্চৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্ক বেনিঅফে আয়োজন কৰা ড্ৰিমফ’ৰ্চ ২০২৫ আলোচনা মঞ্চত ভাষণ দি পিচাইয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
মাৰ্ক বেনিঅফে দক্ষিণৰ প্ৰশংসাৰে ইয়াৰ জনসাধাৰণ, মূল্যবোধ আৰু খাদ্য সম্ভাৰৰ বিষয়ে উষ্ম ভাষণ ৰাখি এনেদৰে কয়, ‘‘ভাৰতৰ ভিতৰত মোৰ সৰ্বাধিক প্ৰিয় ঠাই হ’ল দক্ষিণ ভাৰত ৷ মই মছলা ডোচা ভালপাওঁ । দক্ষিণ ভাৰতে মাতৃতন্ত্ৰক মূল্য দিয়ে, মহিলাসকল প্ৰায়ে ঘৰৰ মুৰব্বী আৰু পথ প্ৰদৰ্শক হোৱা দেখা যায় ৷ তিৰুৱনন্তপুৰমত লগ পোৱা এগৰাকী মহিলা গুৰুৱে মোৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল ।’’
এই কথাৰ উত্তৰত সুন্দৰ পিচাইয়ে কয়, ‘‘যিহেতু আপুনি দক্ষিণ ভাৰতৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, গতিকে এটা কথা আঙুলিয়াই দিওঁ । যোৱা দেওবাৰে নিশা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ফোন কৰাৰ সময়ত মই দক্ষিণৰ ধুনীয়া, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে উন্নয়নৰ মুখ দেখা উপকূলীয় চহৰ বিশাখাপট্টনমৰ বিষয়ে ক’লোঁ । আমি তাত আমেৰিকাৰ পিছত আমাৰ সৰ্ববৃহৎ এ আই বিনিয়োগ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছো । মই বুজাই দিলোঁ যে আমি ১৫ গিগাৱাট ক্ষমতাৰে ১ গিগাৱাটতকৈ অধিক ডাটা চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰি আছো ৷ মই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ক’লোঁ যে ৮০% তকৈ অধিক ক্ষমতা কম প্ৰদূষণযুক্ত শক্তিৰ পৰা আহিব ৷ মই উল্লেখ কৰিছিলো যে বিশাখাপট্টনমৰ পৰা চাবমেৰিনৰ কেবল চলিব । মই প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনাইছিলো যে এই বিনিয়োগ সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ আকাশখনক নতুন ৰূপ দিব পৰাকৈ যথেষ্ট । এই সকলোবোৰ মই জাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰা এজন নেতাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছিলো ।’’
এটা ৰটাৰী ফোনৰ বাবে পাঁচ বছৰীয়া অপেক্ষা
পিচাইয়ে নিজৰ প্ৰাৰম্ভিক জীৱন আৰু মৌলিক প্ৰযুক্তিৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া অপেক্ষাৰ ওপৰত চিন্তা কৰিলে । ‘‘প্ৰতিটো নতুন প্ৰযুক্তি লাভ কৰিবলৈ মই বহু সময় অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷ আগতে চৰকাৰে ৰটাৰী ফোন (ডায়েল টাইপ ফোন) নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু তাত আছিল অতি দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ তালিকা । পাঁচ বছৰৰ পাছত অৱশেষত ঘৰতে ফোন এটা পালোঁ ৷ ওচৰ-চুবুৰীয়াই নিজৰ আত্মীয়ক ফোন কৰিবলৈ ওচৰলৈ আহিছিল । একপ্ৰকাৰে সেই ফোনটোক কেন্দ্ৰ কৰি এটা সম্প্ৰদায় গঠন হ’ল । মানুহৰ জীৱনত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে কেনেদৰে গভীৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে, এয়া মাথোঁ তাৰ উদাহৰণ ।’’
সমগ্ৰ পৃথিৱীখন ষ্টেনফ’ৰ্ডৰ ভিতৰত আছিল নেকি ?
