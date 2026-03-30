বিশ্ব বজাৰৰ বাবে Ducati য়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে Superleggera V4 Centenario

বিশ্ব বজাৰৰ বাবে Ducati য়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে Superleggera V4 Centenario
Ducati য়ে বিশ্ব বজাৰৰ বাবে নিজৰ Panigale V4 ৰ আটাইতকৈ বিলাসী সংস্কৰণ Ducati Superleggera V4 Centenario মুকলি কৰিছে ।
Published : March 30, 2026 at 12:58 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম স্প’ৰ্টছ বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানী ডুকাটিয়ে তেওঁলোকৰ পানিগেল V4 ৰ আটাইতকৈ দৰ্শনীয় সংস্কৰণ Ducati Superleggera V4 Centenario মুকলি কৰিছে । ইটালীৰ মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ 100 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে এই সংস্কৰণটো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে আৰু কোম্পানীয়ে ইয়াক এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু পথ-আইনী মটৰ চাইকেল বুলি অভিহিত কৰিছে । কোম্পানীয়ে এই বাইকখন বিশ্বজুৰি মাত্ৰ 500 ইউনিটত সীমাবদ্ধ কৰিব । নতুন চেণ্টেনাৰিয়ে ডুকাটিৰ ছুপাৰলেগেৰা লিগেচিৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰে আৰু প্ৰতিটো স্কেলত সীমাবদ্ধতাক ঠেলি দিয়ে ।
Ducati Superleggera V4 Centenario ইঞ্জিন
কোম্পানীটোৱে এই বাইকখনত ব্যৱহাৰ কৰিছে Desmosedici Stradale R1100 ইঞ্জিন । এইটো 1103 CC V4 ইঞ্জিন যিয়ে ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ৰোড-যোগ্য ৰূপত 228BHP উৎপাদন কৰে । ৰেচিং এক্সজেষ্ট আৰু ট্ৰেক কনফিগাৰেচনৰ সৈতে শক্তি 247BHP লৈ বৃদ্ধি পায় ।
ইয়াৰ ফলত বাইকখনৰ দাবী কৰা শক্তি আৰু ওজনৰ অনুপাত 1.48BHP প্ৰতি কিলোগ্ৰামত । ইয়াৰ শীৰ্ষ টৰ্ক 117.6 nm ত থাকে, যিটো ট্ৰেক স্পেচিফিকেশনত 126.3 nm লৈ বৃদ্ধি পায় ।
নতুন Superleggera V4 Centenario ৰ অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হ’ল কাৰ্বন ফাইবাৰৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ । ফ্ৰেম, চাবফ্ৰেম, ছুইংগাৰ্ম, আনকি চকাবোৰো কাৰ্বন ফাইবাৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত কাৰ্ব ওজন মাত্ৰ 173 কিলোগ্ৰাম ।
ৰেচিং কিট লগোৱাৰ লগে লগে মটৰ চাইকেলখনৰ ওজন আৰু হ্ৰাস পায় 167 কিলোগ্ৰামলৈ । ডুকাটিয়ে কয় যে ইয়াৰ ফলত ই এতিয়ালৈকে নিৰ্মিত আটাইতকৈ লঘু আৰু উন্নত উৎপাদন মটৰ চাইকেলসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম । বিশেষ সংস্কৰণ Centenario ত পথ-আইনী মটৰ চাইকেলৰ বাবে কেইবাটাও বিশ্ব-প্ৰথম মটৰ চাইকেলৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
Ducati Superleggera V4 Centenario ৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য
উল্লেখযোগ্য যে এইখনেই হৈছে ব্ৰেম্ব’ৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্বন-চিৰামিক ডিস্ক ব্ৰেক থকা প্ৰথমখন মটৰ চাইকেল । এইবোৰে প্ৰচলিত ষ্টীল ব্ৰেকৰ তুলনাত উন্নত তাপীয় স্থিৰতা আৰু কম ওজন প্ৰদান কৰে । বাইকখনৰ ব্ৰেকিং চেটআপত GP4-HY মনোব্লক কেলিপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ই প্ৰথমখন ৰোড বাইক য’ত Öhlins NPX 25/30 ফৰ্ক আছে, য’ত ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ কাৰ্বন-ফাইবাৰৰ হাতৰ আঁচল আছে ।
Ducati Superleggera V4 Centenario হাৰ্ডৱেৰ
চেন্সেশন কৰ্তব্যসমূহ শীৰ্ষ-স্পেক অ'লিন্স উপাদানসমূহে চম্ভালে, য'ত আছে এটা চাপযুক্ত ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু এটা TTX36 জিপি পিছফালৰ শ্বক মট'জিপি-প্ৰেৰিত ইণ্টাৰনেল কম্পোনেণ্টৰ সৈতে । চেছিছ আৰু ইঞ্জিনতো টাইটানিয়ামৰ উপাদান ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ ফলত ওজন আৰু অধিক হ্ৰাস পায় ।
ইঞ্জিনটোত নিজেই কেইবাটাও লঘু আৰু উচ্চ কাৰ্যক্ষম উপাদান আছে, য’ত আছে টাইটানিয়াম ইনটেক ভালভ, টাইটানিয়াম সংযোগী ৰড, টাংষ্টেন ইনছাৰ্টৰ সৈতে লঘু ক্ৰেংকশ্বাফ্ট আৰু নতুনকৈ ডিজাইন কৰা পিষ্টন । ডুকাটিয়ে নিজৰ ৰেচিং গিয়াৰবক্স চেটআপকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, যিয়ে তীব্ৰবেগী ৰাইডিঙৰ সময়ত গিয়াৰশ্বিফ্টৰ নিখুঁততা উন্নত কৰিবলৈ প্ৰথম গিয়াৰৰ তলত নিউট্ৰেল স্থাপন কৰে ।
Ducati Superleggera V4 Centenario ডিজাইন
বাইকৰ ডিজাইনৰ সন্দৰ্ভত নতুন ছুপাৰলেগেৰা V4 চেণ্টেনাৰিঅ’ত নতুন ৰ’ছ’ চেণ্টেনাৰিঅ’ লিভাৰী আছে, যিটো বিশেষভাৱে ডুকাটিৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই ডিজাইনে কোম্পানীটোৰ ৰেচিং ঐতিহ্যৰ পৰাও প্ৰেৰণা লাভ কৰিছে আৰু ই ডুকাটিৰ 2026 চনৰ মট’জিপি আৰু ৱৰ্ল্ড ছুপাৰবাইক লিভাৰীত প্ৰভাৱ পেলাব ।
ইয়াৰ উপৰিও নতুন Superleggera V4 Centenario ৰ মালিকসকলক মট’জিপি শৈলীৰ ট্ৰেক ইভেণ্টকে ধৰি একচেটিয়া অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰা হ’ব আৰু নিৰ্বাচিত গ্ৰাহকসকলেও ডেচমোচেডিচি জিপি ৰেছ বাইক চলোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