কম্পিউটাৰৰ সীমিত সুবিধাৰ কথা মনত পেলাই তেওঁ কয়, ‘‘সেই দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত আমি এটা কম্পিউটাৰ পালোঁ । প্ৰথম দিনত আমি সপ্তাহত মাত্ৰ এঘণ্টাহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ । কিন্তু যেতিয়া মই ষ্টেনফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহি তাত থকা ৱৰ্কষ্টেচনবোৰ দেখিলোঁ, তেতিয়া মোৰ এনে লাগিল যেন সমগ্ৰ পৃথিৱীখন সেই কোঠাটোতেই আবদ্ধ হৈ আছে । সেই অভিজ্ঞতাই মোৰ বিশ্বাসক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিলে যে প্ৰযুক্তিক মানুহৰ বাবে সুলভ কৰি তুলিব লাগে ।”
পদাৰ্থ বিজ্ঞান আৰু ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ প্ৰতি আজীৱন আগ্ৰহ
পিচাইয়ে তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক আকৰ্ষণৰ বিষয়ে বুজাই দিলে - ‘‘মই পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিলো । মই ছেমি কণ্ডাক্টৰ আৰু কম্পিউটাৰ ভাল পাইছিলোঁ । ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে চিলিকন বালিক ছেমি কণ্ডাক্টৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পৰা যায় বুলি জানি মই আচৰিত হৈ পৰিলোঁ । ছিলিকন ভেলীত থকাৰ ধাৰণাটো মোৰ মনত সোমাই পৰিল । আই আই টিত পঢ়া-শুনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ষ্টেনফ’ৰ্ডক বাছি লৈছিলো । ষ্টেনফ’ৰ্ডত মই নব্বৈৰ দশকত ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কাম কৰিছিলো ।’’
সেই মূলমন্ত্ৰই মোক গুগললৈ আকৰ্ষিত কৰিলে
গুগলৰ মিছনে পিচাইৰ কেৰিয়াৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলাইছিল, সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি কয়, ‘‘যেতিয়া মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০০০-০১ চনত গুগল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো, তেতিয়া মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিল যে ই বিশ্বক তথ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু প্ৰযুক্তিক মানুহৰ ওচৰলৈ লৈ যাব পাৰে । এই প্ৰত্যয়ে মোক ২০০৪ চনত গুগলত যোগদান কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । ‘তথ্যক সাৰ্বজনীনভাৱে সুলভ আৰু উপযোগী কৰি তোলক’ - এই মূলমন্ত্ৰই মোক আকৰ্ষিত কৰিছিল । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সকলোৰে বাবে জ্ঞান উপলব্ধ কৰা । এতিয়া এ আই(AI)ৰ সৈতে সেই মূলমন্ত্ৰই চূড়ান্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । প্ৰযুক্তিয়ে মানুহক শক্তিশালী কৰে, তেওঁলোক য’তেই নাথাকক কিয় । মুঠতে ই উৎকৃষ্ট সমতা স্থাপন কৰে ৷ প্ৰযুক্তিৰ সুবিধা নথকা দেশ ভ্ৰমণ কৰিলে দেখা যায় যে মানুহে ইয়াক কিমান দৃঢ়তাৰে বিচাৰে ৷’’
২.৩০ ডলাৰৰ কলৰ পৰা গুগল বিমলৈ
পিচাইয়ে ঘৰলৈ ফোন কৰাৰ বাবদ হোৱা ব্য়য়ৰ কথা মনত পেলাই কয়, ‘‘যেতিয়া মই আমেৰিকালৈ আহিছিলো, তেতিয়া ঘৰলৈ ফোন কৰাৰ বাবে প্ৰতি মিনিটত ২.৩০ ডলাৰ খৰচ হৈছিল । ই ব্যয়বহুল আছিল, গতিকে আমি চিঠি লিখিছিলো । আজি প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত আমি প্ৰতিদিনে আমাৰ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰো ।’’
আমেৰিকা সুযোগৰ খনি - যদিহে আপুনি বুজি পায়
তেওঁ কয়, ‘‘আমেৰিকা সুযোগৰ খনি । মাত্ৰ কেইজনমান লোকেহে সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পায় । ইয়াত যদি আপুনি নিজৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে তেন্তে যিকোনো কামেই সম্ভৱ ।’’
২০২৬ চনটো হ’ব ছুপাৰ ইনটেলিজেন্সৰ দশক
ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পিচাইয়ে কয়, ‘‘২০২৫ চনৰ তুলনাত ২০২৬ চন আৰু অধিক তীব্ৰ হ'ব । আগন্তুক দশকত আমি ডিজিটেল ছুপাৰ ইনটেলিজেন্সৰ যুগত প্ৰৱেশ কৰিম । কোৱাণ্টাম কম্পিউটিঙে কেন্দ্ৰীয় ভূমিকা পালন কৰিব । অদূৰ ভৱিষ্যতে আমাৰ হাতত বাণিজ্যিক কোৱাণ্টাম কম্পিউটাৰ উপলব্ধ হ’ব । বিশ্বই ছুপাৰ ইনটেলিজেন্সৰ যুগত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু অনাগত দশকত কোৱাণ্টাম কম্পিউটিঙে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব । প্ৰযুক্তি অহৰহ আগবাঢ়িছে, যদি আমি ইয়াক নিবিড়ভাৱে অনুসৰণ কৰো আৰু নতুন নতুন বস্তু আৱিষ্কাৰ কৰো, তেন্তে ইয়াৰ আচৰিত লাভ হ'ব ।’’
গুগলৰ এ আই দশক আৰু জেমিনি ৩.০
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘২০১৭ চনত আমি প্ৰথমে গুগলত এ আই ভিত্তিক ডাটা চেণ্টাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো । এতিয়া এ আই দশকৰ আৰম্ভণি । গতিকে আমি এ আই বিকাশৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । আমি নিজৰ চিপ নিৰ্মাণ কৰিছো আৰু Google Research, Google Brain আৰু Google DeepMind ৰ ভিতৰত বিশ্বমানৰ গৱেষণা দল স্থাপন কৰিছো । আমি জেমিনি মুকলি কৰিছো আৰু এই বছৰ আমি জেমিনি ৩.০ মুকলি কৰিম ।’’
আৰ ইউ ক্ৰেজি ? - গুগলৰ এটা স্মৃতি
পিচাইয়ে প্ৰাৰম্ভিক সময়ৰ কথা মনত পেলাই কয়, ‘‘যেতিয়া মই গুগলত যোগদান কৰিছিলো, তেতিয়া এৰিক শ্বমিট মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আছিল । ২০০৬ চনত যেতিয়া মই ব্ৰাউজাৰ নিৰ্মাণ কৰি আছিলো, তেতিয়া তেওঁ মোক এবাৰ সুধিছিল, ‘‘আপুনি পাগল নেকি ? আমি ব্ৰাউজাৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব নেকি ? কিন্তু মই নিৰ্মাণ কৰি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিছিল ।’’
পঢ়া-শুনাত মাতৃৰ প্ৰভাৱ
মাতৃক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ মা আছিল এগৰাকী ভোকাতুৰ পাঠক, আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে তেওঁ হাইস্কুল পৰ্যায়ৰ পিছত পঢ়া-শুনা কৰাত বাধা দিছিল ৷ তেওঁৰ কিতাপৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমে মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল আৰু তেনেকৈয়ে মোৰ জ্ঞানৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ আৰম্ভণি হৈছিল ।’’
বিশাখাপট্টনম - ভাৰতৰ ডিজিটেল ভৱিষ্যতৰ বাবে এক গাইড
ভাষণৰ সামৰণিত সুন্দৰ পিচাইয়ে কয়, ‘‘যদি প্ৰযুক্তি সকলোৰে বাবে সুলভ হয়, তেন্তে সমতা বাস্তৱায়িত হ'ব । বিশাখাপট্টনম এই দিশত ভাৰতৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে থিয় দিব ।’’
